Kdo mohl stát za útoky na Nord Stream?

29. 9. 2022 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

někteří horlivci snaží Kreml obvinit ze spáchání podmořských explozí, které způsobily úniky plynu z kontroverzního plynovodu Nord Stream 1 a 2. Válka je sice sama o sobě šíleným počinem, ale záměrné zničení vlastní dojné krávy mi přijde asi tak logické jako ruské ostřelování atomové elektrárny v Záporoží. Je bezpochyby, že Vladimir Putin eskaloval svou válečnou mašinérií na Ukrajině :částečnou: mobilizací, uspořádáním kvazireferend na uloupeném území, jakož i vyhrocenou rétorikou. A aby toho nebylo málo, tak sesnaží Kreml obvinit ze spáchání podmořských explozí, které způsobily úniky plynu z kontroverzního plynovodu Nord Stream 1 a 2. Válka je sice sama o sobě šíleným počinem, ale záměrné zničení vlastní dojné krávy mi přijde asi tak logické jako ruské ostřelování atomové elektrárny v Záporoží.

obavy z možného puče? Proč si zadělávat na další problém? A Nord Stream, jak už bylo řečeno, byl pro Rusy výtečnou investicí a geopolitickou pákou. A kdyby chtěla Moskva Západ potrestat, stačilo by ji uzavřít kohoutky nadobro nebo protáhnout opravu své plynové infrastruktury. Logický důvod, jak se zdá, neexistuje.

Pokud hovoříme o možných vinících sabotáže ruských plynovodů, měli bychom se co nejvíce držet daných skutečností. Zkusme předložit aspoň jeden logický důvod, proč by za těmito útoky mělo stát Rusko. Chce snad Moskva ničením vlastního projektu, který mu dlouhá léta přinášel astronomické zisky, potrestat protistranu a vyprovokovat ji k rázné odpovědi? A co by z toho Kreml vlastně měl, když jej nyní tíží řada ožehavých problémů, od zpackané „speciální vojenské operace“ přes západní ekonomickou blokádu až po? Proč si zadělávat na další problém? A Nord Stream, jak už bylo řečeno, byl pro Rusy výtečnou investicí a geopolitickou pákou. A kdyby chtěla Moskva Západ potrestat, stačilo by ji uzavřít kohoutky nadobro nebo protáhnout opravu své plynové infrastruktury. Logický důvod, jak se zdá, neexistuje.





Blufoval snad Vladimir Putin, který chtěl tuto zbraň používat i nadále, když 17. září sdělil evropským zemím, že by mohly nerušeně odebírat ruský plyn, pokud zruší sankce na Nord Stream 2, jak informovala agentura Reuters? Opět neexistuje logický důvod, proč by Putin lhal. O necelých deset dnů později dojde k záhadným explozím na plynovodech Nord Stream, jež mohou potrubí vyřadit z provozu na celou zimu.



Vyřazení Nord Streamu z provozu nenahrává Rusům, ale Ukrajincům, jak soudí expert na energetiku Jiří Gavor. Na nějakou dobu je ze hry konkurenční trasa, a tím se posílí význam zásobování přes Ukrajinu. Tam stále ještě ruský plyn proudí. Důsledky sabotážní akce hrají do karet také Bílému domu, jehož šéf v únoru tohoto roku slíbil stopnutí projektu Nord Stream 2, jestliže Ruská federace zaútočí na Ukrajinu. Na otázku reportérky, jakým způsobem USA zabrání zprovoznění NS2; projektu, nad nímž má kontrolu Německo, Joe Biden odvětil, že to prostě zvládne udělat. Není rovněž otázkou zda, ale kdy do Německa dorazí americký zkapalněný plyn. Má to být už velmi brzy.



Bývalý polský ministr zahraničí a nynější europoslanec Radek Sikorsi za zničení NS na Twitteru okamžitě po výbuchu poděkoval Spojeným státům. Přestože Sikorského někteří jeho krajané obviňují ze šíření ruské propagandy, je to naprosto absurdní tvrzení. Vždyť Sikorski, společně se svou manželkou Ann Applebaumm, patří k nejsveřepějším zastáncům dominantního amerického vlivu v Evropě i jinde ve světě. Má to snad znamenat, že Spojené státy mají na svědomí teroristické útoky na evropskou energetickou infrastrukturu, jejíž geopolitickou životaschopnost se dlouhodobě snažily podkopat ve snaze o posílení atlantických vazeb a podkopání německo-ruských vztahů? A pokud to Sikorski doopravdy myslel vážně – a měl navíc pravdu – je snad ve svatém tažení proti Rusku dovoleno vše, tedy i špinavé, krajně riskantní teroristické metody?



Mezitím Sikorskiho tweet přetiskl časopis Forbes a vydal článek s názvem USA vyhodily do vzduchu ruské ropovody Nord Stream 1 a 2, říká bývalý polský ministr obrany. Pravda, CIA má s teroristickými a sabotážními operacemi velmi bohaté zkušenosti, třeba na Kubě nebo v Nikaragui, kde podminovala přístavy v Managui a dalších městech; avšak nemáme v ruce jediný pevný důkaz, že by sabotáž Nord Streamu zosnoval Bílý dům. Ve hře můžou být i další regionální hráči, příkladně ostře protiruské Polsko, které nově získává plyn z Norska. Navíc vyšetřování podmořských explozí teprve probíhá, takže je předčasné ukazovat prstem na viníka. Sikorski je sice zkušený insider, nicméně jeho výrok za přímý důkaz americké viny považovat nelze.



Ať už zaútočil na Nord Stream kdokoliv, jedná se o další eskalaci již tak vyhroceného konfliktu, který se poslední dobou vymyká z rukou, a to nejen jeho kremelských pachatelům.

Pozn. JČ: K analýze Daniela Veselého je třeba dodat, že Nord Stream 1 i Nord Stream 2 jsou zcela nefunkční, Rusko jimi Evropě nedodává žádný plyn a není naděje, že by byly dodávky ruského plynu obnoveny. Žádné další zisky z plynovodu Nord Stream tedy už Rusku nikdy nepoplynou. Německo Nord Stream 2 nikdy nezprovozní. Drtivá většina západních komentátorů má za to, že útok na oba plynovody zřejmě provedlo Rusko, v každém případě jde prý o státního aktéra, protože šlo o velmi sofistikovanou operaci. Pozorovatelé poukazují také na to, že k útoku na Nord Stream došlo velmi blízko nového plynovodu vedoucího z Norska do Polska, který byl v těchto dnech zprovozněn.



0