V ČR alarmující výsledky komunálních voleb zjevně dále ohrozily demokracii

24. 9. 2022 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta





Podvody Andreje Babiše a jeho trestní stíhání zjevně neodradily velké množství voličů v řadě českých měst a především na Moravě, aby hlasovali pro Babiše a jeho hnutí Ano. V některých moravských městech Ano zaznamenalo volební podporu až třiceti nebo dokonce čtyřiceti procent. Ve volbách do Senátu postupuje do druhého kola osmnáct Babišových kandidátů, nejvíce v historii.



Jen v Praze a v Brně se Babišovi zřejmě nepodařilo porazit koalici Spolu, její zjevné vítězství však není dobrou zprávou ani pro tato města. Kandidáti z koalice Spolu prosazovali v Praze automobily a vyslovovali se pro zrušení cyklotras. Kandidát na primátora Svoboda je otřesný. Bohumil Kartous upozorňoval - marně - v Britských listech, že především činitelé z ODS v Praze jsou absolutně nevolitelní a nejsou město schopni řídit.



Alarmující je také posílení Okamurovy ultrapravicové xenofobní a komerčně populistické strany SPD. Hrozí nebezpečí, že Babišovo Ano bude s Okamurovými extremisty vstupovat do koalice.



Čeští voliči absolutně a sebevražedně ignorují globální oteplování, které přímo ohrožuje jejich existenci. Česká sociální demokracie se zcela zdiskreditovala a k vážné škodě české politiky v českém prostředí dnes neexistuje žádná středolevá strana.



Vyhlídky pro budoucnost země jsou to vesměs chmurné.

1