Británie: Premiérská pozice Liz Trussové po vyhazovu Kwartenga a nejnovějším obratu o 180 stupňů visí na vlásku

Jeden čelný konzervativní poslanec: "Ona ho vyhodila za to, že realizoval její politiku."



Rozhodnutí Liz Trussové vyhodit ministra financí Kwasiho Kwartenga a zavázat se ke zvýšení daně z příjmu právnických osob nedokázalo uklidnit trhy ani toryovské poslance

64% think Liz Truss should resign.



8% think she should stay as leader.



61% think there should be a general election.@PGMcNamara exclusively reveals the results of a poll of more than 2,000 voters by Find Out Now, which was conducted after Liz Truss' press conference. pic.twitter.com/poNNWuerya