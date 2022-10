Připravuje se Rusko přece jen na jaderný úder na Ukrajině?

25. 10. 2022

Moskva si zřejmě připravuje půdu pro další eskalaci zdiskreditovanými tvrzeními, že Kyjev může použít "špinavou" bombu.



Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl západním kolegům, že válka na Ukrajině prý směřuje k "nekontrolované eskalaci", a to v souvislosti s důkazy, že Kreml zvažuje, jak reagovat na další očekávanou porážku na bojišti v okolí klíčového města Cherson na jihu země.



Vzhledem k tomu, že ruské jednotky připravují novou obranu pro novou ukrajinskou ofenzívu také v Luhansku na východě země, se zdá, že Moskva připravuje půdu pro další eskalaci, přičemž šičí zdiskreditované tvrtzení, že se Kyjev možná chystá použít špinavou (tedy jadernou) bombu jako "operaci pod falešnou vlajkou", aby svalil vinu na Rusko.



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělním rozhovoru ruské obvinění vyvrátil: "Tvrzení, že Ukrajina připravuje použití špinavé bomby na Ukrajině, je absurdní."



Ruští představitelé - včetně Vladimira Putina - opakovaně naznačili, že Kreml může být připraven použít jadernou zbraň jako součást svého zatím neúspěšného nátlaku, aby odradil Kyjev a jeho západní spojence, kteří dodávají Ukrajině moderní zbraně, zpravodajské informace a výcvik.



Kreml však v pondělí pokračoval v prosazování tvrzení o ukrajinské špinavé bombě a Igor Kirilov, vedoucí jednotky radioaktivních zbraní ozbrojených sil, uvedl, že vojáci byli mobilizováni k práci v radioaktivně zamořeném prostředí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že hrozba je prý reálná. "Jejich nedůvěra k informacím, které poskytla ruská strana, neznamená, že hrozba použití takové špinavé bomby neexistuje," řekl novinářům.



Šojgu diskutoval o "rychle se zhoršující situaci" v telefonátech se svými britskými, francouzskými a tureckými protějšky a podruhé během tří dnů telefonicky hovořil také s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. Pentagon uvedl, že Austin Šojguovi sdělil, že "odmítá jakoukoli záminku pro ruskou eskalaci".



Šojgu bez poskytnutí důkazů uvedl, že Ukrajina by mohla eskalovat použitím "špinavé bomby" - konvenční výbušniny s příměsí radioaktivního materiálu.



Analytici poznamenali, že "špinavá bomba" by byla pro Ukrajinu na bojišti málo užitečná, v neposlední řadě když její síly v současné době znovu získávají rozsáhlá území konvenčními prostředky, a místo toho interpretovali ruské tvrzení jako záminku pro vlastní plánovanou eskalaci.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v nočním projevu uvedl, že ruské obvinění je známkou toho, že Moskva sama takový útok plánuje a obviní z něj Ukrajinu.



"Pokud Rusko křičí, že Ukrajina údajně něco připravuje, znamená to jediné: Rusko už to všechno připravilo samo," řekl Zelenskij. "Takže když dnes ruský ministr obrany organizuje telefonní kolotoč a obvolává ministry zahraničí s historkami o takzvané 'špinavé' jaderné bombě, všichni všemu dobře rozumí. Chápou, kdo je zdrojem všeho toho špinavého, co si lze v této válce představit."



Šojguovy komentáře zapadají do znepokojivého vzorce eskalačních akcí Moskvy v době, kdy se průběh války obrátil proti ní. Naposledy Moskva eskalovala v podobě útoků raketami a "kamikadze" drony na civilní infrastrukturu po útoku na most přes Kerčský průliv na Krymu na začátku tohoto měsíce.



Ve společném prohlášení po jednání Británie, Francie a USA uvedly, že jsou odhodlány podporovat Ukrajinu "tak dlouho, jak bude třeba", a odmítly varování Ruska před "špinavou bombou".



"Naše země daly jasně najevo, že všichni odmítáme průhledně nepravdivá obvinění Ruska, že Ukrajina připravuje použití špinavé bomby na svém vlastním území," uvedly. "Svět by prohlédl jakýkoli pokus použít toto tvrzení jako záminku k eskalaci."



Nejnovější hrozby z Moskvy přicházejí v době, kdy se ruské síly zřejmě připravují na stažení z Chersonu, nařizují novou evakuaci civilistů a připravují půdu pro možnou ztrátu samotného města Cherson.



Od úterý bylo z oblasti odvezeno asi 25 000 lidí, uvedla tisková agentura Interfax. Ruskem dosazené úřady v Chersonu však v neděli v jednu chvíli hlásily nedostatek plavidel k převozu lidí přes řeku a vinily z toho "prudký nárůst počtu lidí, kteří chtějí odejít".



Ruský ministr školství Sergej Kravcov to uvedl ve videozprávě: "Situace je dnes obtížná. Je životně důležité zachránit své životy. Nebude to trvat dlouho. Určitě se vrátíte."



Kyrylo Budanov, šéf ukrajinské vojenské špionáže, varoval, že údajný transport civilistů z Chersonu je součástí ruské dezinformační kampaně. Rusko podle něj sice z Chersonu stěhuje finanční struktury, vybavení, zranitelné obyvatele a raněné, ale zároveň posiluje obranu.



"Vytvářejí iluzi, že je vše ztraceno. Zároveň však přesouvají nové vojenské jednotky a připravují se na obranu chersonských ulic," uvedl pro internetové médium Ukrajinska pravda.



V pondělí Ruskem dosazená správa regionu oznámila vytvoření místní domobrany s tím, že se do ní mohou zapojit všichni muži, kteří ve městě zůstali.



Rusko obvinilo západní země, že mu prostřednictvím sankcí "v podstatě ukradly" zlato a devizové rezervy.





Na dotaz novinářů ohledně návrhu EU převést zmrazená ruská aktiva na Ukrajinu Peskov odpověděl: "Obecně platí, že část velkého množství našich aktiv byla v podstatě ukradena konkrétními západními zeměmi."







