Ušetřeme energii tím, že nepřejdeme koncem října na zimní čas, říká britský odborník

20. 10. 2022

Profesorka Aoife Foleyová říká, že by zůstalo světlo po část energetické špičky mezi 17. a 19. hodinou, což by snížilo účty domácností.





(Otázka je, zda by to fungovalo v ČR, protože tam kvůli nespavosti Franze Josepha na rozdíl od všech ostatních zemí chodí lidé stále do práce neuvěřitelně brzo a jezdili by ráno za tmy.)







Britské domácnosti by mohly ušetřit více než 400 liber ročně na účtech za energie, pokud by se koncem října nepřešlo na zimní čas, tvrdí odbornice podle které by to lidem pomohlo s krizí životních nákladů a snížilo v zimě tlak na celostátní energetickou síť.Večerní poptávka po energii v zimě vrcholí mezi 17. a 19. hodinou, kdy už slunce po letním čase zapadá. Pokud by se nepřešlo na zimní čas, zůstalo by alespoň po část této doby světlo, což by snížilo emise uhlíku a poptávku po energii.