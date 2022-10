Liz Truss jako sbalená zástěra zklamání a lítosti

14. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Satirik Michael Spicer tady paroduje rozhořčení konzervativních poslanců nad premiérkou Liz Trussovou. Hraje si v tomto klipu na televizního reportéra:

Satirik Michael Spicer:

Podle posledních zpráv z Downing Street stojí Liz Trussová nad propastí. Dnes večer jsem mluvil s řadou vysoce postavených poslanců Konzervativní strany a ti mi říkají, že chtějí její odchod.



Chtějí, aby odešla hned, řekl mi jeden poslanec. "Je mi jedno, jak odejde, ale musí odejít dnes večer. Připevním jí na záda raketu a vystřelím ji do westminsterského nebe sám, pokud budu muset." Silná slova a jiný poslanec mi předtím řekl, že "jsem Liz na začátku podporoval, ale teď musí jít. Je z ní sbalená zástěra zklamání a lítosti." Podle posledních zpráv z Downing Street stojí Liz Trussová nad propastí. Dnes večer jsem mluvil s řadou vysoce postavených poslanců Konzervativní strany a ti mi říkají, že chtějí její odchod.Chtějí, aby odešla hned, řekl mi jeden poslanec. "Je mi jedno, jak odejde, ale musí odejít dnes večer. Připevním jí na záda raketu a vystřelím ji do westminsterského nebe sám, pokud budu muset." Silná slova a jiný poslanec mi předtím řekl, že "jsem Liz na začátku podporoval, ale teď musí jít. Je z ní sbalená zástěra zklamání a lítosti."





Jiný poslanec za torye řekl: "Doufám, že ji zvedne obrovský racek a upustí ji uprostřed Atlantiku. Je to naprostá blbka." Další poslanec za torye řekl, že není otázkou, jestli půjde, ale že prostě půjde do prdele, a to hned.



Omlouvám se za sprostá slova a nedlouho předtím, než jsme šli do vysílání, mi bývalý ministr řekl, že "dívat se na Liz Trussovou, jak vede jeho stranu, je jako dívat se na lachtana, který vjíždí na segwayi do továrny na medvědí pasti. Trussová má schopnosti a charisma jako balíček lupínků v silném větru a já chci, aby ji z Downing Street vyhnali vlci."



Chci říct, že to je jen příklad toho, jak silné pocity tady ve Westminsteru dnes večer panují, a jiný poslanec za torye mi řekl, že by raději šel do příštích parlamentních voleb pod vedením sériového vraha převlečeného za koronavirus než pod vedením Liz Trussové.





Ta její tisková konference byla "jako sledovat psí lejno na eskalátoru". Nejsem si jistý, co to vlastně znamená, ale poslanci jsou teď zjevně tak naštvaní, že jejich přirovnání nedávají smysl.

A konečně, před chvílí za mnou přišel jiný poslanec za torye a řekl, že Liz Trussová je "mimo svou hloubku na této úrovni a mimo svou hloubku na všech úrovních. Vážně, bez dozoru bych ji nepustil ani k brouzdališti. Má ekonomické myšlení jako ovce, která má hlavu zaseklou v bráně a zadek zaseklý v sušáku na prádlo. Jestli do zítřka neodejde, vyženu ji sám slzným plynem a pavouky."







Opět naprosto ujeté, ale to je holt úroveň vzteku, které jsme tu dnes svědky. Zpátky do studia.

