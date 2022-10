Putinův poskok říká, že sestavil seznam západních představitelů určených k zabití

7. 10. 2022

čas čtení 5 minut

"Ti, kteří jsou s námi, budou v pořádku - a zbytek zabijeme," řekl jeden z nejvýznamnějších mluvčích Vladimira Putina při propagaci jeho myšlenky v ruské státní televizi, informuje Julia Davisová. "Ti, kteří jsou s námi, budou v pořádku - a zbytek zabijeme," řekl jeden z nejvýznamnějších mluvčích Vladimira Putina při propagaci jeho myšlenky v ruské státní televizi,

Nešťastná ruská invaze na Ukrajinu praská ve švech a spolu s ní se rozkládají i špičkoví kremelští propagandisté. Při absenci dobrých zpráv z fronty Putinův režim prosazuje jiné nápady, jak se vypořádat s katastrofou, kterou si sám zavinil.

Prominentní experti běžně vystupující ve státní televizi kontrolované Kremlem kategoricky odmítají samotnou myšlenku jednání a nikdo z nich se neodvažuje navrhnout, aby se Rusko stáhlo z Ukrajiny za účelem ukončení války. Místo toho zdvojnásobují sázky – a navrhují zabít přední představitele Západu odpovědné za pomoc Ukrajině v jejím úsilí ubránit se před ruskou invazí.

Jevgenij Satanovskij, jeden z nejprominentnějších ruských proputinovských propagandistů, v úterý večer ve státní televizní show Večer s Vladimirem Solovjovem navrhl smrtící řešení. Solovjov se zeptal Satanovského: "Jak vyhrajeme? Jak bychom měli reagovat na Američany? Co by mělo Rusko dělat?"

Satanovskij, který zastává funkci prezidenta Ruského institutu pro Blízký východ poté, co vedl ruský židovský kongres, odpověděl: "Rusko je takové, jaké je, pokud jde o národ. Budeme i nadále takoví, jací jsme. Ti, kteří jsou s námi, budou v pořádku a zbytek zabijeme... Proti nám jedná relativně malá skupina, která má na starosti tento tábor – jsou hroziví a ničeho se nebojí. Od dob Gorbačova, když jsme začali hrát podle jejich pravidel, přestali se nás bát. Toto je hlavní faktor."

Solovjov se zeptal, zda tím myslel, že by mělo být zmasakrováno přibližně 1,5 miliardy lidí na světě přidružených k NATO. Satanovskij upřesnil: "Proces z druhé strany neřídí 1,5 miliardy lidí, ale asi jedno sto až dvě stě. Měli by si uvědomit, že pokud zatlačí, znamená to jejich konec, osobně... Víte, že ty lidi znám. Znám je všechny. Viděl jsem je všechny. Jen pochopení, že oni osobně stojí před koncem... jen to bude mít na ty lidi vliv."

Satanovskij potvrdil, že vypracoval seznam takových jmen, a Solovjov jej okamžitě nazval "Satanovského seznam".

Satanovský řekl, že se rozzuří, když lidé naznačují, že mír je lepší než válka. "Ne, mír není lepší. Klid nebude. Cílem těchto lidí je, aby naše země neexistovala, aby neexistovali lidé, kteří zde žijí, a dokonce aby byl pryč jazyk, kterým mluvíme – nebo dokonce vzpomínka, že něco z toho kdy existovalo," řekl. "Chtějí udělat záznam do encyklopedie: ‚Bývali Rusové, bývalo Rusko – ale teď je to pryč.‘"

Andrej Sidorov, zástupce děkana světové politiky na Moskevské státní univerzitě, z celého srdce souhlasil a poznamenal, že ve světle nedávných anexí Ruska nyní probíhá válka na území, které považují za území Ruské federace. Sidorov zdůraznil: "Nyní jsou to naše porážky, bojujeme na naší zemi. Proč bychom měli prokazovat slitování těm, kdo řídí tuto válku?"

Ponižující neúspěchy na bojišti jsou skutečně jádrem zoufalých pokusů Ruska přesměrovat hněv na NATO za pomoc Ukrajině v boji s invazí.

Válečný zpravodaj Alexandr Sladkov, který se v úterý objevil v pořadu 60 minut státní televize, nonšalantně přiznal, že Ukrajincům se podařilo znovu dobýt 17 osad – a stále přibývají. Sladkov také řekl ohromené hostitelce Olze Skabejevové, že ruské síly jsou nejméně dva měsíce od pokusu o postup kvůli nedostatku personálu a času, který bude trvat vycvičit nově mobilizované posily.

Moderátor státní televize Vladimir Solovjov, zničený neúspěšným dobýváním Ukrajiny, přiznal, že má špatnou náladu, a obhajoval obnovení trestu smrti, aby bylo možné popravit ty, kteří se odváží ustoupit, vzdát se nebo dezertovat.

Ve středečním vysílání Solovjovova pořadu Solovjov živě vedl jeho parťák Roman Golovanov rozhovor s válečným korespondentem Alexandrem Kocem, který stál na troskách Svjatové, a hlásil: "Problémem teď je, že nemáme dost lidí na frontě, abychom udrželi takovou širokou frontu... Jednoduše nemáme fyzické síly, což je důvod těch selhání, která právě pozorujeme. Právě probíhá poměrně těžké období vojenských akcí. V blízké budoucnosti nebudou z Chersonské oblasti přicházet žádné dobré zprávy. Na frontě v Lugansku také není nic v pořádku."

Ve stejném pořadu se televizní moderátor Boris Korčevnikov zhroutil v slzách a obvinil ty, kteří nechtějí zemřít v ruské válce, že jsou "nuly, rozklad a smetí". Zatímco sklíčený propagandista plakal v přímém přenosu a nabádal ostatní, aby se připojili k bitvě, on sám nevyjádřil žádnou touhu tak učinit.

Celý text v angličtině: ZDE

0