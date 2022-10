Vědci varují, že závislost na fosilních palivech ohrožuje celosvětové zdraví

26. 10. 2022

čas čtení 5 minut





Závislost na ropě a plynu zhoršuje dopady na klima a prohlubuje potravinovou a energetickou krizi a krizi životních nákladů.





Podle studie je zdraví lidí na světě vydáno napospas globální závislosti na fosilních palivech.



Analýza uvádí, že s prohlubující se klimatickou krizí roste počet úmrtí v důsledku horka, hladu a infekčních onemocnění, zatímco vlády nadále poskytují více dotací fosilním palivům než chudším zemím, které dopady globálního oteplování pociťují. Podle studie je zdraví lidí na světě vydáno napospas globální závislosti na fosilních palivech.Analýza uvádí, že s prohlubující se klimatickou krizí roste počet úmrtí v důsledku horka, hladu a infekčních onemocnění, zatímco vlády nadále poskytují více dotací fosilním palivům než chudším zemím, které dopady globálního oteplování pociťují.



Zpráva uvádí, že klimatická nouze prohlubuje potravinovou a energetickou krizi a krizi životních nákladů. Například v roce 2021 bylo kvůli extrémnímu horku ztraceno téměř půl bilionu pracovních hodin. To postihlo především pracovníky v zemědělství v chudších zemích, což snížilo zásoby potravin a příjmy.



Zpráva však uvádí, že naléhavá opatření zaměřená na zdraví, která by řešila globální oteplování, by mohla zachránit miliony životů ročně a umožnit lidem, aby díky čistšímu ovzduší a lepšímu stravování prosperovali, a ne jen přežívali.



Zpráva skupiny Lancet Countdown pro zdraví a změnu klimatu nese název Zdraví na pospas fosilním palivům. Vypracovalo ji téměř 100 odborníků z 51 institucí ze všech kontinentů a byla zveřejněna před klimatickým summitem OSN Cop27 v Egyptě.





"Klimatická krize nás zabíjí," uvedl v reakci na zprávu generální tajemník OSN António Guterres. "Podkopává nejen zdraví naší planety, ale i zdraví lidí na celém světě - toxickým znečištěním ovzduší, snižováním potravinové bezpečnosti, vyšším rizikem propuknutí infekčních chorob, rekordními extrémními vedry, suchem, povodněmi a dalšími jevy."





Dodal, že závislost na fosilních palivech se stále vymyká kontrole a ohrožuje lidské zdraví, živobytí, rozpočty domácností i národní ekonomiky. "Vědecké poznatky jsou jasné: masivní a rozumné investice do obnovitelných zdrojů energie a odolnosti vůči změně klimatu zajistí zdravější a bezpečnější život lidem v každé zemi."



Dr. Marina Romanellová, vedoucí projektu Lancet Countdown a University College London (UCL), uvedla: "V rámci projektu Lancet Countdown jsme se zaměřili na problematiku energetiky: "Jsme svědky přetrvávající závislosti na fosilních palivech. Vlády a společnosti nadále upřednostňují průmysl fosilních paliv na úkor zdraví lidí."



Zpráva sleduje 43 ukazatelů zdraví a klimatu, včetně vystavení extrémním vedrům.



Profesorka Elizabeth Robinsonová z London School of Economics řekla: "Vliv klimatických změn na životní prostředí je velmi významný: Robin Robinsonová uvedla: "To je obzvláště znepokojující vzhledem k tomu, že se letos opět ukázalo, že globální potravinové řetězce jsou velmi zranitelné vůči otřesům [jako je válka na Ukrajině], které se projevují v rychle rostoucích cenách potravin."





Zpráva rovněž zaznamenala dopad klimatické krize na infekční nemoci a zjistila, že období, kdy se malárie může přenášet, se za poslední desetiletí prodloužilo o 32 % ve vrchovinných oblastech Ameriky a o 15 % v Africe ve srovnání s 50. lety 20. století. Pravděpodobnost přenosu horečky dengue se za stejné období zvýšila o 12 %.



Zpráva časopisu Lancet sleduje také systém fosilních paliv. Zjistila, že 80 % z 86 hodnocených vlád dotuje fosilní paliva a v roce 2019 jim poskytlo dohromady 400 miliard dolarů. Tyto dotace byly v pěti zemích, včetně Íránu a Egypta, vyšší než národní výdaje na zdravotnictví a v dalších 16 zemích činily více než 20 % výdajů na zdravotnictví.



"Vlády dosud neposkytly částku 100 miliard dolarů ročně na podporu opatření v oblasti klimatu v zemích s nižšími příjmy," uvádí zpráva.



Zpráva uvádí, že strategie 15 největších ropných a plynárenských společností zůstávají v příkrém rozporu s ukončením klimatické nouze, "bez ohledu na jejich klimatická tvrzení a závazky".



Prof. Paul Ekins z UCL uvedl: "V této zprávě se píše, že v oblasti klimatických změn je třeba usilovat o to, aby se zabránilo vzniku klimatických změn: "Současné strategie mnoha vlád a společností uzavřou svět do fatálně teplejší budoucnosti a připoutají nás k využívání fosilních paliv, která rychle uzavírají vyhlídky na svět vhodný k životu."



Rychlé omezení spalování fosilních paliv by nejen snížilo globální oteplování, ale přineslo by i okamžité zdravotní výhody, uvedl Romanello, například by se zabránilo milionu nebo více předčasným úmrtím způsobeným znečištěním ovzduší ročně.



Přechod na stravu bohatší na rostliny v rozvinutých zemích sníží emise z produkce červeného masa a mléka na polovinu a zabrání až 11,5 milionu úmrtí souvisejících se stravou ročně, uvádí zpráva.





"Svět se nachází v kritické situaci. Musíme se změnit, jinak naše děti čeká budoucnost plná zrychlených klimatických změn, které ohrozí jejich přežití," uvedl profesor Anthony Costello, spolupředseda Lancet Countdown. "Reakce na současnou krizi zaměřená na zdraví by stále poskytovala příležitost zajistit nízkouhlíkovou, odolnou a zdravou budoucnost."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0