Británie může v zimě čelit tříhodinovým výpadkům dodávky elektrické energie

6. 10. 2022

Plán by mohl vstoupit v platnost v případě nejhoršího scénáře, pokud by nebyl plyn k dispozici ve stejnou dobu, kdy budou mrazy.



Celostátní britská rozvodná elektrická síť National Grid zveřejnila řadu scénářů, které by mohly nastat tuto zimu v souvislosti s následky ruské invaze na Ukrajinu.



Společnost National Grid varovala, že pokud Vladimir Putin zastaví dodávky plynu z Ruska a Británie zažije chladné období, mohly by domácnosti tuto zimu zažít řadu tříhodinových výpadků elektřiny. Společnost National Grid varovala, že pokud Vladimir Putin zastaví dodávky plynu z Ruska a Británie zažije chladné období, mohly by domácnosti tuto zimu zažít řadu tříhodinových výpadků elektřiny.





To by znamenalo, že spotřebitelé v různých částech země by byli den předem informováni o tříhodinových blocích, během nichž by jim byla přerušena dodávka elektřiny, ve snaze snížit celkovou spotřebu o 5 %.



Společnost National Grid uvedla, že v "nepravděpodobném případě" nedostatku dodávek plynu budou někteří spotřebitelé bez proudu po "předem definované časové úseky" během dne, aby "zajistila celkovou bezpečnost a integritu elektrické soustavy v celé Velké Británii".



Uvedla, že aby k plánovanému přerušení dodávek elektřiny došlo, muselo by dojít ke snížení dovozu elektřiny z Evropy a nedostatečným dodávkám plynu do elektráren.



Společnost National Grid zveřejnila řadu scénářů, které by mohly nastat tuto zimu, protože vyhodnocuje velmi nejisté období pro dodávky elektřiny v souvislosti s důsledky ruské invaze na Ukrajinu.



Vysoce postavený zdroj z odvětví uvedl: "V současné době je situace následující: "Do zimy vstupujeme v bezprecedentní situaci. Dokonce i během studené války Sovětský svaz udržoval dodávky plynu, takže je to velmi nepředvídatelné."



Společnost National Grid pracuje na řadě iniciativ, které se snaží tuto zimu řídit nabídku a poptávku. Je připravena uvést do provozu pět uhelných elektráren, které mohou vyrábět až 2 gigawatty energie - poté, co podepsala smlouvy se společnostmi Drax, EDF a Uniper v ceně 340 až 395 milionů liber.



Od 1. listopadu také spustí "službu flexibility poptávky", která bude podniky a spotřebitele motivovat k využívání energie mimo období odběrové špičky, včetně podvečerů ve všední dny. Spotřebitelé s inteligentními měřiči budou informováni den předem a budou placeni za spotřebu energie mimo tato období. Tuto iniciativu začátkem tohoto roku vyzkoušela společnost Octopus Energy.



Společnost National Grid doufá, že pokud se do této služby zapojí dostatečný počet společností a domácností, uvolní to další 2 GW, což by stačilo na napájení přibližně 600 000 domácností.



Provozovatel sítě zdůraznil, že je "opatrně přesvědčen", že v letošní zimě bude dostatek elektřiny k uspokojení poptávky podniků a spotřebitelů.



Podle "základního" scénáře se provozovatel energetické soustavy National Grid domnívá, že bude vyrobeno přibližně o 3,7 GW elektřiny více, než země potřebuje. Předpovídá "dostatečný provozní přebytek po celou zimu", ačkoli od začátku prosince do poloviny ledna, s výjimkou Vánoc, očekává omezené rezervy.



Společnost National Grid však zmapovala dva alternativní scénáře, podle nichž by dodávky energie přerušil nedostatek plynu v Evropě, který by mohl být způsoben omezením dodávek ze strany Ruska, nebo výpadky ve výrobním parku jiné země.



Podle prvního scénáře by se na celou zimu přerušil dovoz elektřiny z Francie, Belgie a Nizozemska. To by uvedlo do chodu uhelné elektrárny a spustilo službu poptávky flexibility.



Podle drastičtější vize by nedostatek plynu vyřadil zhruba 10 GW výroby elektřiny z plynu a došlo by k "dočasnému rotačnímu odpojení zátěže", kdy by byli odpojeni spotřebitelé.



Snížení dodávek ruského plynu do Evropy, včetně přerušení provozu poškozeného plynovodu Nord Stream 1, způsobilo v Evropě nápor na dodávky plynu. Zdá se, že cíl Evropské komise naplnit zásobníky plynu z 80 % do 1. listopadu bude pravděpodobně splněn, nicméně období chladnějšího počasí by mohlo poptávku zvýšit. Ačkoli Británie není na ruském plynu závislá, dovozci jsou vystaveni následkům výpadků tohoto dovozu.



Většina dodávek plynu do Velké Británie pochází ze Severního moře a Norska a většina zbývajících dodávek je tvořena dovozem zkapalněného zemního plynu z celého světa. Dovoz z Evropy, zejména v zimním období, obvykle představuje asi 6 % dodávek plynu.



Pokud by omezení dodávek v Evropě způsobilo tlak na tyto dodávky, Británie by mohla být nucena hledat plyn z jiných zdrojů, včetně zvýšeného dovozu zkapalněného zemního plynu, kde existuje konkurence ze zemí celého světa.



Společnost National Grid uvedla, že očekává, že ceny plynu a elektřiny zůstanou vysoké po celou zimu.



Případné výpadky dodávky elektřiny budou také velmi záviset na počasí. Evropské středisko pro střednědobou předpověď počasí tento týden uvedlo, že Evropu by mohla postihnout chladnější zima s menším množstvím srážek a větru, než je průměr. Předpovědělo, že v listopadu a prosinci se nad západní Evropou bude vyskytovat tlaková výše, která by mohla snížit množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů.



Fintan Slye, výkonný ředitel společnosti National Grid ESO, řekl: "Podle našeho základního scénáře, který je uveden v zimním výhledu, jsme opatrně přesvědčeni, že v zimním období budou k dispozici dostatečné rezervy.





"Jako odborný a zodpovědný provozovatel britské elektrizační soustavy jsme povinni zohlednit také vnější faktory a rizika, která nemůžeme ovlivnit, jako jsou bezprecedentní otřesy a volatilita na energetických trzích v Evropě i mimo ni."



