Obrat zahraničního obchodu EU - Rusko

26. 10. 2022

Obrat zahraničního obchodu mezi Ruskem a zeměmi EU od ledna do letošního července 2022 činil 171,4 miliardy eur, což je o 30,1 % více než v roce 2021. Vývoz ze zemí EU do Ruska se snížil o třetinu (minus 33 %) na 34,1 miliardy eur. Ruský export do zemí Evropské unie se přitom oproti 7 měsícům loňského roku zvýšil o 69,9 % a dosáhl 137,3 miliardy eur.





Je ovšem nutné poznamenat, letos v červenci se evropský export do Ruska oproti červenci 2021 snížil o 46,9 % na 4,3 miliardy eur, zatímco ruský export do zemí EU naopak vzrostl o 25,2 % na 16,9 miliardy eur. Podle výsledků za 7 měsíců roku 2022 zůstává Rusko na osmém místě v žebříčku největších dovozců z EU.V žebříčku světových exportérů je Rusko na třetím místě za Čínou a Spojenými státy uvádí informační a analytická agentura Sea News, píše Radek Mokrý.







Tolik zpráva. Pokud k tomu poznamenám, že my, Evropani a Rusko bojujeme zatímco dva největší světoví hegemoni na planetě a největší rivalové na tom bohatnou, nebudu se příliš mýlit. Čína ví, že pokud Rusko nějakým způsobem prohraje, budou mít tisíce kilometrů severní hranice kdo ví s kým. Nový režim nemusí být tak přátelský jako putinova skupina siloviků. Energeticky mohou Čínu uspokojit jen severní, tedy sibiřská ložiska.





Pozn. red. Otázka je, zda jsou údaje, zveřejněné ruským zdrojem, důvěryhodné. Komentátoři poukazují na to, že od začátku ruské agrese na Ukrajině publikují ruské úřady ekonomická hausnumera.



P.S. Globalizace vytvořila systém, kterým lze cokoliv dodat komukoliv sankce nesankce. Je to jak nabírat vodu cedníkem.