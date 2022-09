Nástrahy plateb mobilem

23. 9. 2022

čas čtení 3 minuty



Přišla vám SMS s informacemi o zaplacení, přestože jste k platbě nedali žádný pokyn? Měli byste určitě zbystřit, a to i v případě, že vám nebyla odečtena nijak vysoká částka. Není totiž výjimkou, že jsou tyto platby strhávány opakovaně za využívání služby, o které jste dokonce nikdy neslyšeli. Jak je to možné a jak se dá těmto platbám zabránit? Co může stát za takovou platbou?

Takzvané prémiové SMS nejsou levnou záležitostí – částka za jednu SMS může být i 600 Kč. „V praxi se však setkáváme zejména s opakujícími se částkami 99 Kč či 299 Kč,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. S případy, kdy spotřebitelům přišla SMS s informací o provedené platbě, aniž by v danou chvíli nějakou objednávku činili, se spotřebitelská poradna dTestu setkává velmi často. Za velkou částí stížností na opakující se služby stojí objednávky staršího data, které byly zpoplatněny později. Typicky jsou to nabídky, kdy je první měsíc objednané služby zdarma a podobně. Službou v takovém případě může být například předplatné hry nebo přístup k placeným stránkám na internetu, ale někdy je touto službou také třeba lokalizace telefonu. Objednávka může v určitých případech vzniknout i kliknutím na odkaz v online hře. Početnou skupinu ale tvoří i spotřebitelé, kteří objednávku neučinili vůbec a jsou jim částky strhávány pravidelně. „V takových případech je vhodné neprodleně kontaktovat společnost, která neobjednanou službu poskytuje, nebo operátora, který spotřebiteli pomůže s dalším postupem a případně zablokuje další platby,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.

Neexistující objednávka

V případě, že spotřebitelé nic neobjednají, nejsou samozřejmě povinni nic platit. V případě sporu by společnost musela prokázat, že byla učiněna objednávka. Přesto není vhodné s řešením příliš otálet a je lepší neznámé platby řešit bezodkladně. Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že společnosti peníze po výzvě často vrací. „V rámci služby VašeStížnosti.cz evidujeme desítky stížností, které byly s poskytovatelem služby vyřešeny dohodou – předplatné bylo ukončeno a stržené peníze spotřebitelům vráceny,“ ujišťuje Eduarda Hekšová.

Jak službu zrušit

Pokud jsou spotřebiteli strhávány peníze a on netuší za co, existuje jednoduchá rada, jak službu zrušit okamžitě. Nemusí ani znát konkrétního poskytovatele, všichni poskytovatelé těchto služeb jsou totiž povinni reagovat na zrušení předplatného formou SMS s textem „STOP“ na pětimístné číslo služby. Toto číslo je shodné s prvními pěti číslicemi telefonního čísla, ze kterého byla SMS odeslána. Pokud tedy přijde SMS o zaplacení z čísla 901 901 901, může spotřebitel službu zrušit zasláním SMS s textem „STOP“ na číslo 90190.

Pokud by poskytovatel služby takovou SMS ignoroval, může spotřebitel službu reklamovat. To je nutné učinit přímo u poskytovatele této služby. Pokud by tato reklamace nebyla vyřízena, má spotřebitel možnost obrátit se na Asociaci poskytovatelů mobilních služeb na e-mailové adrese platmobilem@apms.cz, kam zašle kopii komunikace s poskytovatelem služby.

Pokud by si však spotřebitelé s těmito platbami dále nevěděli rady, mohou se samozřejmě obrátit každý všední den na naši telefonickou poradnu na čísle 299 149 009 od 9 do 17 hodin nebo na službu VašeStížnosti.cz.









