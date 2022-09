Washington Post: Britská premiérka Trussová je šílená

27. 9. 2022

čas čtení 5 minut



Británie nahradila Itálii na pozici problémové ekonomiky Evropy

Očekávalo se, že bude Liz Trussová odvážná. Ukazuje se, že je šílená



Na začátku tohoto měsíce hlasatelé zkázy, kteří hledali příští finanční krizi v Evropě, ukazovali na Itálii. Přesně jak pesimisté předpovídali, Italové si zvolili populistickou koalici vedenou postfašistickou stranou Bratři Itálie. Došlo však k legračnímu zvratu. Italská ekonomika se zdá být prozatímně stabilní. Jako slabá evropská velmoc se naproti tomu ukázala Británie.



Co se to děje? Intelektuální móda už několik let běží proti globalizaci, takže je snadné přehlédnout odpověď. Inverze mezi Itálií a Británií však podtrhuje starou poučku. Obětovat část suverenity a podřídit se pravidlům mezinárodních organizací nemusí být nutně špatné. Pokud pravidla fungují přiměřeně dobře, může to být výhodou.



Přestože ztratila moc zodpovědná vláda vedená ekonomem Mariem Draghim a přestože ji nahradila nechutná populistická koalice, Itálie je díky Evropské unii v rozumné kondici. Jakkoli hlasitě dříve populisté odsuzovali evropskou germánskou ortodoxii, nyní slibují, že budou realizovat hospodářský plán vypracovaný Draghim a schválený EU - i proto, že je s ním spojena postpandemická pomoc na obnovu z Bruselu ve výši téměř 200 miliard dolarů. Na začátku tohoto měsíce hlasatelé zkázy, kteří hledali příští finanční krizi v Evropě, ukazovali na Itálii. Přesně jak pesimisté předpovídali, Italové si zvolili populistickou koalici vedenou postfašistickou stranou Bratři Itálie. Došlo však k legračnímu zvratu. Italská ekonomika se zdá být prozatímně stabilní. Jako slabá evropská velmoc se naproti tomu ukázala Británie.Co se to děje? Intelektuální móda už několik let běží proti globalizaci, takže je snadné přehlédnout odpověď. Inverze mezi Itálií a Británií však podtrhuje starou poučku. Obětovat část suverenity a podřídit se pravidlům mezinárodních organizací nemusí být nutně špatné. Pokud pravidla fungují přiměřeně dobře, může to být výhodou.Přestože ztratila moc zodpovědná vláda vedená ekonomem Mariem Draghim a přestože ji nahradila nechutná populistická koalice, Itálie je díky Evropské unii v rozumné kondici. Jakkoli hlasitě dříve populisté odsuzovali evropskou germánskou ortodoxii, nyní slibují, že budou realizovat hospodářský plán vypracovaný Draghim a schválený EU - i proto, že je s ním spojena postpandemická pomoc na obnovu z Bruselu ve výši téměř 200 miliard dolarů.



Italští populisté také chtějí mít Evropskou centrální banku na své straně. V létě centrální banka v obavě z další krize eurozóny vyvolané cenovými šoky z války na Ukrajině vytvořila program nákupu dluhopisů, aby ochránila rozkolísané země před hedgeovými fondy. Aby si Itálie zachovala přístup k této podpoře, musí se vyvarovat bláznivé politiky.



Stručně řečeno, toto není Evropa před tuctem let. Namísto toho, aby kontinent reagoval na známky napětí opožděně a neochotně, snaží se problémům předcházet. Itálie má hluboké strukturální nedostatky, od demografie po zadlužení, a stále se toho může hodně pokazit. Prozatím však chytře sází na její stabilitu.



Mezitím Británie opustila Evropskou unii a nikdy nebyla členem eurozóny, a tak je v opačné pozici než Itálie. Nová konzervativní vláda vedená premiérkou Liz Trussovou nečelí téměř žádným omezením. Očekávalo se, že bude odvážná. Ukazuje se, že je šílená.





První náznak přišel s její reakcí na prudký růst cen zemního plynu. Aby ochránila Brity s nízkými příjmy před volbou mezi vytápěním a jídlem, musela Trussová dodat dotace. Rozhodla se však pro obludně drahé řešení, čímž pošlapala pověst své strany, která se vyznačuje rozpočtovou obezřetností.







Trussové dotace mají trvat celé dva roky. Jsou štědré zejména k bohatým. Podle vlastních odhadů britské vlády budou v příštích šesti měsících stát více než 60 miliard dolarů, což je za toto období neuvěřitelných 4,7 % HDP. Vzhledem tomu, jak jsou ty dotace zkonstruované, budou nakonec stát ještě více, pokud ceny zemního plynu zažijí další růst.

Když referendum o brexitu poškodilo přístup Británie na její klíčový exportní trh, byl ekonomický dopad tohoto rozhodnutí nevyhnutelný. Je to však poprvé, kdy se členství v měnové unii jeví jako atraktivnější než postavení mimo ni. Evropská centrální banka má mnohem silnější pozici v boji proti krizi než Bank of England.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

235

Ale to byl jen začátek. Minulý pátek v reaganovské snaze o vyšší růst oznámil tým Trussové zničující balík nefinancovaných daňových škrtů. Učinil tak navzdory zjevnému nebezpečí, že tyto stimuly přispějí k inflaci, která dosahuje v Británii 9,9 % a očekává se její růst. Učinil tak navzdory dopadu na britský státní dluh, který podle prognóz dosáhne v letech 2024-2025 90 procent hrubého domácího produktu, zatímco před pandemií to bylo 75 procent. A Turssová tak učinila, aniž by vládnímu Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost umožnila modelovat dopad svých daňových škrtů na ekonomiku.Není divu, že finanční trhy zpanikařily. Úrokové sazby dvouletých státních dluhopisů dosáhly 4 %, zatímco před rokem činily 0,4 %. To ještě podstatně zvýšilo perspektivní dluhovou zátěž vlády. Libra se do konce pátečního dne propadla vůči dolaru o 3,4 procenta, což byl její nejprudší pokles za poslední dva roky. O víkendu ministr financí Kwasi Kwarteng naznačil, že by mohl snížit daně ještě víc. Při pondělním otevření asijských trhů se libra okamžitě propadla o dalších 4,7 % a na krátkou dobu se propadla na nejnižší úroveň od počátku fungování systému plovoucích měn v roce 1971. Poté libra trochu stoupla díky naději, že Bank of England zasáhne, aby ji stabilizovala. Když banka oznámila, že mimořádné zasedání nepořádá, libra opět zamířila dolů.Proč Bank of England obchodníky zklamala? Má jen skromné zásoby devizových rezerv, takže nemůže libru podpořit tím, že by zasáhla a nakoupila tuny liber. Její jedinou možností je nouzové zvýšení úrokových sazeb, a to navíc k 0,5 %, o něž je zvýšila minulý týden. To by libře pomohlo a tlumením dovozních cen by to mírně omezilo inflaci. Vyšší úrokové sazby by však přivedly ekonomiku do průšvihu a zvýšily náklady na obsluhu státního dluhu. Vzhledem k bezohledným sklonům týmu Trussové není vyloučeno, že se vrhne proti centrální bance a podkopá její nezávislost.