Snižte pojídání masa a zachraňte planetu

26. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Studie navrhuje snížit spotřebu masa na ekvivalent dvou hamburgerů týdně, abyste zachránili planetu.



Zpráva o klimatické krizi varuje že "nevyhráváme v žádném odvětví", a odborníci vyzývají k naléhavým opatřením v oblasti fosilních paliv.





Pokud se má svět vyhnout nejhorším následkům klimatické krize, měla by se spotřeba masa ve vyspělých zemích snížit na úroveň odpovídající zhruba dvěma hamburgerům týdně a veřejná doprava by se měla rozšířit asi šestkrát rychleji než jaká je v současnosti, vyplývá z výzkumu.



Je také třeba rychle snížit míru odlesňování a postupně se zbavit uhlí asi šestkrát rychleji, než se to daří v současnosti. Těžký průmysl, jako je cementářský a ocelářský, nepostupuje při snižování emisí dostatečně rychle a je třeba zachovat rychlý růst využívání obnovitelných zdrojů energie a elektromobilů. Pokud se má svět vyhnout nejhorším následkům klimatické krize, měla by se spotřeba masa ve vyspělých zemích snížit na úroveň odpovídající zhruba dvěma hamburgerům týdně a veřejná doprava by se měla rozšířit asi šestkrát rychleji než jaká je v současnosti, vyplývá z výzkumu.Je také třeba rychle snížit míru odlesňování a postupně se zbavit uhlí asi šestkrát rychleji, než se to daří v současnosti. Těžký průmysl, jako je cementářský a ocelářský, nepostupuje při snižování emisí dostatečně rychle a je třeba zachovat rychlý růst využívání obnovitelných zdrojů energie a elektromobilů.



Zpráva State of Climate Action 2022 zkoumala celosvětový pokrok ve 40 ukazatelích, které by byly klíčové pro snížení celosvětových emisí skleníkových plynů na polovinu do roku 2030 v souladu s cílem omezit nárůst teploty na 1,5 °C oproti předindustriální úrovni.



Výzkumníci zjistili, že situace je chmurná, neboť více než polovina ukazatelůnení plněna a pět ukazatelů se ubírá úplně špatným směrem.



Největší obavy vzbuzují tyto ukazatele: spotřeba zemního plynu, která rychle roste v době, kdy by se měla omezit ve prospěch obnovitelných zdrojů energie; výroba oceli, kde se technologie snižování emisí nepřijímají dostatečně rychle; cesty osobními automobily; míra úbytku mangrovových lesů a emise ze zemědělství.



Ani Dasgupta, výkonná ředitelka World Resources Institute, jedné z organizací odpovědných za tuto zprávu, poukázala na extrémní počasí, které bylo letos zaznamenáno po celém světě.



"Svět viděl, jakou zkázu způsobuje oteplení o pouhých 1,1 °C. V boji za ochranu lidí a planety záleží na každém zlomku stupně. V boji proti změně klimatu jsme svědky významných pokroků, ale stále ještě nemáme vyhráno v žádném odvětví," řekl.



Bill Hare, výkonný ředitel společnosti Climate Analytics, která se rovněž podílela na vypracování zprávy, varoval před rostoucím využíváním plynu k výrobě elektřiny po celém světě.



"Obzvláště znepokojující je nárůst výroby elektřiny z fosilního plynu, přestože jsou k dispozici levné a zdravější alternativy," řekl. "Probíhající krize v důsledku otřesů, jako je pandemie a ruská invaze na Ukrajinu, velmi jasně ukázala, jak je pokračující závislost na fosilních palivech nejen špatná pro klima, ale přináší také vážná bezpečnostní a ekonomická rizika."



Zpráva, kterou vypracovala laboratoř Systems Change Lab, koalice analytických organizací a charitativních nadací, identifikovala některá světlá místa. Výroba solární energie se mezi lety 2019 a 2021 zvýšila téměř o polovinu, zatímco elektromobily budou v roce 2021 představovat téměř každý desátý prodaný osobní automobil, což je dvojnásobek oproti předchozímu roku.



Analýza dospěla k závěru, že k přechodu světové ekonomiky na nízkouhlíkové hospodářství je zapotřebí mnohem větších investic: po dobu příštích deseti let bude zapotřebí přibližně 460 miliard dolarů ročně v podobě dodatečných finančních prostředků a vlády musí také přestat zvýhodňovat fosilní paliva.





Autoři vyzvali finanční instituce, aby přestaly dotovat výrobu fosilních paliv a průmyslová odvětví náročná na emise uhlíku. Závěry zprávy budou předloženy vládám na summitu OSN o klimatu, který se koná příští měsíc v Egyptě.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0