Masivní ostřelování ukrajinských měst 10. října stálo Rusko 400-700 milionů dolarů

12. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Forbes Ukrajina zhodnotil zjevnou cenu pondělního masivního ostřelování ukrajinských měst pro ruský rozpočet. Celková hodnota střel odpálených ruskou armádou se podle publikace odhaduje na 400-700 milionů dolarů. Forbes Ukrajina zhodnotil zjevnou cenu pondělního masivního ostřelování ukrajinských měst pro ruský rozpočet. Celková hodnota střel odpálených ruskou armádou se podle publikace odhaduje na 400-700 milionů dolarů.

Na Ukrajinu bylo vypáleno celkem 84 řízených střel a do úderů se zapojilo 24 "dronů". Ukrajinská armáda sestřelila více než polovinu raket (43), kromě toho 13 UAV. Forbes odhadl náklady na odpálené rakety v širokém potenciálním cenovém rozpětí, protože přesný počet raket každého typu není znám. Podle údajů citovaných v publikaci byly 10. října všechny střely Ch-101, Ch-555, Kalibr, Iskander, Tornado-S a S-300 odpáleny na ukrajinská města.

Novináři použili následující odhady nákladů: Ch-101 (13 milionů $), Kalibr (6,5 milionu $), Iskander (3 miliony $), Onyx (1,25 milionu $), Ch-22 (1 milion $), Točka-U (0,3 milionu $). Celková hodnota všech "dronů" vypuštěných 10. října se podle publikace vyšplhala na několik milionů dolarů.

Jen v prvních dvou měsících války Rusko vypálilo na Ukrajinu rakety v hodnotě 7,5 miliardy dolarů, napsal koncem dubna Forbes Ukrajina. To je celkem více než 1 300 raket, jak tehdy citovala náměstkyně ukrajinského ministra obrany Anna Maljarová.

Ráno 10. října začalo Rusko ostřelovat ukrajinské území – útoky byly zaměřeny na různá města, včetně hlavního města Kyjiva. Podle posledních údajů ukrajinského generálního štábu Rusko vypálilo na Ukrajinu celkem 87 řízených střel, z nichž 46 sestřelila ukrajinská armáda. K ránu 11. října Státní pohotovostní služba Ukrajiny oznámila, že v důsledku dvoudenního ostřelování bylo zabito 19 lidí a 105 zraněno. Ve 300 ukrajinských osadách není v důsledku útoku elektřina.

Ruský prezident Vladimir Putin označil údery za reakci na bombardování krymského mostu a řekl, že Rusko se zaměřuje na "energetická, vojenská a komunikační zařízení". Ruské rakety zasáhly kritickou infrastrukturu, obytné budovy a hřiště. Ruští propagandisté ​​a úředníci mezitím začali raketovým útokům otevřeně fandit – navzdory ztrátám a úmrtím, které tyto útoky způsobily.

Vojenský expert Pavel Luzin řekl The Insider, že Rusko hromadilo rakety s plochou dráhou letu již měsíce před útokem 10. října. Nejsou žádné zásoby těchto raket pro nové údery tohoto druhu, řekl expert: "Není možné zvýšit výrobu. nebo nakoupit rakety z jiných zemí pro rozsáhlé útoky, jako byl ten z 10. října, ani organizačně, ani technicky, ani technologicky. Bylo možné odpálit pouze méně pokročilé rakety nebo íránské drony, ale obecně řečeno, nic by to neovlivnilo."

Zdroj v angličtině: ZDE

0