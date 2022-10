Ekonomické zázraky

27. 10. 2022 / Jan Sláma

čas čtení 3 minuty





Ve školních vzdělávacích plánech má důležité místo ekonomická gramotnost. Aby děti přicházely do praktického života vybaveny informacemi tak, aby nebylo možné je ohlupovat, podvádět a aby svoje osobní ekonomické záležitosti dokázaly řešit ku prospěchu své rodiny ale i celé společnosti. Jakpak asi učitelé v současné době dětem vysvětlují co se děje na příklad v oblasti energetiky? Není to lehké i když hlavy mnoha státníků to jistě bravurně zvládají. Jednou asi za to dostane někdo Nobelovu nebo nějakou jinou cenu. Ale možná i pár let v nápravném zařízení. Ve školních vzdělávacích plánech má důležité místo ekonomická gramotnost. Aby děti přicházely do praktického života vybaveny informacemi tak, aby nebylo možné je ohlupovat, podvádět a aby svoje osobní ekonomické záležitosti dokázaly řešit ku prospěchu své rodiny ale i celé společnosti. Jakpak asi učitelé v současné době dětem vysvětlují co se děje na příklad v oblasti energetiky? Není to lehké i když hlavy mnoha státníků to jistě bravurně zvládají. Jednou asi za to dostane někdo Nobelovu nebo nějakou jinou cenu. Ale možná i pár let v nápravném zařízení.

Tak například naše vláda dlouhou dobu zaujímala stanovisko mrtvého (zdánlivě) brouka a čekala, zda to za ní někdo vyřeší. Objevily se nečekaně jakési nové přírodní zákony, které dokázaly, že energie neputuje jen po drátech nebo potrubím, ale i po sítích všelijak zamotaných informačních cest. Zatím co ke zvýšení elektrického napětí stačí transformační stanice, tak ke zvýšení ceny oněch energií je třeba prohnat informaci o ceně přes množinu různých obchodních center a ejhle náhle máme konečnou cenu vysokánskou.

Tu si i naše vláda posléze uvědomila, že se tady děje něco při nejmenším zvláštního. Kdyby se to zdražování netýkalo voličů, asi by si s tím ani nadále nedělala velké starosti. Řešení je geniální. Společnosti energii vyrábějící a distribující mají přece právo na zisk. Zisk je v kapitalistické společnosti meta, ke které podnikání směřuje a s jeho potlačením by většina politických stran měla ideologické potíže. Tak jim ten zisk dáme ze státního rozpočtu. Buď přímo nebo jim ho dají občané a my těm občanům, zase ze státního rozpočtu dáme něco, aby tu hrůzu vysokých cen přežili. Ovšem do toho státního rozpočtu si peníze dali právě ti občané. Zajímavá logika.

Je to něco jako když poručík Dub vysvětloval na nádraží očumujícím vojákům, že “ tento letoun jsme Rusům sestřelili u Lvova“. Označení letadla znakem CK armády si Švejk vysvětlil, “ že jsme to letadlo museli ukořistit zpět když nám ho Rusové před tím sestřelili.“

Pomoc občanům se dále komplikuje a státní dluh v rozpočtu utěšeně narůstá. Další zvažovaný postup jak s cenami, je odejmout „obchodníkům“ s energiemi část kořisti. Nejprve jim ale musíme dovolit tu kořist od občanů získat a teprve pak, možná, jim něco z toho sebrat. Ale ne hned, ale až třeba za rok. Aby se do té doby mohli z peněz radovat a mít dost času jak je zašantročit. Platící občané z toho ale mít radost nemohou.

Tak teď všichni čekáme jak se ta motanice rozmotá. Mezi tím se už začínají hroutit některé firmy a provozy. Nemusí být snadné je zase oživit. Ale možná, že se k tomu ani nikdo nechystá. Cíl může být zcela opačný, protože jinak by řešení nemohlo být nijak složité. Ale pak by z toho návrh na ekonomickou cenu zvláštního typu asi nevznikl!

0