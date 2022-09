Ruská agrese na Ukrajině: Evropa byla vyzvána, aby přijala Rusy, kteří utíkají před vojenskými odvody

- Evropa by se měla otevřít prchajícím Rusům, říká předseda Evropské rady



Předseda Evropské rady Charles Michel vyzval Evropu, aby projevila "otevřenost vůči těm, kteří nechtějí být nástrojem Kremlu", píše server Politico.



Tyto výroky zazněly po Michelově pátečním projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku a předcházejí klíčovému pondělnímu setkání velvyslanců EU v rámci integrované reakce EU na politické krize (IPCR), uvádí Politico.



"V zásadě si myslím, že ... Evropská unie [by měla] přijmout ty, kteří jsou v nebezpečí kvůli svým politickým názorům. Pokud jsou v Rusku lidé v nebezpečí kvůli svým politickým názorům, protože nesledují to šílené rozhodnutí Kremlu zahájit válku na Ukrajině, musíme to vzít v úvahu."



Dodal: "Souhlasím s myšlenkou, že bychom měli velmi rychle spolupracovat a koordinovat, protože je to nová skutečnost - tato částečná mobilizace."

- Ruští branci fasují zrezivělé samopaly:

Někteří nově mobilizovaní vojáci fasují zbraně, které prodělaly několik sovětských ofenziv. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/wXygoxNX6t — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) September 24, 2022 Ten kdo vyfasuje Mosin Nagant je zřejmě šťastlivec...

Tyhle úloženky fasují ti méně šťastní branci...😉 pic.twitter.com/OOWPzrLUDC — Zdeněk K 🇺🇸 🇨🇿 🇪🇺 🇺🇦 (@ZdenekKlouda74) September 24, 2022 - Mladé demonstrantce v Petrohradu s amputovanou nohou vyrvala policie z ruky transparent CHCETE BÝT JAKO JÁ? A young female amputee has her protest placard ripped away by police at an anti-mobilisation protest in St Petersburg today



- Duma, dolní komora ruského parlamentu, bude zřejmě 29. září projednávat návrhy zákonů o připojení Ruskem okupovaných částí Ukrajiny k Rusku, informovala v sobotu agentura TASS.



Moskva v pátek zahájila referenda o připojení k Rusku ve čtyřech okupovaných oblastech Ukrajiny, což vyvolalo odsouzení Kyjeva a západních zemí, které hlasování odmítly jako podvod a zavázaly se neuznat jejich výsledky, uvedla agentura Reuters.



Hlasování má skončit v úterý.





- Zadrženo více než 730 ruských demonstrantů



Tři dny poté, co jejich prezident Vladimir Putin nařídil první vojenský odvod od druhé světové války, bylo podle skupiny ochránců práv zadrženo v celém Rusku více než 730 lidí při protestech proti mobilizačnímu rozkazu.



Nezávislá skupina OVD-Info monitorující protesty uvedla, že ví o zadrženích ve 32 různých městech od Petrohradu po Sibiř.



Nepovolená shromáždění jsou podle ruských zákonů nezákonná a zakazují také jakoukoli činnost, která je považována za hanobení ozbrojených sil.





Záběry ze stejného protestu ukazovaly ruské policisty, jak odvádějí muže a vedou ženy do policejních antonů.

- Rusové vstupující do Gruzie:

A young female amputee has her protest placard ripped away by police at an anti-mobilisation protest in St Petersburg today



"Do you want to be like me?" it reads pic.twitter.com/V21KA7Z6t6 — Francis Scarr (@francis_scarr) September 24, 2022



- Ruští politikové uvedli, že je zapotřebí 300 000 vojáků, přičemž přednost mají lidé s nedávnou vojenskou zkušeností a životně důležitými dovednostmi.



Kreml popřel zprávy dvou ruských zpravodajských serverů se sídlem v zahraničí - Novaja Gazeta Europe a Meduza - že skutečný cíl je více než 1 milion.



Po celém Rusku se objevily zprávy o mužích bez vojenských zkušeností nebo po překročení odvodního věku, kteří náhle obdrželi povolávací rozkazy, uvádí agentura Reuters.



V sobotu šéf kremelské rady pro lidská práva Valerij Fadějev veřejně oznámil, že napsal ministru obrany Sergeji Šojguovi žádost o "naléhavé řešení" problémů s mobilizací.



Ve svém příspěvku na Telegramu o 400 slovech kritizoval způsob uplatňování výjimek a uvedl několik případů nevhodného odvodu, včetně zdravotních sester a porodních asistentek bez vojenských zkušeností.



"Někteří [náboráři] předávají povolávací listiny ve dvě hodiny ráno, jako by si mysleli, že se všichni vyhýbáme odvodu," uvedl.



- Rusko v sobotu obnovilo údery na ukrajinská města, mobilizační snaha Moskvy obnovit své strádající válečné úsilí nadále vyvolává scény chaosu po celém Rusku.



Ukrajinští představitelé uvedli, že ruská raketa zasáhla obytný dům ve městě Záporoží, zabila jednoho člověka a sedm dalších zranila, a uvedli, že při úderech na jihu a východě země byli zabiti celkem tři lidé a 19 jich bylo zraněno.



V Rusku dokonce i kremelští roztleskávači vyjádřili znepokojení nad postupem mobilizační akce, kterou ve středu vyhlásil prezident Vladimir Putin. Virální videa ukazují mobilizované muže, kteří vypadají různě zmateně, opile nebo rozzlobeně nad tím, že dostali povolávací rozkaz.





- Od středy jsou lidé připraveni stát hodiny ve frontách na přechod do Mongolska, Kazachstánu, Finska nebo Gruzie v obavách, že by Rusko mohlo uzavřít své hranice, ačkoli Kreml uvedl, že zprávy o exodu jsou přehnané.



- Gubernátor ruské Burjatské oblasti, která leží na mongolských hranicích a je domovem mongolské menšiny, v pátek připustil, že někteří dostali doklady omylem, a uvedl, že ti, kteří nesloužili v armádě nebo mají zdravotní výjimky, nebudou povoláni, píše agentura Reuters.

-

Tsakhia Elbegdorj, do roku 2017 prezident Mongolska a nyní šéf Světové mongolské federace, v sobotu slíbil těm, kteří utekli před odvodem, vřelé přijetí.



"Burjatští Mongolové, Tuvanští Mongolové a Kalmyčtí Mongolové ... nebyli použiti jako nic víc než potrava pro děla," řekl ve videoposelství, na němž měl na sobě stuhu v ukrajinské žluté a modré barvě, a odkázal na tři mongolské etnické skupiny v Rusku.



"Dnes utíkáte před brutalitou, krutostí a pravděpodobně i smrtí. Zítra začnete osvobozovat svou zemi od diktatury."



- Prokremelská šéfredaktorka ruského státního zpravodajského kanálu RT vyjádřila hněv nad tím, že povolávací rozkazy posílají důstojníci nesprávným mužům a frustrace z nedávné vojenské mobilizace narůstá v celém Rusku.



Středeční vyhlášení první veřejné mobilizace v Rusku od druhé světové války, která má podpořit slábnoucí invazi na Ukrajinu, vyvolalo útěk mobilizovaných Rus§ na hranice, zatčení více než tisíce demonstrantů a znepokojení mezi širším obyvatelstvem, píše agentura Reuters.



"Bylo oznámeno, že vojíni mohou být přijímáni až do věku 35 let. Předvolání však dostávají i čtyřicátníci," burcovala na svém kanálu na Telegramu šéfredaktorka RT Margarita Simonjanová.





"Rozčilují lidi, jakoby naschvál, jakoby ze zlomyslnosti. Jako by to dělal Kyjev."





Even head of RT Margarita Simonyan is shocked that they're grabbing everybody and their brother for this so-called "partial mobilization." pic.twitter.com/FbFfVo9Fmm — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 24, 2022

- OSN uvedla, že její vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Rusko se na Ukrajině dopustilo válečných zločinů, včetně bombardování civilních oblastí, četných poprav, mučení a hrůzného sexuálního násilí. Tým tří nezávislých expertů zahájil počáteční vyšetřování, při němž se zabýval oblastmi Kyjeva, Černihova, Charkova a Sumské oblasti, kde je "zarazil velký počet poprav v oblastech, které jsme navštívili", a časté "viditelné známky poprav na tělech, jako jsou ruce svázané za zády, střelné rány na hlavě a podříznutá hrdla".







Zdroj v angličtině ZDE

Dimko Žluktenko, humanitární pracovník působící ve Lvově na západě Ukrajiny, uvedl, že nevěří, že by došlo k jadernému úderu, protože takový krok by pro ruské síly neměl žádnou strategickou výhodu."I kdyby k němu došlo, nemělo by to masivní účinek," řekl třiadvacetiletý Žluktenko agentuře PA."Pokud provedou taktický jaderný úder, bude to čistý terorismus, který povede k absolutnímu zničení Ruska."Ruským silám by to neposkytlo žádnou strategickou výhodu, protože by nemohly postoupit a získat nová území."A zároveň by byli politicky zničeni, protože by se s největší pravděpodobností stali terčem odvetných úděrů a čelili by naprosté izolaci od ostatních národů."Zákon schválil parlament na začátku tohoto týdne.. Nahradil ho generálplukovník Michail Mizincev, šéf Národního centra řízení obrany, který dohlížel na ruské obléhání Mariupolu, známý "řezník z Mariupolu".Prohlášení přišlo poté, co Ukrajina v pátek omezila diplomatické vztahy s Íránem a zbavila íránského velvyslance akreditace kvůli tomu, co označila za "nepřátelské" rozhodnutí Teheránu dodávat ruským silám bezpilotní letouny.Počet osob překračujících hranice z Ruska do Finska se v posledních dnech oproti minulému týdnu rovněž zdvojnásobil., jak uvedlo ukrajinské ministerstvo obrany.. Pokud však skončí v ruské armádě, Zelenskij je žáidal, aby si zachránili život a pomohli osvobodit Ukrajinu.uvedla britská rozvědka. Ministerstvo obrany ve svém posledním denním brífinku uvedlo, že údery "pravděpodobně nezpůsobily významné narušení ukrajinských operací vzhledem ke vzdálenosti poškozených přehrad od bojových oblastí".a jejich následné připojení k Rusku. Hlasování v Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti má probíhat do úterý a zdá se, že jde o pokus poskytnout krytí pro nezákonnou anexi regionů Moskvou.