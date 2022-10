Sunak přislíbil, že do čela britské vlády přinese integritu, avšak jmenoval šílenou ministryni vnitra

26. 10. 2022

čas čtení 4 minuty



Nový premiér se zavazázal napravit "chyby" své předchůdkyně, ale návrat bývalé ministryně vnitra vážně znepokojil některé poslance



Rishi Sunak se v první den svého působení v úřadu premiéra zavázal, že zavede "integritu a odpovědnost", ale přitom vrátil Suellu Bravermanovou do funkce ministryně vnitra necelý týden poté, co byla nucena rezignovat kvůli porušení bezpečnostních pravidel.



V rámci reorganizace vlády Sunak také riskoval, že si znepřátelí příznivce své rivalky na premiérské místo Penny Mordauntové, když zmařil její naděje na povýšení.



Při svém nástupu do funkce britského premiéra, už pátého í za posledních šest let, Sunak prohlásil, že jeho vláda slibuje napravit "chyby" své předchůdkyně Liz Trussové, a varoval před "těžkými rozhodnutími", která bude muset kvůli politováníhodné ekonomické situaci Británie řešit. Problémem zůstává brexit, který ochromuje britskou ekonomiku, avšak vládnoucí konzervativci, včetně brexitéra Sunaka, předstírají, že to není problém.Společnost BBC vůbec neinformovala o sobotnílondýnské demonstraci padesáti tisíců Britů proti brexitu. Rishi Sunak se v první den svého působení v úřadu premiéra zavázal, že zavede "integritu a odpovědnost", ale přitom vrátil Suellu Bravermanovou do funkce ministryně vnitra necelý týden poté, co byla nucena rezignovat kvůli porušení bezpečnostních pravidel.V rámci reorganizace vlády Sunak také riskoval, že si znepřátelí příznivce své rivalky na premiérské místo Penny Mordauntové, když zmařil její naděje na povýšení.Při svém nástupu do funkce britského premiéra, už pátého í za posledních šest let, Sunak prohlásil, že jeho vláda slibuje napravit "chyby" své předchůdkyně Liz Trussové, a varoval před "těžkými rozhodnutími", která bude muset kvůli politováníhodné ekonomické situaci Británie řešit. Problémem zůstává brexit, který ochromuje britskou ekonomiku, avšak vládnoucí konzervativci, včetně brexitéra Sunaka, předstírají, že to není problém.Společnost BBC vůbec neinformovala o sobotnílondýnské demonstraci padesáti tisíců Britů proti brexitu.

Sunakova restrukturalizace vlády se pokusila zachovat finanční stabilitu tím, že Sunak ponechal relativního centristu Jeremyho Hunta ve funkci ministra financí , a pokusil se překlenout rozpory s bývalými stoupenci Borise Johnsona tím, že ve funkci zůstali i ministr zahraničí James Cleverly a ministr obrany Ben Wallace.



Do funkce vicepremiéra a ministra spravedlnosti dosadil Sunak nekompetentního Dominica Raaba, svého klíčového spojence..



Sunak učinil několik rozhodnutí, která některé poslance překvapila, a dokonce znepokojila, neboť znovu jmenoval Bravermanovou ministryní vnitra a odmítl povýšit svou bývalou rivalku Mordauntovou.



Rovněž jmenoval Davida TC Daviese ministrem pro Wales, a to navzdory jeho kontroverzním výrokům k tématům, jako jsou zahalování obličeje, práva transsexuálů, dětští uprchlíci, změna klimatu a manželství osob stejného pohlaví.



Bravermanová bylo znovu jmenována ministryní vnitra pouhých šest dní poté, co byla nucena rezignovat kvůli porušení bezpečnostních pravidel za to, že poslala e-mail s důvěrnou politickou informací jednomu z poslanců Johnu Hayesovi a snažila se ho překopírovat jeho manželce, ale omylem ho poslala do kanceláře jiného poslance. Úředníci vyvolali poplach, že Bravermanová mohla sdílet citlivé informace mimo resort.



Návrat Bravermanové, euroskeptické pravičačky, vyvolal šokovanou reakci některých poslanců z umírněného křídla strany - je to však všeobecně vnímán jako "odměna" za její podporu Sunakovi, když Johnson minulý týden během souboje o vedení ještě hrozil návratem. Potíž ovšem je, že jmenování poslanců do ministerských funkcí za korupční podporu kandidáta na šéfa strany je obecně považováno za zlořád.



Zdálo se také, že reorganizace odměnila řadu mužů na úkor žen, přičemž Bravermanová byla jedinou ministryní, která získala vysoký post. Šéfka strany Zelenkých a ekologický aktivista George Monbiot jsou šokováni, že poněkud šílená Thérèse Coffey, kterou Trussová nakrátko jmenovala ministryní zdravotnictví, skončila nyní jako ministryně životního prostředí. Bůh nás ochraňuj, napsal Monbiot na Twitteru. Coffeyová proslula jako ministrtyně zdravotnictví tím, že doporučovala, aby lidi dávali svým známým a příbuzným své léky, které nespotřebovali, před čímž lékaři samozřejmě okamžitě varovali, a přiznala, že předala svá nedobraná antibiotika Liz Trussové. Jak známo, antibiotika musí pacient dobrat, jinak hrozí nebezpečí vytvoření imunity vůči antibiotikům u bakterií.





Sunak odmítl uspořádat všeobecné volby. To, zda se udrží ve funkci závisí na tom, zda dokáže sjednotit zuřivě se hašteřící frakce poslanců Konzervativní strany.







Ačkoli Sunak řekl, že obdivuje Trussův "neklid při vytváření změn", je mu prý jasné, že "došlo k některým chybám", a věří, že byl poslanci toryů vybrán, "aby je napravil". "Tato práce začíná okamžitě," zdůraznil.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

368

Jedním z prvních úkolů nové Sunakovy vlády bude vypořádat se s 30miliardovou fiskální dírou, což si podle všeho vyžádá hluboké škrty ve výdajích.Sunak řekl, že ho čekají "obtížná rozhodnutí", ale vyzdvihl systém finanční podpory pro zaměstnance, kteří nemohli chodit do práce během pandemie, který vtvořil jako ministr financí a zdůraznil: "Stejný soucit přenesu i na výzvy, kterým čelíme dnes."