O věčném alibismu mírových štváčů

26. 10. 2022 / Karel Dolejší

Po ostře nesouhlasných reakcích v Demokratické straně - a když dokonce i šéf republikánské menšiny v Senátu McConnell prosazuje zrychlení vojenské pomoci napadené Ukrajině - tzv. progresivisté z ultralevého křídla vládní partaje pod nevěrohodnou záminkou stahují výzvu Bidenovi k co nejrychlejšímu ukončení války na Ukrajině.



O některých signatářích letního dopisu samozřejmě platí, že by za současných okolností nepodepsali text vyzývající k opuštění země vtahované vzteklým Putinem do tmy, zimy a propasti totální války. Ale o jiných, včetně hlavních iniciátorů, platí přesný opak.

Americký izolacionismus a krátkozrakost neschopná identifikovat hlavní politické zlo přítomné epochy nejsou v žádném případě výsadou konzervativní pravice. Ta měla odjakživa svůj protějšek ve "vizionářích" na levé straně spektra, kteří byli zrovna tak proti záchraně Evropy v 1. světové válce, jako proti americkému angažmá v boji s Hitlerem. Kteří byli a jsou vždycky proti všemu.

Vždy tu bylo povýšené přesvědčení salónních socialistů a komunistů, že boj proti imperialismu, za nezávislost a demokracii se USA vůbec netýká, pokud totiž není bojem proti zájmům samotných USA.

Stejné typy "géniů", které kdysi demonstrovaly za mír s Hitlerem a byly kategoricky proti tomu, aby se s ním válčilo, "když to přece není nutné", jsou dnes kategoricky proti podpoře Ukrajiny bojující o přežití.

Ambice uspět v politickém boji ovšem takové prapodivné postavy vedou k ostražitosti a snaze nezaujmout otevřeně postoj přespříliš odporující aktuálnímu stavu veřejného mínění.

Většina Američanů považuje reakci prezidenta Bidena na ruskou pokračovací invazi proti Ukrajině za v zásadě správnou a podporuje vojenskou pomoc Kyjivu, pokud nezahrne přímé nasazení amerických jednotek nebo jadernou eskalaci.

Není to sice třeba, nicméně stejně připomenu, že Bidenova administrativa ovšem v žádném případě neplánuje nasazení amerických vojáků ve válce na Ukrajině, ani užití jaderných zbraní.

Potrhlé ultralevicové křídlo Demokratů se tak pár dní před midterms veřejně střelilo do nohy, když předvedlo, nakolik mimo realitu se nacházejí jeho "antiimperialistické" postoje.

A na vedení strany, demokratické většiny v Kongresu a na Bílý dům teď připadne nelehký úkol co nejlépe minimalizovat škody vzniklé nekontrolovaným výronem levičácké potrhlosti zásadně odmítající "podporu ukrajinských nacistů" - jen aby se vůbec nemusela postavit velmi praktické otázce, co by tedy bylo třeba dělat s agresívním imperialistickým Putinovým Ruskem, které nedodržuje žádné dohody a mezinárodní závazky.

