Večeře v 17 hodin? Nový výzkum naznačuje, že jíst brzy je zdravější

10. 10. 2022

čas čtení 7 minut

Výzkumníci poskytli další důkazy, že jíst dříve během dne by pro vás mohlo být dobré – a sníst všechna jídla během 10 hodin by také mohlo být zdravější, upozorňuje Mike Snider. Výzkumníci poskytli další důkazy, že jíst dříve během dne by pro vás mohlo být dobré – a sníst všechna jídla během 10 hodin by také mohlo být zdravější,

Poučení z nejnovější vlny výzkumu stravování? Snídejte a snažte se jídlo omezit na desetihodinové okno.

Důvod, proč jíst dříve během dne? Účastníci výzkumu, kteří jedli jídlo během dne o čtyři hodiny později, měli větší hlad, spalovali kalorie pomaleji a měli tělesné změny, které podporovaly růst tuku, podle studie vědců z Brigham and Women's Hospital. Výzkum byl publikován tento týden v časopise Cell Metabolism.

"V této studii jsme se ptali: 'Záleží na čase, kdy jíme, když je vše ostatní udržováno konzistentní?", uvádějí webové stránky nemocnice. "A zjistili jsme, že jíst o čtyři hodiny později má významný vliv na úroveň našeho hladu, způsob, jakým spalujeme kalorie po jídle, a způsob ukládání tuku."

Výzkumníci přiměli 16 pacientů s nadváhou jíst přesně stejná jídla ve dvou plánech: Jeden s jídlem dříve během dne a druhý s jídlem asi o čtyři hodiny později během dne. (Například účastník první skupiny by mohl jíst zhruba v 9:00, 13:00 a 17:00; druhá skupina ve 13:00, 17:00 a 21:00)

Účastníci zaznamenali svůj hlad a chuť k jídlu. Výzkumníci shromáždili vzorky krve, úrovně tělesné teploty a výdeje energie a vzorky tělesné tukové tkáně od některých subjektů.

Pozdní jídlo více než zdvojnásobilo pravděpodobnost hladu, uvedli vědci. Když účastníci studie jedli později během dne, měli nižší hladiny hormonu leptinu, který je přítomen, když se cítíme sytí, uvedli vědci.

Genetické testy také naznačovaly růst tuku doprovázený pozdějším jídlem. Pozdní jídlo vedlo ke spálení asi o 60 kalorií méně, uvádí studie.

"Chtěli jsme otestovat mechanismy, které mohou vysvětlovat, proč pozdní stravování zvyšuje riziko obezity," uvedl ve svém prohlášení hlavní autor Frank Scheer, ředitel programu lékařské chronobiologie v Brighamově oddělení spánku a cirkadiánních poruch.

Studie je malá, ale byla speciálně navržena tak, aby zhodnotila účinky stravovacích plánů na tělo. Vědci doufají, že své poznatky dále rozšíří.

"Tato studie ukazuje dopad pozdního versus raného stravování. Zde jsme tyto účinky izolovali kontrolou matoucích proměnných, jako je kalorický příjem, fyzická aktivita, spánek a vystavení světlu, ale v reálném životě může být mnoho z těchto faktorů samotných ovlivněno načasováním jídla,“ řekl Scheer. "Ve studiích ve větším měřítku, kde není přísná kontrola všech těchto faktorů proveditelná, musíme alespoň zvážit, jak jiné proměnné chování a prostředí mění tyto biologické cesty, které jsou základem rizika obezity."

Měla by být snídaně vaším největším jídlem?

Pokud se snažíte jíst dříve během dne, nemusí být snaha učinit snídani vaším největším denním jídlem tak důležitá, naznačuje další studie, publikovaná minulý měsíc v Cell Metabolism. Výzkumníci měli 30 lidí s nadváhou, kteří drželi dvě čtyřtýdenní diety: Jednu s 45 % denních kalorií ráno a druhou se 45 % denních kalorií na večeři.

Vědci z University of Aberdeen ve Skotsku a University of Surrey v Anglii očekávali, že ti, kteří si dají velkou snídani a malou večeři, spálí více kalorií a zhubnou více. Místo toho nezjistili žádné rozdíly u subjektů poté, co následovali dva vzorce jezení.

Ale ti, kteří dodržovali ranní dietu, hlásili méně bolestí z hladu. "Víme, že kontrola chuti k jídlu je důležitá pro dosažení úbytku hmotnosti a naše studie naznačuje, že ti, kteří ráno konzumovali nejvíce kalorií, měli menší hlad," řekla jedna z autorek studie, Alexandra Johnstone, profesorka výživy na University of Aberdeen's Rowett. institutu v tiskové zprávě.

Dvě komplementární a "přísné" studie na zdravých lidech s nadváhou a obezitou "ukazují, jak je `předkládání` kalorií prospěšnou strategií ke snížení celkového hladu," řekl U.S.A. TODAY Satchidananda Panda, profesor v laboratoři regulační biologie na Salk Institute for Biological Studies v La Jolla v Kalifornii.

Nepodílel se na předních studiích výzkumu potravin, ale byl jedním z autorů studie o časově omezeném stravování publikované v Cell Metabolism.

Desetihodinové okno na jídlo?

Studie naznačuje, že váš celkový jídelní plán – a jak blízko jsou jídla k sobě – by také mohlo stát za pozornost.

Je to proto, že vědci zjistili, že hasiči, kteří jedli všechna jídla během desetihodinového okna, výrazně snížili hladinu špatného cholesterolu, zlepšili duševní zdraví a snížili příjem alkoholu asi o tři nápoje týdně.

Subjekty ve studii, které měly zvýšenou hladinu krevního cukru a krevního tlaku, zaznamenaly také významné zlepšení.

Výzkumníci ze Salk Institute a University of California v San Diegu sledovali 137 hasičů hasičského záchranného sboru v San Diegu, kteří byli vyzváni, aby drželi středomořskou dietu a používali aplikaci ke sledování jejich stravy po dobu tří měsíců. Polovina jedla jídlo během 10 hodin, druhá polovina během 14 hodin.

"Naše studie ukázala, že pracovníci na směny s vysokým krevním tlakem, krevním cukrem nebo cholesterolem mohou mít prospěch z jednoduchého zásahu do životního stylu zvaného časově omezené stravování," uvedla Panda v prohlášení. "Není to pilulka, ale zdravý návyk, který může významně snížit tato tři rizika onemocnění bez jakýchkoli nežádoucích vedlejších účinků."

Účastníci si vybrali jakékoli desetihodinové okno se snídaní do dvou nebo více hodin po probuzení a večeří tři nebo více hodin před spaním ve dnech volna, řekl Panda. Většina zvolila pro snídani 8 až 10 hodin; poledne do 13:00 na oběd; a od 18 do 20 hodin na večeři.

"Když to dáme dohromady, lze s jistotou říci, že široká veřejnost si může alespoň 5-6 dní v týdnu zkusit vybrat desetihodinové okno, které bude odpovídat jejímu životnímu stylu," řekl Panda.

Navrhuje sníst větší snídani, nejlépe doma, protože je obvykle zdravější, pak malý oběd – "abychom se omezili po obědě" – a zdravou večeři. "Pokud si vyberou okno, které končí před 20:00, pravděpodobně také omezí večerní/noční příjem alkoholu a dezertů."

Existují určitá omezení. "Ti s diabetem 1. nebo 2. typu, budoucí matky a lidé užívající léky na předpis by se měli poradit se svými lékaři, než začnou jakékoli dietní změny, včetně časově omezeného stravování," řekl Panda.

Zdroj v angličtině: ZDE

0