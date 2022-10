Co není v novinách (Klub Netopýr)

27. 10. 2022

Možná by mohl čtenáře Britských listů v den státního svátku zaujmout tento skok do minulosti: Pořad Antonína Přidala Klub Netopýr, který se vysílal v roce 1997. Jan Čulík tam hovořil s Petrem Uhlem, tehdy z deníku Právo, a Jiřím Leschtinou, tehdy z deníku Mladá fronta Dnes, o tom, co je špatného na české žurnalistice. Kolem minuty 30 jim přednesl argument, že si ty noviny redakce ukradly. Jakpak asi redaktoři těch listů na toto obvinění reagovali? No, pusťte si to. Dalším účastníkem debaty je pan Jařab z univerzity v Olomouci.





Antonín Přidal zemřel v roce 2017. Petr Uhl zemřel v roce 2021.







Pořad je pozoruhodně aktuální dodnes.







Odkaz:





