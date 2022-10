Ruská agrese na Ukrajině: V Charkovské oblasti bylo exhumováno 1000 mrtvol

26. 10. 2022

čas čtení 10 minut

- Rusko upálilo zaživa v mětě Dnipro těhotnou ženu. Terrorist state russia has just killed one more pregnant woman in Dnipro, acc to the head of the regional administration. Ukraine urgently needs more air & missile defence systems to protect our peaceful people. This extermination has to be stopped! pic.twitter.com/SiXkeyx3oX — Olena Halushka (@OlenaHalushka) October 25, 2022 this pregnant woman burnt alive by russians in dnipro tonight had a name - inna odanets. she was 25 years old pic.twitter.com/SqiXbKxZMY — вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) October 26, 2022







- Na nedávno osvobozených územích Charkovské oblasti bylo podle médií exhumováno přibližně 1 000 mrtvol, včetně civilních osob a dětí.



Patří mezi ně i 447 mrtvol nalezených na hromadném pohřebišti v Izjumu.



Toto číslo zahrnuje 447 těl nalezených na hromadném pohřebišti v osvobozeném Iziumu v Charkovské oblasti.



⚡️ About 1,000 bodies exhumed in recently liberated territories.



The bodies of civilians – including children – have been exhumed alongside the remains of military personnel, according to Ukraine's Reintegration Ministry. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 26, 2022 - Rusko nepoužije na Ukrajině jaderné zbraně, říká ruský vyslanec ve Velké Británii



Rusko při invazi na Ukrajinu nepoužije jaderné zbraně, uvedl v rozhovoru pro CNN velvyslanec Kremlu ve Velké Británii Andrej Kelin.



Hlavní mezinárodní moderátorka americké televizní stanice Christiane Amanpour zveřejnila na Twitteru video s náhledem rozhovoru s Kelinem, který by měl být odvysílán později dnes.



Dodává, že velvyslancovy komentáře přicházejí v den, kdy Rusko provádí vojenské jaderné cvičení.

Patří mezi ně i 447 mrtvol nalezených na hromadném pohřebišti v Izjumu.Toto číslo zahrnuje 447 těl nalezených na hromadném pohřebišti v osvobozeném Iziumu v Charkovské oblasti.Rusko při invazi na Ukrajinu nepoužije jaderné zbraně, uvedl v rozhovoru pro CNN velvyslanec Kremlu ve Velké Británii Andrej Kelin.Hlavní mezinárodní moderátorka americké televizní stanice Christiane Amanpour zveřejnila na Twitteru video s náhledem rozhovoru s Kelinem, který by měl být odvysílán později dnes.Dodává, že velvyslancovy komentáře přicházejí v den, kdy Rusko provádí vojenské jaderné cvičení.





- Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths ve středu uvedl, že je "relativně optimistický" v tom, že dohoda zprostředkovaná OSN, která umožnila Ukrajině vývoz obilí z Černomoří, bude prodloužena i po polovině listopadu.



Griffiths odcestoval do Moskvy spolu s vysokou obchodní úřednicí OSN Rebecou Grynspan na začátku tohoto měsíce na jednání s ruskými představiteli o dohodě, jejímž cílem je také usnadnit vývoz ruského obilí a hnojiv na světové trhy.



- Ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám v jižní Chersonské oblasti se ukazuje jako obtížnější než na severovýchodě kvůli vlhkému počasí a terénu, uvedl ukrajinský ministr obrany.



Kyjevské síly vyvíjejí tlak na ruské jednotky ve strategicky důležité Chersonské oblasti, kterou Moskva okupuje od začátku své invaze, a hrozí tak prezidentu Vladimiru Putinovi další velkou prohrou na bojišti, uvedla agentura Reuters.



"Především je jih Ukrajiny zemědělským regionem a máme zde spoustu zavlažovacích a vodovodních kanálů a Rusové je používají jako zákopy," řekl na tiskové konferenci ministr obrany Oleksij Reznikov. "Je to pro ně výhodnější."



"Druhým důvodem jsou povětrnostní podmínky. Je období dešťů a je velmi obtížné používat bojová transportní vozidla s koly," dodal s tím, že to snižuje možnosti ukrajinských ozbrojených sil.



"Protiofenzivní kampaň ve směru na Cherson je obtížnější než ve směru na Charkov," dodal.



- Ukrajinský ministr obrany řekl, že nevěří, že Putin použije jaderné zbraně



Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov ve středu prohlásil, že nevěří, že by ruský prezident Vladimir Putin použil jaderné zbraně.



Putin opakovaně varoval, že Rusko má právo se bránit za použití jakýchkoli zbraní ze svého arzenálu, který zahrnuje největší zásoby jaderných zbraní na světě.



Neúspěchy Ruska ve válce na Ukrajině zvýšily obavy Západu, že by Putin mohl použít taktickou jadernou zbraň, uvedla agentura Reuters.



"Můj osobní názor je, že Putin jaderné zbraně nepoužije," řekl Reznikov na tiskovém brífinku, když byl na tuto otázku dotázán.



- V Chersonské oblasti bylo z pravého břehu Dněpru na levý břeh přemístěno asi 70 000 civilistů, uvedl pro ruská média Ruskem jmenovaný gubernátor oblasti.



Vzhledem k tomu, že strategická jižní oblast částečně Ruskem okupovaného Chersonu je považována za místo příštích "nejtěžších bojů", ruské úřady přesouvají obyvatele, některé těsně za řeku Dněpr, jiné na jih Ruska.



Ruskem podporovaná vláda to nazývá evakuací a tvrdí, že je to pro vlastní bezpečnost civilistů, protože se k nim blíží ukrajinské ozbrojené síly. Někteří ukrajinští představitelé se domnívají, že Rusové stěhují civilisty jako způsob, jak oklamat ukrajinské síly. Bez ohledu na důvod je však násilné přemístění jakéhokoli občana na okupovaném území považováno podle Ženevské úmluvy za válečný zločin.





- Evropská unie ve středu vyzvala ministry obrany bloku, aby koordinovali nákupy zbraní a získali lepší podmínky od dodavatelů, kteří se snaží doplnit zásoby vyčerpané dodávkami na Ukrajinu.



Západní země spěchají s doplňováním zásob zbraní a munice poté, co dodaly obrovské množství do Kyjeva, což vyžaduje, aby průmysl zvýšil své kapacity, aby uspokojil rostoucí poptávku, uvedla agentura Reuters.



"Je naléhavě nutné obnovit připravenost našich evropských ozbrojených sil a doplnit vyčerpané zásoby," řekl Stijn Mols, vedoucí oddělení bezpečnosti a obrany diplomatické služby EU, výboru Evropského parlamentu.



Ministři obrany EU se sejdou 15. listopadu a Mols vyjádřil naději, že předloží konkrétní návrhy na koordinované nákupy zbraní.



Evropské země potřebují protivzdušnou a protiraketovou obranu, protitankové a dělostřelecké systémy a bezpilotní letouny, uvedl Mols. Brusel doufá v přibližně 5-7 "symbolických projektů", které by koordinovaly nákupy členských zemí v oblastech, jako je munice.



Obranné nákupy v EU se zřídkakdy provádějí společně, protože země chtějí podpořit svůj domácí průmysl.



- Ukrajinská vláda doporučuje uprchlíkům žijícím v zahraničí, aby se do jara nevraceli, protože narůstají obavy, zda poškozená energetická infrastruktura země zvládne poptávku v letošní zimě.



Energetická krize přichází v době, kdy představitelé Kyjeva varovali, že nadcházející zima může předznamenat nejtěžší boje v této válce, a to v okolí jižního města Cherson, kde se zakopávají ruské jednotky.



Vzhledem k tomu, že třetina energetického sektoru země byla ohrožena nedávnými ruskými raketovými a dronovými útoky, varovala ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková: "Sítě to nezvládnou."



"Vidíte, co Rusko dělá. Musíme přežít zimu," dodala.



Varování zaznělo po období, kdy podle průzkumů veřejného mínění stále více Ukrajinců vyjadřovalo přání vrátit se domů.



Vereščuková uvedla, že ačkoli by si přála, aby se Ukrajinci na jaře vrátili, je důležité se prozatím zdržet návratu, protože "situace se jen zhorší. Pokud je to možné, zůstaňte zatím v zahraničí".



Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje tomu, že by boje na východě a jihu země, kde Ukrajina v poslední době dosáhla úspěchů v Ruskem okupovaných oblastech, polevily, mnozí se obávají, že nadcházející zima by mohla být náročná.



Ukrajinci již byli požádáni, aby šetřili s elektřinou, aby vyrovnali problémy s elektrickou sítí v zemi.

Ukrajinští uprchlíci se zatím nemají vracet, protože hrozí energetická krize



- Až 70 příslušníků australských obranných sil bude vysláno do Velké Británie, aby cvičili ukrajinské vojáky v rámci nejnovějšího zvýšení podpory Kyjeva ze strany země.



Australská vláda toto rozhodnutí oznámila ve středu pozdě večer a zároveň zdůraznila, že příslušníci ADF nevstoupí na ukrajinské území.



Rovněž uvedla, že poskytne Ukrajině dalších 30 chráněných mobilních vozidel Bushmaster, čímž se celkový počet vozidel přislíbených od ruské invaze zvýší na 90.



Vláda již několik měsíců signalizovala, že by se Austrálie mohla připojit k dalším zemím při výcviku ukrajinských jednotek v rámci dlouhodobější pomoci, ale až dosud nepotvrdila podrobnosti.



Podle ní odletí v lednu do Velké Británie až 70 příslušníků ADF, aby se zapojili do operace Interflex, do níž je zapojen také personál z dalších zemí včetně Nového Zélandu, Kanady, Švédska a Finska. V rámci tohoto programu cestují do Spojeného království na výcvik ukrajinští vojáci, včetně nováčků.

Vojáci australských obranných sil budou ve Spojeném království cvičit ukrajinské vojáky







- Podle ukrajinského generálního štábu ozbrojených sil za poslední den ruské síly provedly pět raketových útoků, 30 leteckých úderů a více než 100 útoků vícenásobným raketovým systémem na více než 40 sídel po celé Ukrajině. Ruské síly pokračovaly v trvalém útoku na strategicky umístěná města Bachmut a Avdijivka v průmyslovém srdci Ukrajiny Donbasu, přičemž včera v Bachmutu zabily jednoho civilistu. Ukrajinské úřady se však domnívají, že ruské síly se zakopávají k "nejtěžším bojům" ve strategické jižní oblasti Chersonu. Ruské úřady strávily včerejší den přemisťováním civilistů v regionu a obviňovaly blížící se nápor ukrajinských ozbrojených sil z toho, proč museli odejít.





- Ruský raketový útok zabil dva lidi v Dnipru, čtvrtém největším městě Ukrajiny. Jednou z mrtvých byla těhotná žena. Úřad ukrajinského generálního prokurátora zahájil předběžné vyšetřování útoku.





0

164

Alexej Pavlov, asistent tajemníka bezpečnostní rady Ruské federace, nyní tvrdí, že na Ukrajině vznikly "stovky sekt", jejichž občané se vzdali pravoslavných hodnot. Ti, kdo na Ukrajině žijí, mohou potvrdit, že toto tvrzení je zjevně nepravdivé."Vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu se nadace rozhodla nepozvat velvyslance Ruska a Běloruska na slavnostní předávání Nobelovy ceny ve Stockholmu," uvedla nadace v prohlášení. TJedná se o komanda, která byla vycvičena americkými námořníky a britskými ozbrojenými silami. Přibližně 20 000 až 30 000 dobrovolných commandos zůstalo v Afghánistánu, když jej USA v srpnu 2021 ponechaly pod kontrolou Talibanu.