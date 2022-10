Letošní Nobelova cena míru byla udělena aktivistům za lidská práva v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině

Nobelův výbor vyzval k propuštění laureáta ceny míru Alese Bjaljackého



Vězněný běloruský aktivista za lidská práva Ales Bjaljackij, ruská lidskoprávní organizace Memorial a ukrajinská lidskoprávní organizace Centrum pro občanské svobody získali Nobelovu cenu za mír za rok 2022, která má podle výboru ocenit zastánce "mírového soužití" v nejbouřlivějším období v Evropě od druhé světové války.

Ales Bialiatski – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was one of the initiators of the democracy movement that emerged in Belarus in the mid-1980s. He has devoted his life to promoting democracy and peaceful development in his home country.#NobelPrize pic.twitter.com/p1KHHFkSse