O "ekonomické politice" nové britské vlíády

24. 9. 2022

Kwasi Kwarteng and Liz Truss just declared war on working class people.#MiniBudget @kwasikwarteng pic.twitter.com/xtYfzB82W5 — Femi (@Femi_Sorry) September 23, 2022



Ministr financí Kwasi Kwarteng oznamuje nové plány, které řeší krizi energetické chudoby.



Kwasi Kwarteng: Vysoké náklady na energie nejsou jediným problémem, kterému tato země čelí. Růst ekonomiky není tak vysoký, jak by měl být.



Ale vy už víte, že upozorním na to, že Úřad pro rozpočtovou odpovědnost, ekonomický mozek vlády, již uvedl, že náš ekonomický růst se kvůli brexitu, který nám způsobila tato vláda, smrskl asi o 4 % a ekvivalent asi 100 miliard liber ročně. Ministr financí Kwasi Kwarteng oznamuje nové plány, které řeší krizi energetické chudoby.Ale vy už víte, že upozorním na to, že Úřad pro rozpočtovou odpovědnost, ekonomický mozek vlády, již uvedl, že náš ekonomický růst se kvůli brexitu, který nám způsobila tato vláda, smrskl asi o 4 % a ekvivalent asi 100 miliard liber ročně.







Proto je šílené, že si stěžují, že náš růst není tak vysoký, jak by měl být.



Ale je to ještě horší.



To, co Kwasi Kwarteng právě oznamuje, už analyzoval Úřad pro rozpočtovou odpovědnost a jeho vláda jim to odmítá dovolit zveřejnit.



Takže vláda ví, že poškozuje naši ekonomiku, protože její vlastní odborníci jí řekli, že poškozuje ekonomiku, a teď se snaží umlčet své vlastní odborníky.



Neříkají nám, jaké škody stále působí.



Kwasi Kwarteng: Nám to ztížilo placení veřejných služeb, což vyžaduje zvyšování daní.



Takže teď viníte z nedostatku financí pro zdravotnictví a z dodatečných daní, které jste museli přidat, abyste to nahradili, ztrátu růstu, růstu, který je mimochodem nejhorší mezi vyspělými ekonomikami?



Kwasi Kwarteng: Je zcela na místě, aby vláda využila naše výpůjční pravomoci k financování dočasných opatření na podporu rodin a podniků.



Jistě, rozdíl mezi bohatými a chudými se v posledních letech jen zvětšil, energetické společnosti dosahují rekordních zisků, ale proč je zdaňovat, když si můžete prostě půjčit víc a donutit pracující, aby to zaplatili?



Kwasi Kwarteng: Z dlouhodobého hlediska by totiž byla vysoká cena za nečinnost mnohem vyšší než náklady na tyto programy.



Zdá se, že tato vláda chce vždycky získat uznání za to, že prostě nedělá nic, jako by to nějak ospravedlňovalo všechno, co nakonec udělá.



Je to vaše práce. Představte si, že by se učitel choval jako:



Ano, všichni moji studenti dostali pětky. Ale představte si, že bych neudělal nic.



Kwasi Kwarteng: Jsme na začátku nové éry.



Kwasi Kwarteng byl před několika měsíci ministrem obchodu.



Liz Trussová, premiérka, podporovala Borise Johnsona až do hořkého konce.



A je to ta samá Konzervativní strana, která byla u moci posledních 12 let s mnoha stejnými tvářemi.



Takže se mi těžko říká, že jsme v nové éře, rozhodně ne s vážnou tváří, a zdá se, že KwasiKwarteng má stejné potíže.



Kwasi Kwarteng:Předložíme nový návrh zákona, který odstraní rozplete složitou mozaiku plánovacích omezení a zákonů odvozených od EU, které omezují náš ekonomický růst.



Zamyslete se nad tím, jak šílené je to, co právě řekl. Právě skutečnost, že nyní máme jiné zákony než EU, vytvořila překážky obchodu, a proto se nyní podniky v celé zemi potýkají s další regulační byrokracií.



A právě tato část brexitu poškodila náš hospodářský růst, takže si představte, že byste náš nedostatečný hospodářský růst sváděli na to, že máme stále některé zákony podobné těm v EU.



Kwasi Kwarteng: Přinutíme lidi, aby se jim vyplatilo pracovat, tím, že jim snížíme dávky, pokud nesplní své závazky při hledání práce.



Aby bylo jasno, to není to, že se práce vyplatí.



To je jen snížení dávek nezaměstnaným lidem, kteří podle vás se nesnaží dostatečně tvrdě, aby si našli práci.



'Protože ve Velké Británii je stále nejvyšší inflace ze všech zemí G7, znamená to, že hodnota peněz, které lidé vydělávají, stále klesá, ale jistě vláda nadále útočí na nejchudší lidi ve společnosti. Jaký je plán pro ty nejbohatší?



Kwasi Kwarteng: To mě přivádí ke stropu na bonusy bankéřů, kterého se zbavíme.



Je mi líto, ale mnoho nejchudších lidí ve společnosti podle prognóz tuto zimu zemře, protože si nemohou dovolit vytápět své domovy. A vaším řešením je dát bankéřům větší bonusy.



Počkat, ne, ne. Ne, já to chápu? Váš plán je zdanit jim víc peněz, které vydělají nad 150 000 liber ročně, že? Vezměte si dodatečnou sazbu daně z příjmu ve výši 45 %.



Uděláte z toho 50, dáte ty peníze lidem, kteří je opravdu potřebují, že?



Kwasi Kwarteng: Chystám se tu daň úplně zrušit.



Ale to by znamenalo, že někdo, kdo vydělává 1 000 000 liber, by dostal daňovou úlevu ve výši 55 000 liber, což je více než dvojnásobek průměrné mzdy. Můžete to vysvětlit?



Kwasi Kwarteng: Příliš dlouho jsme se v této zemi oddávali boji o přerozdělování.



Ale přerozdělování je jen výraz pro ekonomickou spravedlnost.



Už teď máme jednu z finančně nejnerovnějších zemí mezi vyspělými ekonomikami.



Celá jejich vláda byla zvolena na základě slibů brexitu, brexitu, o němž přesvědčili nejchudší části Spojeného království. Hej, o problémech, které konečně dají jejich částem země spravedlivou šanci.



Všechny ty řeči, které jste slyšeli o londýnské metropolitní elitě.



Šlo o to říct: hele, vy na severu si zasloužíte stejné možnosti jako lidé dole v Londýně.



Pojďme vám je dát.



A teď tu máme premiérku, která se doslova pokusila snížit platy státním zaměstnancům mimo Londýn, a ministra financí, který odsuzuje pojem přerozdělování bohatství, a probrexitové think tanky je podporují slovy.



"Tento balík opatření se vám nebude líbit, pokud vám více záleží na chudých."



Všechno, co tat ovláda dělá, je zradou na obyčejných lidech ve Spojeném království.



