Nemylte se: sankce skutečně škodí ruské válce proti Ukrajině

27. 10. 2022

čas čtení 6 minut







Samotný Putin je možná mimo dosah, ale oslabení oligarchů a ekonomiky je stále důležitou zbraní



Krátce poté, co Rusko v únoru napadlo Ukrajinu, reagovalo téměř 40 zemí koordinovanými sankcemi proti agresorovi. Měly tři cíle: ochromit ruskou ekonomiku omezením přístupu bank k dolarům a americkému finančnímu systému; omezit vývoz hi-tech zboží a služeb, aby se snížila schopnost Ruska vést válku; a zaměřit se na spojence Kremlu a podniky. Tento bezprecedentní ekonomický nátlak nedokázal zlikvidovat odhodlání Kremlu k válce ani jeho ekonomické schopnosti. Sankce také nezničily životní úroveň Ruska. Podívejte se však pozorněji a uvidíte, že se jim daří zemi systematicky ochromovat a že jsou i nadále nezbytné k tomu, aby byla válka ukončena, píše politoložka Carla Norrlöf. Krátce poté, co Rusko v únoru napadlo Ukrajinu, reagovalo téměř 40 zemí koordinovanými sankcemi proti agresorovi. Měly tři cíle: ochromit ruskou ekonomiku omezením přístupu bank k dolarům a americkému finančnímu systému; omezit vývoz hi-tech zboží a služeb, aby se snížila schopnost Ruska vést válku; a zaměřit se na spojence Kremlu a podniky. Tento bezprecedentní ekonomický nátlak nedokázal zlikvidovat odhodlání Kremlu k válce ani jeho ekonomické schopnosti. Sankce také nezničily životní úroveň Ruska. Podívejte se však pozorněji a uvidíte, že se jim daří zemi systematicky ochromovat a že jsou i nadále nezbytné k tomu, aby byla válka ukončena,





Izolace Ruska nyní, kdy jsou jeho dodavatelské řetězce zdecimovány, spolu s masovým odchodem odhadem 1 000 zahraničních firem, ohrožuje jeho budoucí růst a projekci moci. Omezením ruského dovozu vytvořily kontroly vývozu přebytek obchodní bilance. Vysoké ceny energií také zvýšily poptávku po rublech. V důsledku toho rubl vůči dolaru posílil o 29 %.



Meziroční inflace dosáhla vrcholu v dubnu po přerušení dodávek a poté klesla na 13,7 % v září, kdy rubl posílil díky petrodolaru, nižším spotřebitelským výdajům a obnovení dovozu. Očekává se, že ruský růst v roce 2022 poklesne o 3 %, což je výrazně méně než dřívější prognóza MMF, která předpokládala pokles o 8,5 % a podcenila tlumící účinek prudkého růstu cen energií.



Lepší než očekávané prognózy však maskují nižší životní úroveň v důsledku obchodních bariér a odprodeje podniků. Například spotřebitelské výdaje na oděvy, obuv a doplňky se v prvním říjnovém týdnu snížily zhruba o 40 %. Výroba automobilů klesla o 37 %, což je oběť zákazu čipů. Výdaje za nezbytné zboží, jako jsou potraviny, byly o 15 % vyšší než v roce 2021, a zároveň se medián mezd od konce ledna 2022 do konce srpna 2022 zvýšil pouze o 7 %.



Pokračující příjmy z ropy a plynu udržují ekonomiku v chodu. USA a EU plánují snížit příjmy z ropy prostřednictvím stropu, který omezuje cenu, za kterou může Rusko ropu prodávat. Limit bude fungovat tak, že dopravcům přepravujícím ruskou ropu bude odepřeno pojištění a další služby, pokud nebude prodávána za limitní cenu. Saúdská Arábie však tyto plány zhatila tím, že se s Ruskem domluvila na snížení nabídky a zvýšení cen. Dopad plánu USA/EU se teprve ukáže.



Sankce však mají prokazatelný vliv na sílu Ruska na Ukrajině. Nedávno zveřejněná zpráva amerického ministerstva financí a obchodu ukazuje, že od loňského podzimu poklesl dovoz polovodičů o 70 %, což snížilo ruskou výrobu hypersonických balistických raket, raket země-vzduch a dalších přesných zbraní. Terčem útoku se staly také technologie, jako jsou ložiska, která jsou životně důležitá pro letadla, tanky, automatické střelné zbraně, těžké dělostřelectvo a ponorky a která jsou nedostatkovým zbožím s malým množstvím náhrad.



Podle náměstka amertického ministra financí Wallyho Adeyema se alternativní dodavatelé s potřebnou technologickou vyspělostí hledají obtížně. Široká koalice podporující sankce znamená, že Rusko je nuceno odebírat dodávky z technologicky slabých zemí, jako je Severní Korea a Írán. Největší čínský výrobce čipů, společnost SMIC, tvrdí, že nikdy nedodával do Ruska a nebude sankce porušovat.



Do června globální pracovní skupina pro ruské elity, zmocněnce a oligarchy (Repo) zmrazila aktiva elit v hodnotě 30 miliard dolarů a následně byla omezení rozšířena na vojenské, finanční a parlamentní činitele a jejich rodiny. Vedle toho probíhá soustředěná snaha zbavit Rusko lidského kapitálu. Mnoho zahraničních institucí přestalo spolupracovat s ruskými vědci a Bidenova administrativa vyzvala Kongres, aby změnil zákon o imigraci a občanství s cílem podpořit Rusy s vysokoškolskými tituly k emigraci do USA. Některé ruské elity, včetně oligarchů, chtějí zastavit odliv mozků a peněz. Struktura ruské oligarchie, rozdělené mezi byznys a politiku, však omezuje vliv na Putina. Sledovat stopy peněz ruského vůdce je také notoricky obtížné, protože jsou buď rozptýleny v síti pomahačů, nebo jsou ukryty v daňových rájích či státních podnicích.



Poškození Putina je sice mimo dosah současných sankcí, ale poškození elit Kreml stále bolí, pokud je poškozena základní ekonomika nebo schopnost země vést válku. Ačkoli každá ze sankcí má jednotlivě své slabiny, fungují díky násobení síly. Omezení přístupu k financím snižuje lukrativnost působení a života v Rusku, což podněcuje firmy, potenciální vojáky a ruské elity k odchodu. Odříznutí přístupu ke globálním dodavatelským řetězcům špičkových technologií ztěžuje přilákání zahraničních investic a podporu výzkumu a inovací. Stlačování elit prostřednictvím zmrazování majetku a konfiskací majetku snižuje financování domácích alternativ k zahraničním technologiím. Zásah proti talentům a vědě odsoudí ekonomické vyhlídky Ruska a sníží pravděpodobnost obnovy armády prostřednictvím průmyslové základny.



Téměř osm měsíců po ruské invazi na Ukrajinu nebyla tato společná opatření schopna válku ukončit - což je předvídatelný výsledek, který je však stále lepší než alternativy. Dramaticky však snížila vliv Ruska na Západ (s výjimkou jeho vlivu na zboží a jaderných hrozeb). Nedělat nic nebo vyjednávat o diplomatickém řešení, jako tomu bylo během invaze v roce 2014, by Rusku jen dodalo odvahu k dalším záborům území, zatímco vojenská konfrontace se zeměmi NATO hrozí všeobecnou válkou.





Použití ekonomického nátlaku k odstrašení a boji s velmocemi je obtížné, ale ne marné. Sankce jsou účinným nástrojem k udržení mezinárodního pořádku, pokud je nasadí první světová finanční supervelmoc a její spojenci. Odbourávání sankcí bude trvat dlouho, ale čas není na straně Ruska. Koktejl sankcí, obchodních opatření, zákazů cestování a výzkumu zkazí ruské válečné úsilí na Ukrajině a nakonec i jeho velmocenský status.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0