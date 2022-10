Česko proti strachu - demonstrace v neděli 30. října

28. 10. 2022

čas čtení 1 minuta

Milí a vzácní přátelé,





vyrážíme znovu do ulic. Je nejvyšší čas vnést do naší společnosti znovu naději, ukázat, že stojíme při sobě a že jsme odhodláni hájit demokratické hodnoty. A to i když to zrovna není snadné. Společně to zvládneme!

Sejdeme se 30.10. v 16 hodin na Václavském náměstí v Praze na akci Česko proti strachu: Společně na Václavák. A budeme moc rádi, když se na ní s Vámi uvidíme. Protože jako už tolikrát předtím, ani teď to bez Vás nepůjde.

Už mnohokrát jste dokázali, že si pro demokracii najdete svou chvilku. Teď se ale mezi lidmi šíří strach. Manipulátoři a extremisté zneužívají oprávněných obav občanů a útočí na základní pilíře demokracie. Je proto o to důležitější připomenout si, že to společně zvládneme. Připomenout si chvíle, kdy jsme se společně sešli už dříve a kdy nás, i přes těžké časy, zalila vlna radosti, naděje a nové energie. Radosti z toho, že na to nejsme sami. Naděje, že se věci začnou měnit k lepšímu a energie přispět ke změně vlastním dílem.

Víme, že právě tohle společně dokážeme. Víme, že tohle