26. 10. 2022

V sovětských dobách vládci i ovládaní chápali, že je naprosto nezbytné, aby každý absorboval všechny úvodníky Iskry a Pravdy. Ale dnes vládci nemají stejné ambice a ovládaní zase stejnou připravenost to udělat, říká Vladimir Pastuchov. V sovětských dobách vládci i ovládaní chápali, že je naprosto nezbytné, aby každý absorboval všechny úvodníky Iskry a Pravdy. Ale dnes vládci nemají stejné ambice a ovládaní zase stejnou připravenost to udělat,

Ve dnešní verzi totalitarismu nikoho ve skutečnosti nezajímají texty - včetně těch, kdo je tvoří. Jsou to spíše jejich názvy a ještě více povrchní asociace, které těch pár slov vytváří. A potom halucinační síla, kterou mají.

Vládci si jsou jisti, že 90 % jejich publika nikdy nečte žádné texty. A tak to ani ty, kdo texty produkují, ani ty, kdo by je mohli kontrolovat, moc nezajímá. A to zase znamená, že úkol vytvořit požadovanou – a většinou negativní – konotaci nebo sdělení musí být splněn už v názvu samotném.

Takové "ideologické zpracovávání" publika funguje pouze za jedné podmínky. Vnímající musí být udržován ve stavu permanentního stresu, který zcela blokuje jakékoli kritické vědomí. A tak trik moderní propagandy spočívá v tom, že dokázala simulovat působící stres, který umožňuje vložit do mozku publika jakýkoli nesmysl.

Hlavní podmínkou účinnosti propagandy je úspěšná instalace "útoku" v názvu. To vysvětluje, proč Kreml používá "auru Velké vlastenecké války", i když neexistuje žádný skutečný útok na Rusko. Jeho cílem je vytvořit "absolutní iluzi", že takový útok existuje.

Postupem času je tato halucinace války silnější než vnímání reality vlastními smysly. A i když existuje jasný důkaz, že jde o nesmysl, halucinace bude existovat i nadále. Dosáhnout toho je snazší díky skutečnosti, že dnešní publikum nečte dál než k titulkům - a ti, kteří mu chtějí doručit zprávu, si tuto realitu velmi dobře uvědomují.

