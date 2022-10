Ruská agrese na Ukrajině: Rusové uprchli ze strategicky významného města Lyman v Doněcku

- Rusové se vzdávají:

K ústupu ruských vojáků došlo den poté, co Vladimir Putin podepsal "přístupové smlouvy" formalizující nezákonnou anexi čtyř okupovaných regionů na Ukrajině ze strany Ruska.

The latest update from Russian military blogger Rybar:



"By the middle of the day it became obvious - the decision has been taken to withdraw forces and abandon Lyman"https://t.co/iAUWTWb2vs https://t.co/VZkhYCdXY0 pic.twitter.com/LEdFgNfBFe — Francis Scarr (@francis_scarr) October 1, 2022



- Ramzan Kadyrov požaduje od Putina, aby použil po ruském debaklu v Lymanu na Ukrajině jaderné zbraně:

Ramzan Kadyrov absolutely lays into Russia's general staff for losing Lyman – the starkest infighting we've seen among Russian forces so far.



He calls on Putin to retaliate by declaring martial law on the border and using low-yield nuclear weapons. https://t.co/QZyMqnXfDU — max seddon (@maxseddon) October 1, 2022



- Zničená ruská vojenská vozidla při útěku z Lymanu. Snažili se odvézt na Ukrajině ukradené televize, ledničky a pračky. Marně:

Lyman. Russian convoy was trying to get out of encirclement unsuccessfully, taking their looted things with them. pic.twitter.com/um5Xk2ycZ9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 1, 2022