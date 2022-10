Do mobilního telefonu bývalé britské premiérky Liz Trussové už před časem pronikli ruští hackeři

30. 10. 2022

Předpokládá se, že kybernetičtí špioni získali přístup k přísně tajným výměnám informací

Předpokládá se, že odposlouchávali i soukromé rozhovory bývalé premiérky s jejím tehdejším ministrem financí Kwasim Kwartengem

Její telefon byl silně ohrožen a následně umístěn do uzamčeného trezoru



Osobní telefon bývalé britské premiérky Liz Trussové, do kterého se nabourali agenti Kremlu, byl natolik kompromitován, že byl posléze uzamčen na "bezpečném místě", protože odborníci se obávají, že mohlo dojít k úniku přísně tajných jednání a soukromých zpráv.



Do osobního mobilního telefonu Liz Trussové se nabourali agenti podezřelí z práce pro Kreml, odhalil list The Mail on Sunday.



Předpokládá se, že kybernetičtí špióni získali přístup k přísně tajným výměnám informací s klíčovými mezinárodními partnery i k soukromým rozhovorům s jejím předním politickým spojencem Kwasim Kwartengem.



Jeden ze zdrojů uvedl, že telefon byl tak silně kompromitován, že byl nyní umístěn do uzamčeného trezoru na bezpečném místě ve vládě.



Telefon bývalé premiérky byl údajně kompromitován už v době, kdy byla Trussová ještě ministryní zahraničí.



Hackerský útok byl odhalen během letní kampaně, v niž se volil nových předseda Konzervativní strany a britský premiér, kdy byla paní Trussová ministryní zahraničí, ale Boris Johnson, který byl v té době premiérem, a tajemník vlády Simon Case podrobnosti zamlčeli.



Předpokládá se, že zprávy, které se dostaly do rukou cizích osob, obsahovaly kritiku, kterou Trussová a její budoucí mibnistr financí Kwarteng vznesli na adresu Borise Johnsona, což vedlo k potenciálnímu riziku vydírání. Zdroje uvedly, že si hackeři stáhli z monilu zprávy za celý minulý rok.



Údajně obsahovaly také velmi citlivé rozhovory s vysokými mezinárodními ministry zahraničí o válce na Ukrajině, včetně podrobných diskusí o dodávkách zbraní.



Tento překvapivý incident, který zveřejnily bezpečnostní zdroje, řeší záhadu, proč byla Trussová nucena změnit číslo mobilního telefonu, které používala více než deset let krátce předtím, než se stala premiérkou. Tento krok vyvolal znepokojení mezi ministry a poradci kabinetu, kteří ji náhle nemohli kontaktovat.



Zdroj obeznámený s incidentem uvedl, že narušení bezpečnosti "způsobilo naprostý chaos - Borisu Johnsonovi to bylo okamžitě sděleno a ten rozhodl tuto zprávu potlačit. Pro zpravodajské služby to nevypadá moc dobře, pokud mohou agenti, o nichž se předpokládá, že pracují pro Rusko Vladimira Putina, tak snadno proniknout do telefonu britské ministryně zahraničí a najít v něm nepříjemné osobní zprávy."





Spojenci Trussové uvedli, že se obávala, že pokud by zpráva o hackerském útoku unikla na veřejnost, mohlo by to zmařit její šanci ucházet se o premiérský post, a dodali, že "nemohla spát", dokud státní tajemník Case nezavedl informační blackout.





List Mail on Sunday dnes rovněž odhalil, že během posledních dnů svého premiérského mandátu se Trussová upnula na předpověď počasí pro případ, že by Rusko odpálilo jaderné zařízení na Ukrajině nebo v její blízkosti - obávala se totiž možného radioaktivního mraku mířícího na Spojené království. "Liz byla posedlá předpovědí větru," uvedl zdroj.





Stínová labouristická ministryně vnitra Yvette Cooperová prohlásila: "Je to nesmírně vážné - ukazuje to závažnost hrozeb ze zemí, které by nám mohly ublížit, a dokazuje to, proč musí kybernetickou bezpečnost brát všichni ve vládě tak vážně. Musíme se ubezpečit, že sivláda si uvědomuje závažnost této situace.Bezpečnostní expert, profesor Antony Glees, řekl, že je odhalením listu The Mail on Sunday "ohromen", a dodal: "To, co se zde stalo, je naprosto otřesné a svědčí to o vládě, která byla v otázkách národní bezpečnosti velmi laxní."Máme ministry, kteří používají své soukromé telefony k vyřizování vládních záležitostí prostřednictvím aplikace WhatsApp a své osobní elektronické pošty, a to musí okamžitě přestat. Je to naprosto nezodpovědné. Je to naprosto děsivé. Dvojnásob děsivé je, že Boris Johnson věděl, že se to stalo, ale rozhodl se o tom veřejnost neinformovat. A obávám se, že Liz Trussová nemusí být jediná, jejíž telefon byl kompromitován. Zjevnými podezřelými jsou Rusko, Čína, Severní Korea a Írán, které by měly obrovský zájem vědět, co ministryně zahraničí komunikuje. Podezřelým číslo jedna by však bylo Rusko.Bezpečnostní služby jsou stále více znepokojeny hrozbou, kterou představují hackeři pracující pro nepřátelské země s mobilními telefony považovanými za "měkký podbřišek" moderního státu.Izraelský systém nazvaný Pegasus, který získává přístup do telefonů, aniž by o tom majitel věděl, údajně použil saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán k hackerskému útoku na zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Špionážní software lze spustit na telefonech pomocí textové zprávy, kterou není třeba ani otevřít, stačí ji jen přijmout. Poté běží tajně na pozadí, získává přístup ke všemu v zařízení a sleduje jeho pohyb.Bývalý vysoký důstojník vojenské rozvědky Philip Ingram řekl: "Telefon Liz Trussové bude na bezpečném místě v zabezpečené kleci, kde mohou zařízení forenzně prozkoumat odborníci, ale bez vědomí hackerů."