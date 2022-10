Elon Musk vyhlásil na Twitteru "radu pro moderování", někteří lidé už na Twitteru překračují hranice

29. 10. 2022

čas čtení 6 minut





Konzervativní uživatelé začali na Twitteru znovu šířit konspirační teorie, zatímco jiní vyjádřili obavy z povolování nenávistných projevů a dezinformací



Mezi nejnaléhavější otázky, kterým Twitter čelí v nové éře soukromého vlastnictví pod vedením Elona Muska, který sám sebe prohlásil za "absolutistu svobody projevu", patří, jak bude platforma řešit moderování.



Poté, co Musk dokončil své převzetí a sesadil vedoucí pracovníky, v pátek prohlásil, že vytvoří novou "radu pro moderování obsahu", která bude sdružovat "různé názory" na tuto problematiku.



To však nezabránilo uživatelům, aby jásali - nebo kritizovali - to, co očekávali jako rychlé přijetí Muskových slibů omezit moderování ve snaze podpořit "svobodu projevu".





To však nezabránilo uživatelům, aby jásali - nebo kritizovali - to, co očekávali jako rychlé přijetí Muskových slibů omezit moderování ve snaze podpořit "svobodu projevu".



Obavy sahají od toho, zda Musk obnoví účet Donalda Trumpa - který byl z platformy vykázán po útoku na Kapitol 6. ledna - až po to, zda méně regulovaná platforma umožní další rozkvět nenávistných projevů a dezinformací.





Vzhledem k tomu, že do amerických voleb v listopadu zbývá jen několik dní, nabývají na naléhavosti také obavy z politických dezinformací. Organizace na ochranu občanských práv bijí na poplach kvůli šíření škodlivého obsahu, což je problém, se kterým se Twitter potýká už nyní, zatímco republikáni změnu vlastníka oslavují.



"Jeho akvizice Twitteru otevřela Pandořinu skříňku," uvedla v pátečním prohlášení advokační skupina Ultraviolet a zároveň vyzvala Muska, vedení Twitteru a představenstvo společnosti, aby pokračovali v prosazování zákazu Trumpa "stejně jako násilných pravicových extremistů a bělošských supremacistů".



Musk se snažil obavy zlehčovat, zejména mezi inzerenty, na nichž bude záviset, aby společnost udrželi nad vodou. Společnost General Motors již uvedla, že "pozastaví" reklamu na webu, protože zvažuje, jakým směrem se Musk vydá, a další firmy by ji mohly následovat.



Musk tento týden ve zprávě pro reklamní klienty Twitteru uvedl, že se platforma "samozřejmě nemůže stát pekelnou krajinou volného pohybu" a že platforma musí být "vřelá a přívětivá pro všechny".



Mnozí však začali testovat hranice webu jen několik hodin poté, co se miliardář ujal vedení.



V pátek začaly konzervativní osobnosti recyklovat dávno vyvrácené konspirační teorie, mimo jiné o covidu-19 a o amerických volbách v roce 2020, jako prostředek k posouzení, zda se stále daří prosazovat politiku Twitteru týkající se dezinformací.



Populární pravicoví "komentátoři" tweetovali módní slova jako "ivermektin" a "Trump vyhrál", aby zjistili, zda budou penalizováni. Ivermektin, levný lék, který zabíjí parazity u lidí a zvířat, byl některými republikánskými zákonodárci a moderátory konzervativních talk show propagován jako účinná léčba proti covidu, ale zdravotničtí odborníci o něm vyslovili vážné pochybnosti.





Mezitím desítky extremistických profilů - některé nově vytvořené - šíří rasové urážky a nacistické obrázky a zároveň vyjadřovaly Muskovi vděčnost. A výzkumníci zjistili, že během 24 hodin po Muskově nástupu se na účty vysoce postavených pravicových osobností nahrnul nárůst nových stoupenců, uvedl deník New York Times.



Co se stane s touto platformou sociálních médií - a co bude tolerovat - je zatím ve hvězdách. Pozorovatelé sledují, kdo zůstane, kdo odejde a kdo se případně vrátí ze seznamu lidí, které platforma v průběhu let zakázala. Jde o celou řadu osobností, od Trumpa přes konspiračního teoretika Alexe Jonese až po bývalého vůdce Ku-klux-klanu Davida Dukea - nikdo z nich se zatím na platformu nevrátil.



Trump v pátek pohotově Muska pochválil. "Jsem velmi šťastný, že Twitter je nyní v rozumných rukou a nebude již řízen radikálními levicovými šílenci a maniaky, kteří naši zemi skutečně nenávidí," uvedl Trump v ranním příspěvku na své sociální platformě Truth Social, i když naznačil, že se na platformu možná nevrátí, přestože Musk řekl, že Trumpův zákaz zruší.



Významné osobnosti britské a evropské politiky vyzvaly Muska, aby bral svou odpovědnost vůči Twitteru a jeho uživatelům vážně.



Komisař EU pro vnitřní trh Thierry Breton v pátek na platformě napsal, že "v Evropě bude pták (Twitter) létat podle našich pravidel". (Musk potvrdil své převzetí firmy tweetem: "pták je osvobozen").





Sadiq Khan, londýnský starosta, v pátek napsal na Twitteru: "Jakékoli rozhodnutí o povolení návratu pozastavených uživatelů musí být přijato neuvěřitelně pečlivě a po přímé konzultaci s odborníky na boj proti digitální nenávisti a dezinformacím."









Londýnský primátor Sadiq Khan v pátek na Twitteru napsal: "Jakékoli rozhodnutí o povolení návratu pozastavených uživatelů musí být přijato neuvěřitelně pečlivě a po přímé konzultaci s odborníky na boj proti digitální nenávisti a dezinformacím."



Rada pro dohled nad Facebookem (Facebook Oversight Board), částečně nezávislá rada odborníků vytvořená za účelem přezkoumávání rozhodnutí týkajících se významného obsahu na Facebooku, nabídla Muskovi pomoc v jeho misi.



"Nezávislý dohled nad moderováním obsahu hraje zásadní roli při budování důvěry v platformy a zajišťování spravedlivého zacházení s uživateli," uvedla skupina v pátek na Twitteru. "Uvítali bychom příležitost projednat se společností Twitter její plány podrobněji.



Uživatelská základna Twitteru, která má něco přes 230 milionů uživatelů, je mnohem menší než u konkurentů, jako jsou Facebook a TikTok. A přestože má tato platforma stále velký vliv mezi celebritami, novináři a politiky, mnozí varovali, že její relevance by se mohla vytratit, pokud upadne do chaosu.



Někteří nabádají uživatele, aby vzali věci do vlastních rukou a platformu opustili a přešli k jiným zdrojům zpráv a spojení.



Jennifer Grygielová, odbornice na sociální média a profesorka na Syrakuské univerzitě, předpověděla útěk uživatelů, pokud na Twitteru ovládaném Muskem klesne kvalita, a naznačuje, že by to nemuselo být špatné.



"Elon Musk si koupil platformu, nekoupil si lidi," řekla Grygielová. "A my máme stále možnost volby, jak získávat zprávy, informace a jak komunikovat."







