"Rusko se střílí do nohy s tvrdohlavostí maniaka." Vojenští experti mají za to, že mobilizace Rusku nepomůže

23. 9. 2022

Jednotky ozbrojených sil Ukrajiny pokračují v protiofenzívě k dosažení hranic "Luhanské lidové republiky", nyní částečně prolomily obranu Ruské federace v sektoru Dvurečnoje-Kupjansk. Přitom ani na pozadí mobilizace vyhlášené v Rusku nedojde na bojišti k žádným změnám, prostě bude "více mrtvol" a Ukrajina bude mít důvod požadovat zavedení nových sankcí proti Ruské federaci. V rozhovoru pro The Insider to uvedli vojenští experti. Také mobilizace bude pro ruskou ekonomiku obrovským problémem, protože země bude muset poskytnout statisíce vojáků.

Generálmajor SBU ve výslužbě Viktor Jagun věří, že Rusko nyní bude čelit takovým problémům, že "všechny poslední otřesy budou vypadat jen jako vtipy".

„Pouhý fakt, že mobilizace v Rusku byla vyhlášena pouze třikrát (v letech 1914, 1941 a 2022), už mluví sám za sebe. Nasbírat 300 000 z měst a obcí země není nic. Do čeho tuhle hordu v zimě obout, co na sebe, čím krmit, jak ji vyzbrojit a hlavně, kde vzít nižší velitele (ostřílené a motivované), kteří je přivedou k rozumu a dovedou k smrti?

Jagun je přesvědčen, že nebudou následovat žádné změny ve strategii, ale "bude více mrtvol".

"A to nemluvím o ekonomických důsledcích pro zemi, z jejíž ekonomiky bylo odebráno tolik pracovníků."

Podobný názor vyjádřil vojenský expert Sergej Grabskij. Souhlasil s tím, že ekonomika země utrpí ztráty, protože do mobilizace by se zapojilo asi 300 tisíc lidí, zatímco asi 100-200 tisíc lidí opustilo Rusko. V důsledku toho ruská ekonomika v nadcházejících měsících ztratí půl milionu pracovníků, věří Grabskij. Země také potřebuje zásobit, obléknout a nakrmit těchto 300 000 mobilizovaných.

Nyní Ukrajina pokračuje ve zlepšování obranyschopnosti a bojeschopnosti svých ozbrojených sil a provádí bojové výcvikové činnosti: Výcvik vojsk, bojová koordinace, zvládnutí převzatých zbraní, výcvik štábů, zdůraznil expert. Podle něj mobilizace z politického hlediska umožňuje Ukrajině využívat politické a diplomatické nástroje vlivu a požadovat silnější sankce vůči Rusku.

"Rusko se střílí do nohy s tvrdohlavostí maniaka. Ve škole NATO nás učili, že válku vyhrává ekonomika a úkolem ozbrojených sil je dát tomuto vítězství více či méně uspokojivé formy. Existuje příklad z vojenské historie – Německo v 1. světové válce mělo nejkompetentnější armádu a nejlepší velitele a v této válce nebojovalo ani vteřinu na svém území. V útočných operacích pokračovalo i v létě 2018 a to pro ně skončilo porážkou, protože objektivně vstoupilo do bitvy se světovými impérii, posílenými průmyslovou mocností Spojenými státy. Nemohlo vyhrát - a Rusko nemůže vyhrát tuto válku."

Expert se také vyjádřil ke slovům Vladimira Putina o možnosti Ruska použít jaderné zbraně. Grabskij vyjádřil přesvědčení, že nejde o nic jiného než o blaf, protože jde o hru "ani ne na úrovni Ruska a Ukrajiny, ale na úrovni civilizace a ruské říše". Zdůraznil, že existuje seriózní systém monitorování a kontroly všech jaderných zařízení. Expert uvedl jako příklad situaci v Záporožské JE, kdy všichni dlouho "vyjadřovali znepokojení" nad situací, ale jakmile tři čidla monitorování radiace v oblasti ZNPP přestala reagovat na požadavky a signály, okamžitě se tam objevila mise MAAE. Podle Grabského Putin "v tomto případě prohrál".

V případě "netypických kroků" v jaderných zařízeních bude reakce světového společenství okamžitá, ujišťuje Grabskij. Zároveň také není nutné v reakci použít jaderné zbraně, stačí cíleně zasáhnout objekt a bude nemožné použít jadernou zbraň.

"Vezměme například Jejsk, kde jsou skladovací prostory pro taktické jaderné zbraně." Neustále nad ním visí satelity, existují viditelné i neviditelné systémy pro sledování a kontrolu úrovně radiace, existuje systém operačního zpravodajství. Pokud tam zaznamenáme jakýkoli necharakteristický pohyb, reakce světového společenství bude okamžitá. A k zasažení tohoto objektu není potřeba používat jaderné zbraně, protože samotná jaderná zbraň je křehká věc a vyžaduje velmi jemné zacházení. Jakékoli porušení podmínek skladování nebo teplotních podmínek ruší všechny možnosti použití. Pokud si někdo všimne, že algoritmus byl spuštěn a proces začal, pak bude zasažen tento objekt, a ne nutně jaderně, aby se vyloučila možnost jeho využití."

Ovlivnit lidský faktor a nepřiměřenost rozhodnutí však nelze, pokračuje odborník. Pravděpodobnost použití jaderných zbraní, i když je nízká, stále existuje. Grabskij tvrdí, že v tomto případě to NATO bude považovat za útok na země aliance a úderu z Ruska bude zabráněno i na úrovni startu. Jaderné zbraně přitom při dopadu nevybuchnou.

"Nemůže to explodovat. Když jsem začal ve škole absolvovat speciální školení, první hodina vypadala takto - jsme odvedeni na cvičiště, učitel bere balík TNT, položí ho na písek a střílí na něj. Máme samozřejmě šok a střelil ho třikrát nebo čtyřikrát. Byl rozbit na kusy. S jadernými zbraněmi je to zhruba stejné. Aby to fungovalo, musí být současně odpáleno několik dalších náloží, aby se zahájila řetězová reakce. Pokud je synchronizace porušena nebo část náloží nefungovala, pak nedojde k řetězové reakci. Ano, skořápku lze rozbít a dojde k lokálnímu úniku radiace, ale nic víc."

Již dříve Institut pro studium války (ISW) dospěl k závěru, že Putinem vyhlášená mobilizace nepřipraví Ukrajinu o možnost osvobodit tuto zimu většinu okupovaných území. Mobilizace podle analytiků pravděpodobně nepomůže zvýšit bojeschopnost ruské armády, spíše pouze kompenzuje ztráty. Putin oznámil mobilizaci v Rusku 21. září, načež ministr obrany Sergej Šojgu slíbil povolat 300 000 "záložníků".

Zdroj v ruštině: ZDE

