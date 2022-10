Putin v bunkru

5. 10. 2022

čas čtení 6 minut

Putin svým dosud nejostřejším projevem oznámil pokus vznést nárok na východní Ukrajinu - s úmyslem vyděsit zbytek světa, aby se mu podrobil. Místo toho bychom měli nadále prokazovat odvahu a nezlomnost, napsal Tom Nichols. Putin svým dosud nejostřejším projevem oznámil pokus vznést nárok na východní Ukrajinu - s úmyslem vyděsit zbytek světa, aby se mu podrobil. Místo toho bychom měli nadále prokazovat odvahu a nezlomnost,

Velká eskalace

Ruský prezident Vladimir Putin v projevu na ceremonii začlenění částečně Ruskem okupovaných regionů Ukrajiny do Ruské federace definitivně a výslovně vyhlásil konec více než sedmi desetiletí mezinárodního řádu. Během meandrujícího chvástání Putin obhajoval syrový ruský imperialismus, zatímco se bavil o řadě témat, včetně pádu SSSR, síly západní hegemonie a amerického použití jaderných zbraní v Japonsku. Jeho základním cílem však bylo varovat zbytek světa, aby přestal odporovat jeho dobyvačné válce na Ukrajině.

Putinovo začlenění těchto oblastí do Ruska je velkou eskalací v jeho sedmiměsíčním tažení proti Ukrajině a vyvolává stejnou otázku, která od prvních dnů invaze pravidelně pronásleduje mnohé ve světě: Jak bychom se měli obávat, že se tato válka může stát větším evropským konfliktem a nakonec globálním kataklyzmatem? Moje prvotní reakce: Měli bychom se znepokojovat, ale měli bychom také stát zpříma a říct Putinovi, že pokud má v úmyslu zničit mír a pořádek na celé planetě, postavíme se proti němu, stejně jako jsme pomohli Ukrajině postavit se proti němu v Evropě.

Putinovo chvástání bylo zamýšleno jako prostředek, aby svět dostal strach. Ve skutečnosti je Putin právě teď pravděpodobně vyděšenější než kdokoli jiný: Je to ruský diktátor, který prohrává útočnou válku, a ví, jak by to pro něj mohlo skončit. Ve svém projevu zdůvodnil válku na Ukrajině pomocí všeho možného, od hranic starého Ruska až po to, co považuje za nelegitimní rozpuštění Sovětského svazu. Na plná ústa si pak stěžoval na západní kolonialismus a porušování lidských práv – vůdce země s dlouhou a krvavou historií zotročování a vraždění milionů, od carů po Stalina a dál.

Většina Putinových stížností je pouze znova ohřátou hantýrkou ze sovětské éry – opět důkaz toho, že Putin, ať už byly jeho dřívější cíle jako domnělého reformátora jakékoli, nikdy nebyl schopen vytlačit srp a kladivo ze své politické DNA. Navíc však Putin řekl, že západní dekadence byla ve skutečnosti základem globálního řádu, a proto je třeba ji svrhnout:

"A vše, co slyšíme, je, že Západ trvá na řádu založeném na pravidlech. Kde se to vůbec vzalo? Kdo kdy viděl tato pravidla? Kdo se na nich dohodl nebo je schválil? Poslouchejte, tohle je jen spousta nesmyslů, naprostý podvod, dvojí metr nebo dokonce trojí metr! Musejí si myslet, že jsme hloupí."

Současný mezinárodní systém byl samozřejmě konstruován po 2. světové válce za účasti samotného Sovětského svazu a Rusové měli prospěch z tohoto řádu – a jeho ekonomických pravidel a stability – po celá desetiletí. Putin to kdysi podporoval, než se začal utápět ve válce, kterou nemůže vyhrát.

A pak se jeho projev pořádně rozdivočel.

Putin oslovil režim v Kyjivě a "jeho skutečné šéfy na Západě" a ponořil se do kouřící kádě paranoie, velikášství a méněcennosti, do guláše, jehož toxické výpary vždy prostupovaly Kremlem. Tvrdil, že Západ nenávidí "ruskou filozofii a myšlení", jako by lidé ve Washingtonu a Londýně trávili spoustu času přemýšlením o něčem z toho. Rozhořčil se kvůli trans lidem – téměř jistě doufal, že se toho chytnou obvyklí užiteční idioti v pravicově orientovaném americkém tisku – a označil "svržení víry a tradičních hodnot" na Západě za ekvivalent "satanismu".

Putin by mohl věřit alespoň něčemu z toho, ale stejně jako většině ruských elit se mu nějakým způsobem daří udržovat docela příjemný vztah s bankami a módními domy, které vedou tito údajní uctívači ďábla. Snaží se však také shromáždit ty nejreakčnější segmenty ruské společnosti a zároveň se snaží rozdělit Západ svou obvyklou tirádou o obraně křesťanských hodnot.

Ve skutečnosti se tu děje to, že Putin, čelící vojenskému kolapsu na ukrajinské frontě, se zoufale snaží odradit Ukrajinu a její příznivce od dalšího kola ofenzivy. Snaží se převrátit scénář, proměnit Rusko z agresora v obránce a přetavit své zpackané dobrodružství na Velkou vlasteneckou válku 2.0, v obranu vlasti proti fašistickým vetřelcům. Aby toho dosáhl, proměnil okupované ukrajinské území v "Rusko" a magicky přeměnil podrobené Ukrajince v "Rusy".

Nemůžeme mu dovolit, aby se z toho dostal. Mnoho čtenářů ví, že jsem celé měsíce radil Američanům k opatrnosti a zdrženlivosti a zároveň jsem podporoval vojenskou pomoc a peníze pro Ukrajinu. Ale Putin nyní řekl, že je ve válce se vším, co národy světa – včetně Ruska – vybudovaly od konce 2. světové války. Jeho požadavkem je, aby mu bylo umožněno brutalizovat kohokoli, koho si vybere, a zmocnit se čehokoli chce. Jeho hrozba, již ničím nezastřená, spočívá v tom, že pokud mu nebude dovoleno řádit a vyvolávat krveprolití, použije jaderné zbraně.

Neuhnuli jsme tváří v tvář sovětskému systému, který vytvořil tohoto gangstera, a neměli bychom ustupovat ani nyní. Jak řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, Ukrajina má plné právo obnovit své území a osvobodit svůj lid. Pokud je Putinův postoj takový, že je to důvod pro ještě širší a bezohlednější konflikt, pak je to jeho volba, ne naše.

K tomu všemu povím více v delším rozboru. Ale pro dnešek hrozba proti nám všem – Ukrajině a zbytku světa – stále narůstá. Postavit se tomuto ruskému útoku na mezinárodní pořádek může vyžadovat velké oběti, ale musíme čelit realitě. Žádné společenství svobodných národů nemůže přežít, pokud se podvolí vydírání.

Zdroj v angličtině: ZDE

0