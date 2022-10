Diskuse o ukrajinské válce musí být vedena demokraticky

27. 10. 2022 / Daniel Veselý

Musím se ostře vymezit proti značně zavádějícímu textu Karla Dolejšího pohrdlivě nazvaného „O věčném alibismu mírových štváčů“. Autor dopis třiceti demokratických zákonodárců adresovaný americkému prezidentovi Bidenovi buďto vůbec nečetl, anebo ho záměrně překroutil. Ostatně jeho věčné dehonestující nálepkování těch, kdo narozdíl od něho upozorňují na obrovská rizika konfliktu na Ukrajině a akcentují nutnost diplomatických jednání, svědčí spíše o jeho vlastních trpkých zkušenostech, než o realitě.

Tak předně: Signatáři dopisu oceňují závazek Bidenova kabinetu podpořit „legitimní boj proti ruské agresivní válce“ – ať už máme na mysli vojenskou, ekonomickou či humanitární pomoc. Zde je namístě zdůraznit, že progresivní (či liberální) křídlo Demokratické strany, které Dolejší hanlivě označuje za „potrhlé ultralevicové křídlo Demokratů“, v Kongresu bez reptání hlasuje pro masivní vojenské zásilky Pentagonu pro Ukrajinu. Karel Dolejší by jim tedy namísto kydání hnoje na hlavu měl ze srdce poděkovat, když v reálu uskutečňují jeho horečná přání, protože on sám má na dění na Ukrajině nulový vliv.

V dopise dále stojí: „Politika Vaší administrativy byla rozhodující pro to, aby ukrajinský lid mohl díky svému odvážnému boji, hrdinství a obětem, uštědřit Rusku historickou vojenskou porážku a donutit ho, aby dramaticky omezilo své aktivity a deklarované cíle invaze.“ Dolejší tedy vyloženě lže, když píše „o výronu levičácké potrhlosti zásadně odmítající "podporu ukrajinských nacistů"“.

Signatáři dopisu vyjadřují obavy z protahovaného konfliktu, který by mohl vyústit v jadernou válku, před čímž opakovaně varovali přední představitelé americké zpravodajské komunity. Skupina demokratů Bidenův kabinet vyzývá, aby „spojil vojenskou a hospodářskou podporu, kterou Spojené státy poskytly Ukrajině, s aktivním diplomatickým tlakem, s dvojnásobným úsilím o nalezení realistického rámce pro příměří.(…) To je v souladu s Vaším poznatkem, že "zde bude muset dojít k vyjednanému urovnání konfliktu", a Vaší obavou, že Vladimir Putin "nemá v tuto chvíli žádné východisko, a já se snažím přijít na to, co s tím uděláme“.“

Jinými slovy, signatáři po Bílém domě nepožadují nic tak kacířského jako přerušení či dokonce zastavení kontinuální vojenské podpory USA pro Ukrajinu, nýbrž naléhají, aby tato strategie byla doplněna o diplomatické úsilí, o jehož obtížnosti však sami nemají žádné iluze.



Progresivisté dále akcentují lokální rizika a globální přesah ukrajinského konfliktu, jejž – obdobně jako nebezpečí jaderné konflagrace – jestřábové jako Karel Dolejší zhusta ignorují: „Konflikt ohrožuje další desítky milionů lidí na celém světě, protože prudce roste cena pšenice, hnojiv a pohonných hmot, což vyvolá akutní krizi hladu a chudoby ve světě. Válka, která bude trvat roky - a může se stupňovat její intenzita a geografický rozsah - hrozí vysídlení, zabíjení a imobilizace mnohem většího počtu Ukrajinců, a zároveň způsobí hlad, chudobu a smrt po celém světě. Konflikt také přispěl ke zvýšení cen plynu a potravin v EU a cen potravin na domácím trhu, což v posledních měsících zvýšilo inflaci a vysoké ceny ropy. Ekonomové se domnívají, že pokud se situace na Ukrajině stabilizuje, některé ze spekulativních obav, které vedou ke zvýšení cen pohonných hmot, se zmírní a pravděpodobně povedou k poklesu světových cen ropy.“

I další věty obsažené v dopisu přesvědčivě vyvracejí Dolejšího fabulace o „potrhlých ultralevičácích“: „Souhlasíme s názorem administrativy, že Americe nepřísluší vyvíjet nátlak na ukrajinskou vládu v souvislosti se suverénními rozhodnutími, a se zásadou, kterou jste vyslovili, že by nemělo existovat "nic o Ukrajině bez Ukrajiny". Ale jako zákonodárci odpovědní za výdaje desítek miliard dolarů amerických daňových poplatníků na vojenskou pomoc v tomto konfliktu, jsme přesvědčeni, že takové zapojení do této války přináší také odpovědnost Spojených států za to, aby vážně prozkoumaly všechny možné cesty, včetně přímé angažovanosti s Ruskem, aby se snížily škody a podpořila Ukrajina v dosažení mírového urovnání.“

Považuji za politováníhodné, že tento v jádru velice umírněný apel na diplomatickou iniciativu USA, o jejíž nutnosti nezřídka informují velké mediální domy, kongresmanka Jaypal stáhla a obvinila svůj personál, že jej bez „prověření“ zveřejnil. Ovšem za skutečně skandální považuji smršť pobouření ze strany mluvících hlav a politiků, doprovázenou familiárním nálepkováním signatářů „za prokremelskou levici“, které zveřejnění dopisu vyvolalo. Někteří ze signatářů včetně Ilhan Omar nebo Marka Pocana si veřejně posypali hlavu popelem a uvedli, že dopis podepsali před několika měsíci s tím, že byl publikován bez jejich vědomí. Kongresman Ro Khanna, jenž dopis rovněž signoval, si za výše uvedenými slovy stojí, přičemž považuje pokračující vojenskou podporu Ukrajiny za nutnou, nicméně zároveň volá po umenšení vážného rizika vyplývajícího z rozpoutání jaderné války.

Pokud jsou i ti, kdo v americkém Kongresu – a v souladu se svým svědomím – podporují vyzbrojování Ukrajiny, atakováni a dehonestováni jen proto, že žádají, aby byla tato vysoce riskantní strategie doplněna o diplomatickou stránku, můžeme na demokratickou diskusi o válce na Ukrajině zapomenout.

