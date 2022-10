Drsná lekce pro brexitérskou britskou vládu: plná suverenita v dnešním světě neexistuje

17. 10. 2022

čas čtení 7 minut

Trhy převzaly kontrolu: tolik k iluzi Trussové o suverenitě po brexitu



Je to největší ponížení Británie od Suezu. Připomínka, že žádná vláda nemůže ignorovat realitu



Historikové se budou ohlížet zpět zpět a uvidí bod vzniku současného šílenství Británie, který vysvětluje, jak mohla nová premiérka LIz Trussová během pouhých několika týdnů zlikvidovat svou důvěryhodnost.



Budou poukazovat na zřejmý dopad rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii a na roli, kterou sehrálo v rozvratu země, jež byla kdysi proslulá svou stabilitou. Mohli by začít od základů. Napíší, že odchod z EU zmenšil britskou ekonomiku díky poklesu HDP o 5,2 %, díky poklesu investic o 13,7 % a došlo i k podobnému poklesu zahraničního obchodu. Tento pokles, který si Británie způsobila sama, pomáhá vysvětlit, proč Británie pocítila mezinárodní otřesy - například prudký nárůst inflace - silněji než většina ostatních zemí. Pokud je vaše ekonomika menší, musíte buď více zdanit lidi, abyste zaplatili za služby, které očekávají, nebo tyto služby omezit, nebo si půjčit. Jiná východiska neexistují, píše Jonathan Freedland. Historikové se budou ohlížet zpět zpět a uvidí bod vzniku současného šílenství Británie, který vysvětluje, jak mohla nová premiérka LIz Trussová během pouhých několika týdnů zlikvidovat svou důvěryhodnost.Budou poukazovat na zřejmý dopad rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii a na roli, kterou sehrálo v rozvratu země, jež byla kdysi proslulá svou stabilitou. Mohli by začít od základů. Napíší, že odchod z EU zmenšil britskou ekonomiku díky poklesu HDP o 5,2 %, díky poklesu investic o 13,7 % a došlo i k podobnému poklesu zahraničního obchodu. Tento pokles, který si Británie způsobila sama, pomáhá vysvětlit, proč Británie pocítila mezinárodní otřesy - například prudký nárůst inflace - silněji než většina ostatních zemí. Pokud je vaše ekonomika menší, musíte buď více zdanit lidi, abyste zaplatili za služby, které očekávají, nebo tyto služby omezit, nebo si půjčit. Jiná východiska neexistují,



Ledaže byste se uchýlili k magickému myšlení. Což nás přivádí k druhé příčinné souvislosti mezi současným šílenstvím a zlomovým rokem 2016. Brexit přerušil v Británii vazbu mezi vládnutím a rozumem, mezi politikou a důkazy. Až do brexitu politikům jen výjimečně procházelo, když se vzpírali empirickým faktům nebo elementární logice. V roce 2016 však začali předstírat, že země může oslabit své obchodní vazby na nejbližší sousedy a zbohatnout, což je jako tvrdit, že můžete vstoupit do ledové lázně a bude vám tepleji. Jakmile bylo prolomeno tabu magického myšlení, jakmile se fantazie stala metodou Konzervativní strany, stalo se nevyhnutelným, že se nakonec dostala k moci Trussová se svými ekonomickými nesmysly - s úsměvem trvala na tom, že lze snížit daně nejbohatším, "absolutně!" neškrtat ve veřejných službách a držet na uzdě zadlužování, a to vše zároveň.



Existuje však i méně zřejmý způsob, jakým brexit učinil ze současného velkého rozkladu předpovězenou politickou smrt. Točí se kolem myšlenky, která poháněla snahu opustit EU více než kterákoli jiná: říkejme jí blud suverenity.



Heslo brexitérů "Převezměte zpět kontrolu" vyzývalo Brity, aby se zbavili omezení Bruselu a stali se opět hrdým, suverénním národem - národem, který bude sám rozghodovat o svém osudu. Slibovali, že po brexitu bude Británie jediným pánem svého osudu, nezatíženým nutností konzultovat nebo dokonce vyhovět někomu jinému.



Během tří týdnů, které uplynuly od chvíle, kdy Kwarteng předložil svůj státní rozpočet, se tato iluze rozpadla. Trussové a jejímu nyní již bývalému ministru financí se totiž dostalo té nejhrubší připomínky, že v našem vzájemně závislém světě neexistuje nic takového jako čistá, ničím neomezovaná suverenita. Žádná vláda si nemůže dělat, co se jí zlíbí, bez ohledu na ostatní. V tomto případě omezením suverenity nebyla EU: byly to peněžní trhy. Jejich verdikt byl však stejně závazný jako jakýkoli bruselský dekret; ve skutečnosti byl závaznější. Nařídily odvolání britského ministra financí po pouhých 38 dnech ve funkci a zrušení celé vládní hospodářské strategie. To finanční trhy převzaly kontrolu nad Británií.



Žádná z těchto věcí by neměla být překvapením. Bylo mnoho těch, kteří varovali, že k tomu dojde, v neposlední řadě oponent Trussové z letní volební kampaně na šéfa Konzervativní strany Rishi Sunak. Trussová a Kwarteng však přesto pokračovali a vydali své proklamace, jako by byli jedinými aktéry na scéně, aniž by si uvědomili, že nelze jen tak oznámit snížení daní o 43 miliard liber, aniž by se k tomu nevyjádřili ti, od nichž očekáváte, že vám půjčí peníze - v tomto případě tím, že vyvolali okamžitý nárůst nákladů na půjčky. Nemůžete jednoduše obejít oficiálního kontrolora výdajů, Úřad pro rozpočtovou odpovědnost, aniž by trhy nedošly k závěru, že jste se stali nepředvídatelnými, a tudíž nespolehlivými, špatným rizikem.



Jak se vysmívali zastáncům setrvání, kteří na to upozorňovali před dlouhými šesti lety, v 21. století neexistuje nic takového jako neomezená suverenita: každá země se musí přizpůsobit svým sousedům, globální ekonomice, realitě. Ale leavers a jejich horlivý konvertita Truss to odmítli slyšet. Když se Sunak pokusil tato elementární fakta vyložit, konzervativní část



Jak se vysmívali zastáncům setrvání Británie v EU, kteří na to upozorňovali před dlouhými šesti lety, v 21. století neexistuje nic takového jako neomezená suverenita: každá země se musí přizpůsobit svým sousedům, globální ekonomice, realitě. Ale brexitréři a jejich horlivá konvertitka Trussová to odmítla slyšet.



Tento týden Sanjay Raja, hlavní ekonom Deutsche Bank pro Velkou Británii, řekl ve výboru Dolní sněmovny, že Británie čelí jedinečné formě obchodního šoku: "Takový obchodní deficit jsme nezažili od roku 1955, od doby, kdy se začaly registrovat účty států." Bylo to zvláštní, protože i já jsem měl na mysli polovinu padesátých let, konkrétně suezskou krizi v roce 1956. Neúspěch tohoto vojenského dobrodružství je dnes vnímán jako okamžik, kdy byl Británii vmeten do tváře kbelík chladné reality, ponížení, které zemi zbavilo imperiálních iluzí a donutilo ji přijmout fakt, že již není globální supervelmocí, která může jednat sama. Británie se z toho na chvíli poučila: pouhých pět let po Suezu klepala na dveře Evropy a žádala o vstup.



Ale někteří, zejména v Konzervativní straně, se té staré iluze nikdy nezbavili. V roce 2016 se to vrátilo, toryové se opájeli řečmi o brexitu, o globální Británii, která se opět plaví po světových oceánech, osvobozená od omezující ruky EU, připravená vrátit se ke své oprávněné velikosti. Toryové dýchali tyto výpary šest let a výsledkem byl státní rozpočet Trussové a Kwartenga: Suez hospodářské politiky, katastrofální akt pomyslné imperiální suverenity.



Jak poznamenalo několik ekonomů, Trussová se chovala, jako by Británie byla USA, emitent světové rezervní měny.. Stejně jako před ní Anthony Eden se nedokázala smířit s tím, že místo Británie není takové, jaké bylo: nikdy ta země nemůže být suverénní jako král v pohádce, který dokáže měnit svět podle své vůle. Tento druh suverenity byl vždy fantazií, která živila brexit a byla jím živena.



Nyní byla Trussová donucena učinit ústupek realitě, zlikvidovat politický život svého kolegy a opustit to, co ona sama podepsala. Neřídí události, neřídí ani svou vlastní vládu.





Trussová je vyřízená. Jde však o něco většího. Bublina brexitu splaskla. Británie nyní vidí, že halucinace toryů o ostrově schopném ovládat příliv a odliv nebyla ničím víc než horečnatým snem, a to ještě nebezpečným. Ekonomickou strategii Liz Trussové můžeme prohlásit za mrtvou. Přivítejte den, kdy budeme moci říci totéž o brexitu, o bludu, který ji zplodil.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0