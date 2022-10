Americká porota rozhodla, že konspirační teoretik Alex Jones musí zaplatit rodinám ze Sandy Hook odškodné ve výši téměř 1 miliardy dolarů za své lži o masakru v tamější škole

Moderátor krajně pravicové talk show Alex Jones musí osmi rodinám obětí střelby na základní škole v městě Sandy Hook a jednomu prvnímu zasahujícímu policistovi zaplatit téměř 1 miliardu dolarů jako náhradu škody, rozhodla ve středu porota v Connecticutu a završila tak několikatýdenní soudní proces, který dokázal vážné škody způsobené lžemi tohoto konspiračního teoretika.



Tento verdikt by mohl zmenšit nebo dokonce zničit Jonesovo mediální impérium Infowars, které je ohniskem šíření velkých konspiračních teorií sahajících až od doby vlády bývalého prezidenta George W. Bushe. Jonese podporoval i Donald Trump.



Rozhodnutí představuje klíčový moment v několikaletém procesu, který začal v roce 2018, kdy rodiny podnikly právní kroky proti Jonesovi a jeho společnosti Free Speech Systems, mateřské společnosti mediální organizace Infowars.



Jones po masové střelbě v roce 2012, při níž zahynulo 26 lidí, opakovaně nepodloženě tvrdil, že incident byl zinscenovaný a že rodiny a zasahující policie byli "herci". Žalobci v průběhu celého procesu dojemně popisovali, jak tyto lži vyvolaly neutuchající šikanu vůči nim a umocnily utrpení ze ztráty jejich blízkých.



Mezi žalobci v procesu byli kromě rodinných příslušníků osmi studentů a zaměstnanců školy také jeden agent FBI, který na místě zasahoval. Všechny tři případy byly zhuštěny do jediného soudního řízení.



Christopher Mattei, právní zástupce žalobců, vyzval porotce, aby přiznali nejméně půl miliardy dolarů za to, že Jones natrvalo zničil životy jeho klientů. Tato částka by podle něj představovala více než 550 milionů online zobrazení, které Jonesova lež o Sandy Hook získala na internetu.



"Možná si řeknete, že je to astronomická částka. Je," řekl Mattei. "Je to přesně to, k čemu se Alex Jones odhodlal. To je to, co vybudoval. Postavil stroj na lži, který dokázal tyto věci protlačit. Sklízí to, co zasel."



Rozhodnutí v Connecticutu přichází dva měsíce poté, co samostatná porota v Texasu rozhodla, že Jones a jeho společnost musí dvěma rodičům ze Sandy Hook, kteří se v tomto státě soudili, zaplatit téměř 50 milionů dolarů. Ještě tento měsíc bude soudce v tomto případu zvažovat, zda snížit trestní odškodnění přiznané podle texaského práva.





Jones o střelbě v roce 2012 zpočátku takto lhal, později však přiznal, že k masakru došlo, protože čelil mnoha žalobám. Během procesu zjišťování informací v soudních řízeních v Connecticutu a Texasu však nedodržel soudní příkazy, což vedlo k tomu, že rodiny v obou státech proti němu zvítězily prostřednictvím automatických rozsudk§ způsobených jeno nesplněním příkazů soudů.





Jones, který byl podroben křížovému výslechu ze strany advokátů žalobců, ale rozhodl se nevypovídat na svou obhajobu, jak bylo původně plánováno, a snažil se vylíčit sám sebe jako oběť promyšleného spiknutí "hlubokého státu".





Jones zaútočil na soudní proces, označil ho za frašku a soudkyni nazval "tyranem". Již naznačil, že se hodlá odvolat.





V obzvláště výbušném okamžiku soudního procesu se Jones utkal s právním zástupcem žalobců, načež se u soudu pustil do neurvalého řečnění o "liberálech".Soudkyně, která na případ dohlížela, Jonese během jeho výpovědi několikrát napomenula a v jednu chvíli ho dokonce varovala, že pokud bude porušovat její předpisy, může se dopustit pohrdání soudem.