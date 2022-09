Když dovolily návrat Putina do Kremlu, ruské elity spáchaly sebevraždu

30. 9. 2022

Velký zlom v ruských dějinách, který rozděluje dosavadní průběh 21. století na dvě stejné části, nastal 24. září 2011. Toho dne spáchali Dmitrij Medveděv a ruská politická elita politickou sebevraždu tím, že umožnili Vladimiru Putinovi vrátit se do prezidentské funkce, říká Vladislav Inozemcev.

Pokud by elita nedovolila Putinovi vrátit se, ruský politický systém by zůstal spíše korporativistický než personalistický a přitom by byl mnohem silnější, než je dnes. A jak elity, tak země by na tom byly lépe.

Tím by elita otevřela cestu k Rusku, které by se sice nestalo liberální demokracií, ale sledovalo by spíše cestu Mexika nebo Číny s jednou stranou formálně u moci, ale s neustále se měnící osobou na vrcholu. To by zaručilo alespoň minimální konkurenceschopnost a rozvoj. Ale byla zvolena jiná cesta.

S Putinovým návratem do Kremlu elita ignorovala systém ve prospěch jednotlivce – a to, co dnes sledujeme, je logickým důsledkem rozhodnutí ze září 2011. Jedna osobnost rozbila systém a není pochyb o tom, že to dovede Rusko ke kolapsu.

Tento kolaps bude představovat osobní katastrofu i pro ty, kteří se mohli rozhodnout jinak. Ale proč neviděli, jak to, co dělají, povede ke katastrofě, zůstává velkou záhadou.

Zdroj v ruštině: ZDE

