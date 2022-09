Ruský IT průmysl panikaří - jeho experty také povolávají do armády

26. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Částečná mobilizace Vladimira Putina ohrožuje klíčové segmenty ruské ekonomiky tím, že z nich stahuje pracovníky pro službu v armádě. IT sektor již požádal o ochranu proti tomu; a další, včetně letectví, budou jistě následovat, což je odrazem toho, jak moc jeho jednání poškozuje je i zemi.

Během několika hodin po Putinově oznámení požádali představitelé velkých ruských IT společností vládu, aby osvobodila jejich pracovníky od povolávání do armády. Pokud by to neudělali, odvětví by to podle nich výrazně poškodilo.

Předvolání z vojenských komisariátů začala IT specialistům chodit hned v prvních hodinách po vyhlášení mobilizace. Jenže úřady si ještě nedávno na masivní odliv těchto lidí do zahraničí stěžovaly a podnikaly všemožná opatření, aby jej zastavily. A teď...

Představitelé IT průmyslu se na vládu obrátili s následujícími požadavky ohledně průběhu částečné mobilizace:

- Všichni zaměstnanci IT společností na plný úvazek, kteří plní státní objednávky, by měli být osvobozeni od jakéhokoli typu mobilizace.

- Předložený seznam firem obsahuje potvrzené státní dodavatele. Seznam předkládá zhotovitel na základě státní smlouvy.

- Doba platnosti opatření by se měla rovnat době realizace státní smlouvy + době záručních povinností.

- Každý, kdo má IT diplom / pracuje v IT firmě akreditované Ministerstvem digitálního rozvoje, má být uvolněn z mobilizace - bez ohledu na to, zda plní státní zakázku.

Zdroj v ruštině: ZDE

