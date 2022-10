EU je na cestě k porušení závazku snížit emise metanu o 30 %, varuje zpráva

27. 10. 2022

Metan je po CO2 druhým největším přispěvatelem ke globálnímu oteplování. Většina emisí metanu v Evropě pochází z chovu hospodářských zvířat

Zpráva varuje, že EU je na nejlepší cestě porušit slib snížit do roku 2030 emise metanu o 30 % v důsledku "politického vakua" v oblasti emisí z chovu hospodářských zvířat.



Metan je po oxidu uhličitém druhým největším přispěvatelem ke globálnímu oteplování, přičemž jeho dopad na skleníkový efekt je v časovém horizontu 100 let nejméně 27krát horší než dopad CO2.



Nusa Urbančičová, ředitelka kampaní nadace Changing Markets Foundation, uvedla: "Jsme ve stavu klimatické nouze a snižování emisí metanu je nejlepším krátkodobým opatřením, jak zpomalit nárůst teploty. Proto potřebujeme naléhavá politická opatření k transformaci našich systémů produkce potravin. Naši vedoucí představitelé musí začít naslouchat vědcům místo lobbistů, jinak EU nebude schopna splnit globální závazek týkající se metanu."



Podle vědců z Národní oceánské a atmosférické observatoře (National Oceanic and Atmospheric Observatory) vzrostly v loňském roce emise metanu o dosud nejvyšší množství a dosáhly nového rekordu.



Tento plyn je již nyní zodpovědný za přibližně pětinu veškerého globálního oteplování a nová studie uvádí, že emise metanu z chovu zvířat v Evropě mají nyní globální oteplovací výkon 160 uhelných elektráren, měřeno za období 20 let.



"Je to velký problém," řekl Tim Searchinger, vedoucí vědecký pracovník Princetonské univerzity a vedoucí pracovník Institutu světových zdrojů. "Jen emise enterického metanu [z říhání a vypouštění větrů krav] by do roku 2050 zvýšily emise ze zemědělství nejméně o 25 % ve srovnání s rokem 2010."



Searchinger uvedl, že nejlepšími způsoby, jak zmírnit emise metanu, by bylo efektivnější krmení hospodářských zvířat, používání nových krmných přísad, které mohou snížit emise, a omezení spotřeby hovězího masa.



EU stanovila legislativní plány na snižování emisí metanu ve strategii, která byla nastíněna v roce 2020. V novém dokumentu, jehož spoluautorem je Institut pro evropská environmentální studia, se však uvádí, že blok stále nestanovuje zvláštní cíle pro odvětví živočišné výroby ani nesměřuje dotace na snižování emisí metanu, a je tak nucen spoléhat se na předpisy s mezerami v právních předpisech, které mohou skrývat zemědělské emise.



Podle nedávné studie by snížení emisí znečišťujících látek s krátkou životností, jako je metan, mohlo v letech 2030 až 2050 snížit globální oteplování o polovinu. Nová zpráva však odhaduje, že bez nových opatření může produkce metanu v EU do konce desetiletí klesnout pouze o 17 %.



Evropská komise v interním dokumentu zaslaném státům EU sama připustila, že se jí nepodaří splnit cíl pro rok 2030 - ačkoli předpokládá, že do té doby dojde ke snížení o 23 %. V tomto dokumentu se uvádí, že klíčem ke splnění cíle bude snížení emisí z chovu hospodářských zvířat.



V nové zprávě se však uvádí, že "nepatřičný vliv" lobbistů zemědělského průmyslu, s nimiž se úředníci EU setkávali třikrát častěji než s neprůmyslovými skupinami, oslabil legislativní iniciativy, které by mohly emise z chovu hospodářských zvířat snížit.





Mluvčí Evropské komise uvedl: "Emise metanu v EU jsou již nyní o 36 % nižší než v roce 1990. Jednotliví signatáři přispějí ke globálnímu závazku v oblasti metanu různě v závislosti na složení svých ekonomik. EU má zemědělskou politiku, která se zaměřuje na ekologizaci tohoto odvětví, a to i prostřednictvím ambiciózních národních strategických plánů SZP. Emise metanu ze zemědělství se snižují obtížněji než emise metanu z energie a odpadů, ale metanová náročnost živočišné výroby v EU-27 se od roku 2005 do roku 2020 neustále snižovala a zůstává jednou z nejnižších na světě."







