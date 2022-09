Británie: Tupá, bezohledná Librium Liz je možná ještě horší než Mayová a Johnson

30. 9. 2022

Robotická premiérka projevila v rozhlasových rozhovorech nulové povědomí o škodách, které napáchala





Nejprve omluva. Nikdy jsem neměl Theresu Mayovou překřtít na "Maybot", píše John Crace. Ze zpětného pohledu ve srovnání s Trussovou se zdá, že Mayová vlastně nebyla tolik robotická, byla vlastně i pozitivně emocionálně přítomná. Dojímavá a milá. Téměř funkční. I když ne zcela kompetentní. Rozhodně ne jako kus šrotu z osmdesátých let, jak se vždycky zdála, když byla premiérkou.



Ale toryové si s námi jen hrají. Je to, jako by si poslanci řekli: "Tak vy si myslíte, že David Cameron je k ničemu? Jen počkejte, až vám dáme Theresu." A když už jsme měli Mayové všichni asi tak dost, dali nám místo ní narcistického, sociopatického lháře.



A teď, aby toho nebylo málo - alespoň v to doufáme; přece se snad proboha nenajde další, kdo by byla ještě horší? - nám přistála do premiérské funkce Liz Trussová. Někdo kdo je nejen tupý a robotický, ale i natolik bezohledný, že dokáže přivést celou zemi k bankrotu. Ideoložka, která má jen chabé povědomí o realitě. Na Trussovou vždycky čeká práce v automatizovaném call centru: je to smyčka bez smrti, která z vás vysaje život.

Nejsem si jistý, kdo byl tak hloupý, že navrhl zahájit mediální rehabilitaci samotářské premiérky prohlídkou regionálních rozhlasových studií BBC, ale už to asi hned tak neudělá. Jestli si mysleli, že Librium Liz z týdenní hibernace uvolní sérií krátkých "lifestylových" rozhovorů - představte si autora chválícího novou knihu na PR junketu -, které osloví malé, lokální publikum a proletí pod celostátními médii, pak se šeredně přepočítali. Místní rozhlasoví moderátoři nejsou žádní hlupáci a nehodlali se dívat darovanému koni na zoubek.





Všichni se nevyhnutelně ptali na totéž. Koneckonců, ve městě se hraje jen jedna hra. Co jste si sakra mysleli, že děláte? To vás nenapadlo, že váš bezmyšlenkovitý minirozpočet může z trhů vymazat 500 miliard liber, ohrozit důchody a zvýšit náklady na půjčky? Moc děkujeme za snížení daní o zhruba 100 liber, které dostanou ti nejméně majetní, ale víte, že jste právě většinu lidí přivedli na ještě větší mizinu?



Bylo však ctností slyšet stejnou otázku položenou při osmi různých příležitostech. Protože to posílilo klíčové sdělení, že Librium Liz nemá žádné ucelené odpovědi. Opravdu se zdálo, že nemá ponětí o rozsahu škod, které napáchala. Naprosto to popírala. Jako žhář přistižený s kanystrem benzinu.



Vypovídalo to také hodně o Trussově omezené schopnosti racionálního uvažování. Většina umělé inteligence je naprogramována tak, aby se poučila ze svých chyb. Člověk by si tedy myslel, že se bude s přibývající hodinou zlepšovat a zlepšovat - že v době, kdy skončila vysílání, bude dokonce znít napůl jako člověk a napůl jako inteligent.



Jenže to se nestalo. Byla horší a horší. Vycházely stále stejné absurdní odpovědi a pauzy, kdy se snažila vymyslet něco věrohodného, byly delší a delší. Je ztělesněním kruhu zkázy na rozbitém notebooku. Ona není umělá inteligence. Je umělá hloupost, naprogramovaná tak, aby pokračovala v opakování dalších a dalších chyb, dokud se nezhroutí sama do sebe. Mrtvá jistota, že vyhraje letošní Darwinovy ceny pro ty, kteří přispěli k lidské evoluci tím, že se vyselektovali z genofondu. Připojte Truss k EKG a nezjistíte žádnou aktivitu. Jen plochou čáru.

Jeden z rozhlasových rozhovorů Liz Trussové



Cirkus začal v rádiu Leeds, kde moderátorka Rima Ahmedová přešla k věci. Proč Trussová nabourala ekonomiku a co s tím hodlá dělat? "Hm... ehm," zamumlala Librium Liz, zjevně zaskočená otázkou na to, proč je země v krizi.



"Podnikli jsme rozhodné kroky." Tisíce lidí křičely do rozhlasu. Podnikli jste rozhodné kroky, abyste zničili ekonomiku. Aby se všichni měli podstatně hůř. Jediná věc, kterou jste neměli dělat. To, co opravdu chceme vědět, je, jakou "rozhodnou akci" hodláte podniknout, abyste zvrátili své bezmyšlenkovité ničení dětských oddílů smrti. Nicnedělání nepřipadá v úvahu. "Nic," řekl Truss.



Bylo to takhle, řekla. Všechno se pokazilo, protože jsme se snažili lidem pomoci s účty za energie. "Jste blbí?" křičeli všichni. Samozřejmě že ne. Začátkem září jste oznámili energetickou pomoc a nikdo ani nehnul brvou. Trhy to přijaly s nadhledem. Teprve když jste s Kamikwasi Kwartengem oznámili své nefinancovatelné snížení daní, z něhož měli prospěch ti nejbohatší, libra se propadla. Byla to krize, kterou si způsobila sama a kterou uvítal pouze věčně bludný John Redwood a bláznivý Institute of Economic Affairs.



Librium Liz pokračovala dál a dál. Přes Norfolk, Kent, Lancashire, Nottingham, Tees, Bristol a Stoke. Pokaždé zněla méně a méně přesvědčivě. Odtažitá, emocionálně mrtvá, intelektuálně nedostatečná. Bezstarostná k životům ostatních lidí. Ani se nezajímala o to, jak lidé prožívají její kalamitní ekonomiku.



Librium Liz pokračovala dál a dál. Přes Norfolk, Kent, Lancashire, Nottingham, Tees, Bristol a Stoke. Pokaždé zněla méně a méně přesvědčivě. Odtažitá, citově mrtvá, intelektuálně nedostatečná. Bezohledná k životům ostatních lidí. Ani se nezajímala o to, jak lidé prožívají její kalamitní ekonomiku. Mrtvolné mlčení bylo tak dlouhé, že jsem se domníval, že se snaží komunikovat telepatií.



Byl to Putin, kdo způsobil krach ekonomiky, trvala Trussová na svém. Což bylo divné, protože si nikdo nepamatoval, že by ruský prezident přednesl v Dolní sněmovně rozpočet. Pak za to mohl marxistický Mezinárodní měnový fond, který se do toho vložil. Vraťte se do Severní Koreje! Nakonec za všechno mohla Bank of England. Zdražení hypoték byla jejich vina. To oni zvýšili úrokové sazby. Z hněvu. Ne v reakci na rozpočet.



Nakonec se z Trussové stala jen louže na podlaze. Kaluž, kterou je třeba vytřít a odvézt zpět na Downing Street. Nedokázala ani odpovědět na žádnou z místních otázek, které jí byly položeny. Kdo by si pomyslel, že místní novináři mohou klást místní otázky? V otázce frakování byla bezradná. Neměla ponětí o ničem. Když hovořila se svou místní rozhlasovou stanicí v Norfolku, nejenže nevěděla, že na nemocnici v King's Lynn padá střecha. Zdálo se, že také zapomněla, že je premiérkou a že má možnost s tím něco udělat.



Mohlo to být horší. Mohla promluvit k deseti rozhlasovým stanicím místo k osmi. Pokud existovalo východisko z této šlamastyky, Librium Liz nepustila. V současnosti se zdá, že jejím jediným plánem je vydržet a doufat v nejlepší. V podstatě totéž platí i pro Kamikwasiho. Ten strávil den v Darlingtonu tím, že toho moc nedělal. Tímto tempem by naši dva hvězdní milenci mohli být jedinými toryi, kteří se příští týden ukáží na stranické konferenci v Birminghamu. Doufejme, že je do té doby napadne něco lepšího.

