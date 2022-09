Zpátky k "převodovým pákám": Ruské neziskové organizace budou opět součástí exekutivy

26. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Vladimir Putin se posunul od snahy o kontrolu občanské společnosti prostřednictvím zákonných omezení a obtěžování k vytvoření státem kontrolovaných nevládních organizací. Ty budou moci sloužit jeho režimu tak, jako to dříve dělaly veřejné organizace běžně označované jako převodové páky sovětské režimu, upozorňuje Vsevolod Bederson. Vladimir Putin se posunul od snahy o kontrolu občanské společnosti prostřednictvím zákonných omezení a obtěžování k vytvoření státem kontrolovaných nevládních organizací. Ty budou moci sloužit jeho režimu tak, jako to dříve dělaly veřejné organizace běžně označované jako převodové páky sovětské režimu,

Příkladem tohoto nejnovějšího vývoje kremelského přístupu k aktivismu je mládežnické hnutí Bolšaja Pěreměna ("Velká změna"), v jehož čele stojí sám Putin, a přebudování společnosti Znanije ("Vědomosti"), jejíž správní radu vede Sergej Kirijenko z prezidentské administrativy.

Oba tyto kroky ukazují, že současným cílem státu je úplně nahradit neziskový sektor státem kontrolovanými institucemi, které budou fungovat jako převodové páky. Dříve takové "vládou organizované nevládní organizace" (GONGOs) existovaly vedle skutečných nevládních organizací a soutěžily s nimi. Nyní se stávají hlavní pákou státu pro řízení občanské společnosti.

Jak ukázaly převodové páky v sovětských dobách, nejsou určeny pouze k tomu, aby řízeným způsobem usměrňovaly občanský aktivismus. Jejich cílem je dokončit nahrazení nezávislého aktivismu státem kontrolovaným nevládním aktivismem.

Do té míry, do jaké se Bolšaja Pěreměna a Znanije stanou modelem, můžeme očekávat, že se v budoucnu objeví další kvazi-občanské státem kontrolované organizace, které jsou součástí mocenské vertikály. A to je vývoj, který otevře cestu k stále totalitnějšímu způsobu vlády.

Zdroj v ruštině: ZDE

