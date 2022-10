Ruská agrese na Ukrajině: Další noční útoky Ruska na Kyjev a na Záporoží

27. 10. 2022

- Ukrajinské útoky na ropné depo v Šachtarsku: An oil depot in occupied #Shakhtarsk, #Donetsk region caught fire. pic.twitter.com/GV3CXR2vep — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2022 - Ukrajinské útoky na ropné depo v Šachtarsku:

- Podle zpráv místních médií a regionálních představitelů ruské síly v noci na čtvrtek zasáhly Kyjevskou oblast.



Kyjevský oblastní gubernátor Oleksij Kuleba místo útoku nesdělil, uvedl však, že na místě jsou záchranáři. V aktuálním příspěvku prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Telegram napsal:



"Rusové v noci terorizují Kyjevskou oblast. Máme několik příletů do jedné z obcí regionu.



Záchranáři a všechny záchranné služby jsou na místě. Likvidace požáru a následků dopadu probíhá."



Kyjevská městská státní správa vyhlásila ve středu kolem půlnoci poplach kvůli leteckému poplachu a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt.



Ruské síly údajně zasáhly také jihovýchodní ukrajinské město Záporoží.



Úřadující starosta Záporoží Anatolij Kurtev oznámil, že ruské síly zasáhly město i jeho okolí a způsobily požár.









- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že ukrajinské síly v průběhu války sestřelily téměř 250 ruských vrtulníků.



Zelenskyj to prohlásil ve svém posledním celostátním projevu ve středu večer:



Celkový počet sestřelených ruských vrtulníků se již blíží 250.



"Ruští okupanti již přišli o tolik techniky - letadel a další - kolik většina světových armád prostě nemá a nikdy mít nebude v provozu.



Rusko nebude schopno tyto ztráty nahradit. Děkuji všem našim bojovníkům za takovou postupnou a nevratnou demilitarizaci nepřítele."





- Oznámení Moskvy z počátku tohoto týdne, že její primátor bude koordinovat "rozvoj bezpečnostních opatření" v ruských regionech, povede podle nejnovější zprávy britských zpravodajských služeb pravděpodobně k většímu zapojení regionálních úředníků a užšímu propojení regionálních gubernátorů do ruského národního bezpečnostního systému.



Jedná se o další opatření k organizaci společnosti a větší zapojení regionálních představitelů má pravděpodobně za cíl odvrátit kritiku veřejnosti od celostátního vedení, protože válka Ruska proti Ukrajině je stále pod tlakem, uvádí se ve zprávě britského ministerstva obrany.



Podle ministerstva to však "pravděpodobně ztíží Kremlu možnost izolovat ruskou společnost od dopadů 'zvláštní vojenské operace' na Ukrajině".





- Podle zpráv místních médií údajně hoří ropný sklad v Ruskem okupovaném městě Šachtarsk v ukrajinské Doněcké oblasti.



Moskvou jmenovaný šéf městské správy Vitalij Chotšenko ruské státní tiskové agentuře Tass řekl, že v důsledku ostřelování ukrajinskými jednotkami bylo poškozeno 12 zásobníků pohonných hmot v blízkosti železničního nádraží.



Starosta města Alexandr Šatov podle listu prohlásil, že ukrajinské jednotky ostřelovaly šachtarské nádraží a způsobily požár.





- Ukrajina se připravuje na tvrdé městské boje o Cherson



Vyhlídka na urputné městské boje o Cherson, největší město pod ruskou kontrolou, se přiblížila s tím, jak se ukrajinské síly stále více přibližují v tažení na jihu země, v němž jsou ruské jednotky zatlačovány zpět.



Ruskem dosazené úřady vyzývají obyvatele k útěku na východní břeh Dněpru, Oleksij Arestovyč, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, však uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by se ruské síly chystaly město opustit.



Arestovyč to v úterý pozdě večer uvedl v internetovém videu:



"S Chersonem je vše jasné. Rusové tam doplňují, posilují své uskupení. To znamená, že se nikdo nepřipravuje na ústup. Naopak, o Cherson se chystají ty nejtěžší boje."





- Organizace spojených národů používá satelitní snímky před a po, aby systematicky sledovala kulturní zkázu, kterou na Ukrajině způsobila ruská válka, a oznámila, že během několika týdnů spustí veřejně svou sledovací platformu.



První seznam zjistil, že od začátku ruské invaze před osmi měsíci bylo poškozeno 207 kulturních památek, včetně 88 náboženských objektů, 15 muzeí, 76 budov historického a nebo uměleckého významu, 18 památníků a 10 knihoven.













