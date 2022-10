Klíčový most spojující Krym s Ruskem zasáhl obrovský výbuch

8. 10. 2022

Foto: Kyiv Independent



Kerčský most z Ruska na Krym, nenáviděný symbol okupace ukrajinského poloostrova Kremlem a jeden z prestižních projektů Vladimira Putina, zasáhla mohutná exploze.

Better footage of the explosion. https://t.co/iulzZ60vLS pic.twitter.com/0cvsxw4be2 — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

Na záběrech z mostu je prudce hořící oheň, který zachvátil nejméně dva železniční vagony z vlaku na mostě, doprovázený obrovským sloupem černého dýmu, a polovina souběžného silničního mostu, se zřítilal do Kerčského průlivu.



K výbuchu, který byl podle svědků slyšet na kilometry daleko, došlo v sobotu před šestou hodinou ranní, když přes most přejížděl vlak. Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022









Není bezprostředně jasné, co výbuch způsobilo, nicméně Mychajlo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta, naznačil odpovědnost Kyjeva, když napsal na Twitteru: "Krym, most, začátek. Vše nezákonné musí být zničeno, vše ukradené musí být vráceno Ukrajině, vše, co patří k ruské okupaci, musí být vyhnáno."



Poškození silniční části mostu ukázalo, že vozovka se zdála být čistě přerušena bez zjevných známek raketového úderu , což vede některé k domněnce, že útok na most mohl být spektakulárním aktem sabotáže.



Na videozáznamech sdílených na ruských kanálech Telegram se zdálo, že v centru výbuchu se nachází nákladní automobil, ale nebylo jasné, zda explodoval samotný nákladní automobil, nebo se náhodou octl uprostřed výbuchu.



Most je pro Rusko vysoce symbolický a zároveň je důležitou logistickou zásobovací trasou pro ruské jednotky na Krymu a na jihu Ruskem okupované Ukrajiny. Zejména poškození železniční trati ponechává ruským silám na jihu už jen jedinou železniční zásobovací trasu - mezi Krasnodarem a Melitopolem - a ta je nyní v dosahu ukrajinských útoků.



K výbuchu na mostě došlo den poté, co Putin oslavil své 70. narozeniny. Došlo k němu uprostřed sílící kritiky v Rusku ohledně vedení války proti Ukrajině po sérii stále ničivějších neúspěchů na bojišti v posledních týdnech.



Bezprostředně po výbuchu se objevily zprávy o tom, jak obyvatelé Krymu spěchají k čerpacím stanicím v obavách z nedostatku pohonných hmot.



Stejně jako v případě předchozích útoků na Krymu byly itentokrát oficiální ruské zdroje ohledně příčiny výbuchu neurčité, přičemž tisková služba Tass uvedla, že šlo o cisternu s palivem. "Podle předběžných údajů hořela cisterna s palivem [železniční] vůz na jednom z úseků krymského mostu, přepravní oblouky nejsou poškozeny, uvedl Oleg Kryuchkov, poradce ruského okupačního šéfa Krymu.



Jiný Moskvou jmenovaný činitel uvedl: "Na jednom z úseků mostu hoří cisternový vůz s palivem. Přepravní oblouky nejsou zasaženy. Je příliš brzy mluvit o příčinách a následcích. Probíhají práce na uhašení požáru."



Na videozáznamu pořízeném ze silnice se však zdálo, že v několika železničních vozech po celé délce vlaku, který stál na mostě, zuřivě hoří.



Údajné videozáznamy z okamžiku výbuchu také zřejmě silně naznačovaly úmyslný útok pomocí vysoce účinných výbušnin.



Analytik a australský generál ve výslužbě Mick Ryan se k útoku vyjádřil ve vlákně na Twitteru: "Pro zničení takovéhoto mostního rozpětí je potřeba hodně výbušniny a aby to byla exploze dobře navržřena. Jako sapéři plánujeme takové věci pořád. Nejtěžší je shodit posílené železobetonové mosty, jako je tento.



"Množství potřebné výbušniny by bylo větší, než kolik by uneslo několik příslušníků speciálních jednotek. Několik nákladních aut nebo raket/bomb by to zvládlo, pokud by byly namířeny na správná místa mostního rozpětí.



"Ať tak či onak, pro Rusy to představuje značný problém. Nezastaví to zásobování Krymu (jsou tam lodě a trasa přes Melitopol), ale činí to pro Rusy udržení Melitopolu ještě důležitějším."



Železniční most je součástí dvojice paralelních mostů, které překračují Kerčský průliv spojující ruský Krasnodar a Krym a které Rusko vybudovalo po své invazi a anexi Krymu v roce 2014.



Silniční most, dlouhý přibližně 19 km, otevřel Putin v roce 2018, železniční most byl otevřen o dva roky později.



Během devítiměsíční války na Ukrajině Rusko po celé měsíce předpokládalo, že Krym - včetně Kerčského mostu - akrajinská armáda nedokáže zasáhnout. V posledních dvou měsících však místa na Krymu včetně námořní letecké základny Saky zasáhla série výbuchů, a to v situaci, kdy v Kyjevě roste důvěra, že může Krym znovu získat.



K požáru došlo několik hodin poté, co východoukrajinským městem Charkov v sobotu brzy ráno otřásly exploze, které k obloze vyslaly vysoké chuchvalce dýmu a vyvolaly sérii sekundárních výbuchů.





Starosta Charkova Ihor Těrechov na Telegramu uvedl, že ranní exploze byly důsledkem raketových úderů v centru města. Výbuchy podle něj vyvolaly požáry v jednom z městských zdravotnických zařízení a v nebytové budově. Bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti na životech.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

