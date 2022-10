USA věří, že za atentátem v Rusku stáli Ukrajinci

7. 10. 2022

Americké zpravodajské agentury se domnívají, že část ukrajinské vlády schválila srpnový bombový útok poblíž Moskvy, při kterém zahynula Darja Dugina, dcera prominentního ruského nacionalisty. Jde o prvek skryté kampaně, u níž se američtí představitelé obávají, že by mohla konflikt rozšířit, napsal Julian E. Barnes.

Spojené státy se na útoku nepodílely, ať už poskytováním zpravodajských informací nebo jinou pomocí, uvedli představitelé. Američtí představitelé také uvedli, že o operaci předem nevěděli a byli by proti zabíjení, pokud by byli konzultováni. Poté američtí představitelé napomenuli ukrajinské představitele kvůli atentátu, uvedli.

Ostré hodnocení ukrajinské spoluviny, které nebylo dříve hlášeno, bylo minulý týden sdíleno v rámci vlády USA. Ukrajina účast na zabíjení bezprostředně po útoku popřela a vysocí úředníci tato popírání zopakovali, když byli dotázáni na hodnocení amerických zpravodajských služeb.

Zatímco Rusko za atentát žádnou konkrétní odvetu neprovedlo, Spojené státy se obávají, že takové útoky – i když mají symbolickou hodnotu – mají malý přímý dopad na bojiště a mohly by vyprovokovat Moskvu k vlastnímu úderu proti vysokým ukrajinským představitelům. Američtí představitelé byli frustrováni nedostatkem transparentnosti Ukrajiny ohledně jejích vojenských a tajných plánů, zejména na ruské půdě.

Od začátku války prokázaly ukrajinské bezpečnostní služby svou schopnost dostat se do Ruska a provádět sabotážní operace. Zabití Duginy by však bylo jednou z dosud nejodvážnějších operací – což ukazuje, že Ukrajina se může velmi přiblížit prominentním Rusům.

Někteří američtí představitelé chovají podezření, že skutečným cílem operace bylo zabít Alexandra Dugina, ruského ultranacionalistu, a že agenti, kteří ji provedli, věřili, že bude ve vozidle se svou dcerou.

Dugin, jeden z nejprominentnějších ruských hlasů, který naléhal na Moskvu, aby zintenzivnila svou válku s Ukrajinou, je předním zastáncem agresivního, imperialistického Ruska.

Američtí představitelé, kteří mluvili o zpravodajských informacích, nezveřejnili, které složky ukrajinské vlády měly misi povolit, kdo provedl útok nebo zda prezident Volodymyr Zelenskij misi schválil.

Američtí představitelé neřekli, kdo z americké vlády doručoval napomenutí nebo komu z ukrajinské vlády byla doručena. Nebylo známo, jaká byla reakce Ukrajiny.

Zatímco Pentagon a špionážní agentury sdílely s Ukrajinci citlivé informace o bitevním poli a pomohly jim zaměřit se na ruská velitelská stanoviště, zásobovací linie a další klíčové cíle, Ukrajinci ne vždy řekli americkým představitelům, co plánují udělat.

Spojené státy naléhaly na Ukrajinu, aby se více podělila o své válečné plány, se smíšeným úspěchem. Dříve ve válce američtí představitelé uznali, že často věděli více o ruských válečných plánech – díky jejich intenzivnímu sběru informací – než o záměrech Kyjiva.

Spolupráce se od té doby zvýšila. Během léta Ukrajina sdílela své plány na zářijovou vojenskou protiofenzívu se Spojenými státy a Británií.

Američtí představitelé také postrádají úplný obrázek o konkurenčních mocenských centrech v ukrajinské vládě, včetně armády, bezpečnostních služeb a Zelenského úřadu, což může vysvětlovat, proč některé části ukrajinské vlády nemusely o spiknutí vědět.

Na dotaz ohledně hodnocení amerických zpravodajských služeb Mychajlo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta, zopakoval, že ukrajinská vláda popírá účast na zabití Duginy.

"Znovu zdůrazňuji, že jakákoli vražda během války v té či oné zemi za sebou musí mít nějaký praktický význam," řekl Podoljak v úterním rozhovoru pro The New York Times. „Mělo by to plnit nějaký specifický účel, taktický nebo strategický. Někdo jako Dugina není pro Ukrajinu taktickým ani strategickým cílem."

"Máme další cíle na území Ukrajiny," řekl. "Mám na mysli kolaboranty a zástupce ruského velení, kteří by mohli mít hodnotu pro členy našich speciálních služeb pracující v tomto programu, ale rozhodně ne Duginu."

Přestože podrobnosti o sabotážích na území kontrolovaném Ruskem byly zahaleny tajemstvím, ukrajinská vláda tiše přiznala zabíjení ruských představitelů na Ukrajině a sabotování ruských zbrojních továren a skladů zbraní.

Vysoký ukrajinský vojenský představitel, který odmítl být identifikován kvůli citlivosti tématu, uvedl, že ukrajinské síly s pomocí místních bojovníků provedly atentáty a útoky na obviněné ukrajinské kolaboranty a ruské představitele na okupovaných ukrajinských územích. Patří mezi ně Kremlem dosazený šéf Chersonské oblasti, který byl v srpnu otráven a musel být evakuován do Moskvy na nouzové ošetření.

Země tradičně nediskutují o tajných akcích jiných národů ze strachu, že budou odhaleny jejich vlastní operace, ale někteří američtí představitelé se domnívají, že je zásadní omezit to, co považují za nebezpečný avanturismus, zejména politické vraždy.

Přesto američtí představitelé v posledních dnech usilovně trvali na tom, aby vztahy mezi oběma vládami zůstaly pevné. Obavy USA z agresivních tajných operací Ukrajiny v Rusku nevedly k žádným známým změnám v poskytování zpravodajské, vojenské a diplomatické podpory Zelenského vládě nebo ukrajinským bezpečnostním službám.

Ministr zahraničí Antony Blinken v sobotním telefonickém hovoru řekl svému ukrajinskému protějšku Dmytro Kulebovi, že Bidenova administrativa "bude nadále podporovat úsilí Ukrajiny o znovuzískání kontroly nad svým územím tím, že ji posílí vojensky a diplomaticky," uvedl Ned Price. mluvčí ministerstva zahraničí.

Úředníci ministerstva zahraničí, Rady národní bezpečnosti, ministerstva obrany a CIA odmítli hodnocení zpravodajských služeb komentovat.

Válka na Ukrajině je v obzvláště nebezpečné chvíli. Spojené státy se pečlivě snažily vyhnout zbytečné eskalaci s Moskvou během konfliktu – částečně tím, že řekly Kyjivu, aby nepoužíval americké vybavení nebo zpravodajské informace k provádění útoků uvnitř Ruska. Ale nyní nedávné úspěchy Ukrajiny na bojišti přiměly Rusko, aby reagovalo řadou eskalačních kroků, jako je provedení částečné mobilizace a anektování oblastí východní Ukrajiny.

Ve Washingtonu narůstají obavy, že Rusko možná zvažuje další kroky k zintenzivnění války, včetně obnovení úsilí o atentát na prominentní ukrajinské lídry. Zelenskij by byl hlavním cílem ruských atentátnických týmů, jako jím byl již během ruského útoku na Kyjiv na počátku války.

Nyní však američtí představitelé uvedli, že Rusko by se mohlo zaměřit na širokou škálu ukrajinských lídrů, z nichž mnozí mají menší ochranu než Zelenskij.

Spojené státy a Evropa uvalily na Duginu sankce. Sdílela světonázor svého otce a byla obviněna Západem z šíření ruské propagandy o Ukrajině.

Rusko po zavraždění Duginy zahájilo vyšetřování vraždy a označilo výbuch, který ji zabil, za teroristický čin. Dugina byla okamžitě zabita při explozi, ke které došlo v okrese Odincovo, bohaté oblasti na předměstí Moskvy.

Po bombovém útoku se spekulace soustředily na to, zda je zodpovědná Ukrajina, nebo zda šlo o operaci pod falešnou vlajkou, která měla připsat vinu Ukrajincům. Bombardování se odehrálo po sérii ukrajinských útoků na Krym, část Ukrajiny, kterou Rusko obsadilo v roce 2014. Tyto útoky vedly ultranacionalisty z Duginova okruhu k tomu, aby na Putina naléhali, aby zintenzivnil válku na Ukrajině.

Ruská domácí zpravodajská služba, FSB, obvinila z vraždy Duginy ukrajinské zpravodajské služby. V oznámení učiněném den po útoku FSB uvedla, že ukrajinští agenti uzavřeli smlouvu s Ukrajinkou, která v červenci vstoupila do Ruska a pronajala si byt v místě, kde bydlela Dugina. Žena poté podle FSB po bombardování uprchla z Ruska.

Ilja Ponomarjov, bývalý člen ruského parlamentu, který hlasoval proti anexi Krymu, tvrdil, že za zabití je zodpovědná skupina složená z proukrajinských a protiputinovských bojovníků působících v Rusku známá jako Národní republikánská armáda.

V rozhovoru pro The New York Times Ponomarjov tvrdil, že je v kontaktu s Národní republikánskou armádou a věděl o operaci proti Dugině několik hodin předtím, než k ní došlo. Mnoho úředníků ve Washingtonu bylo skeptických k Ponomarjovovým tvrzením proneseným jménem skupiny.

Zdroj v angličtině: ZDE

