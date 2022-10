Neuvěřitelné. Toto dnes píše konzervativní (!!) Daily Telegraph

18. 10. 2022

Tento chaos nikdo nevolil - Liz Trussová musí vyhlásit všeobecné volby



Nemůžeme tolerovat další koalici, která si říká Konzervativní strana a v jejímž čele stojí další nezvolený premiér

(Pozn. JČ: Britští konzervativci jsou podle průzkumů veřejného mínění nyní 36 procentních bodů za labouristy. Labouristy podporuje 56 procent Britů, konzervativce 20 procent. Pokud by vyhlásili konzervativci nyní předčasné volby, ve více než šestisetčlenné Dolní sněmovně budou mít jen asi čtyři poslance. Přesto píše Daily Telegraph v úterý toto):



"Minulost je cizí země, tam se věci dělají jinak." Ve skutečnosti je cizí země současnost a zdá se, že jsme v ní ztroskotali. Zapomeňte na stabilní, emocionálně potlačenou, rozumnou starou dobrou Británii, skutečně jsme se stali jižní Evropou. Ale ne v dobrém slova smyslu.



Nikdo tu nevládne, kromě lidí, kteří pracují s penězi - nebo trhu, jak tomu prý musíme říkat. Až budete číst tyto řádky, premiérka už možná zemřela na trapnost její pozice. Doufejme, že její kolegyně, ministryně zdravotnictví Thérèse Coffeyová, má nějaké zbytky prášků, které pomohou Liz Trussové zachovat klid.





(Pozn. red: Neuvěřitelně, kamarádka Trussové Coffeyová, naprosto nemístně jmenovaná Trussovou do funkce ministryně zdravotnictví, nejenže nedoužívala antibiotika, která dostala na lékařský předpis - antibiotika se musejí doužívat, aby se nepodpořil vznik imunity u bakterií - to "ministryně zdravotnictví" neví?? ale ještě zbytek těch antibiotik dala Trussové! Lékaři v té souvislosti varují, proboha lidi, nedávejte druhým osobám léky, které jste dostali sami na lékařský předpis!! - To se musí zdůrazňovat?? Toto je úroveň dnešní britské vlády.





Bez voleb budeme v dohledné budoucnosti žít přesně v takové zemi.







Zdroj v angličtině ZDE

Žádný ministr není nyní schopen řídit své ministerstvo, protože jejich zaměstnáním na plný úvazek je teď únik informací, intriky a následné vystupování v televizi, kde tvrdí, že jsou vůči Trussové loajální. Jeremyho Hunta nikdo nezvolil za předsedu strany. Jen někteří členové toryů zvolili Trussovou, protože... vzpomene si někdo proč?Nemůžeme přece tolerovat další amatérsky zpackanou koalici, která si říká Konzervativní strana a v jejímž čele stojí další nezvolený premiér. Musejí být volby.Trussová proti sobě během několika týdnů sjednotila MMF, Joea Bidena a většinu své vlastní strany. Je vyřízená. Tato strana skončila. Z hodiny na hodinu sledujeme její samovznícení.Outsideři jako Nadine Dorriesová říkají, ať se vrátí Boris Johnson. Jiní říkají, že se musí sjednotit kolem jednotného kandidáta. Ale žádný takový není, protože neexistuje jednotný cíl.Průzkumy veřejného mínění se najednou nezmění, ani když přilepíme Mordauntové hlavu na Sunakovo tělo. Každé dítě ve třídě - i to slušně vychované - pozná, kdy učitel přestane třídu zvládat a i ono začne házet věcmi.Voliči jsou otrávení, skleslí a cítí se naprosto zneužívaní. Tohle už není ani stranická politika. Takzvaný mandát už neplatí. Nikdo nehlasoval pro tento nepořádek, pro vyšší nájmy, vyšší účty, raketově rostoucí úrokové sazby.Každý zabíjí to, co má rád, a každý opravdový tory by si to skutečně uvědomil. Brexit zjevně způsobil, že se Británie stala neovladatelnou, a rozhodně to hrozí rozpadem britské unie. Skotsku se celkem pochopitelně ulevilo, že není součástí tohoto neuvěřitelného chaosu.Nestačí říct, že Trussová zdědila snad nejhorší politicko-ekonomickou situaci všech dob. To sice zdědila, ale pak se rozhodla všechno zapálit. Přesto z toho neviním jen Trussovou - ani jen zkorumpovanost Johnsona, ani jen nevhodnost Mayové (která nyní ve srovnání s Trussovou vypadá jako silný a stabilní politik). Vinu za to nese i Cameron se svým ležérním přístupem k vypsání referenda o brexitu a jeho tehdejší ministr financí George Osborne se svou ideologií "úsporných opatření", která má i nyní v úmyslu dále ožebračit nejchudší obyvatele země.Všichni tito "vůdci" přispěli k tomuto stavu a jediný důvod, proč Trussová stále stojí na svém místě, je ten, že Johnson zvítězil obrovskou většinou proti zoufalci Corbynovi.Několikrát jsem se v poslední době ptala, jaký mají vlastně britští konzervativci politický program - protože kromě toho, že se drží u moci, je to těžké zjistit. Kdo dnes může upřímně říct, že jsou pevnou rukou?Nyní se zdá, že Trussová udělala osobní obrat o 180 stupňů, když "začala naslouchat", nebo jí vlastně bylo nařízeno, co má dělat. Za normálních okolností bych měla pro někoho takto veřejně poníženého pochopení, ale kde byl její soucit s těmi, kteří už přišli o možnost koupit si byt nebo kteří budou vystěhováni z domova, protože neuplatí hypotéku? Je tak posedlá svým vlastním postojem, jako bychom my, voliči neexistovali. My existujeme - a musíme se k tomu vyjádřit.Nikdo nehlasoval pro to, že jsme se stali mezinárodním terčem posměchu. V jaké demokracii to vlastně žijeme? Protože o to jde. Vláda je tu od toho, aby nám sloužila, a ne jen proto, aby se udržela u moci, ať už jsou její sebestředné kroky jakkoli zpackané. Na země, které takto jednají, se díváme s despektem jako na selhávající státy, které se nezodpovídají svým vlastním občanům.