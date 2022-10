Američtí demokraté stáhli svůj dopis Bidenovi

26. 10. 2022

Mezi demokraty ve Sněmovně reprezentantů panuje velké roztrpčení - a hněv - kvůli zveřejnění a následnému stažení kontroverzního dopisu Joe Bidenovi, v němž přední levičáci naléhali na USA, aby se zavázaly k vyjednání ukončení ruské války na Ukrajině.

Manu Raju ze CNN uvádí "velký odpor demokratů proti rozhodnutí Pramily Jayapalové zveřejnit tento týden dopis - který členové podepsali v červnu - pouhé dva týdny před listopadovými volbami. Někteří říkají, že by jej nyní nepodepsali a byli zaslepeni. 'Lidé jsou rozzuření,' říká jeden z demokratů."



Jake Sherman, reportér, autor a spoluzakladatel Punchbowl News - washingtonského webu specializujícího se na zpravodajství z Capitol Hillu - se zabývá rolí a postojem Pramily Jayapalové, předsedkyně Kongresové progresivní frakce.



Sherman píše: "Důležité je mít při přemýšlení o této epizodě na paměti: Předsedkyně CPC Jayapalová chce být ve vedení [strany] a podniká kroky k tomu, aby mohla kandidovat. Jak jsme poznamenali dnes [ráno], být ve vedení znamená žádat své kolegy, aby důvěřovali vašim rozhodovacím schopnostem.



Jayapalová ve svém prohlášení uvedla: "Dopis byl vypracován před několika měsíci, ale bohužel byl zveřejněn zaměstnanci bez prověření. Jako předsedkyně frakce za to přijímám odpovědnost."



Skupina progresivních demokratů ve Sněmovně reprezentantů, mezi nimiž jsou i vysoce postavení členové Kongresu včetně Alexandrie Ocasio-Cortezové a Jamieho Raskina, kteří včera napsali Joeovi Bidenovi dopis vyzývající ho, aby se zavázal k vyjednání urovnání války na Ukrajině, svůj dopis stáhla.



Pramila Jayapalová z Washingtonu, předsedkyně Kongresové progresivní frakce, vydala následující prohlášení:



"Progresivní frakce Kongresu tímto stahuje svůj nedávný dopis Bílému domu týkající se Ukrajiny.



Dopis byl vypracován před několika měsíci, ale bohužel byl zveřejněn zaměstnanci bez prověření. Jako předsedkyně této frakce za to přijímám odpovědnost.



Vzhledem k načasování je naše zpráva některými spojována s nedávným prohlášením vůdce republikánské [menšiny] [Kevina] McCarthyho, který pohrozil ukončením pomoci Ukrajině, pokud se vlády ujmou republikáni. Blízkost těchto prohlášení vyvolala nešťastné zdání, že demokraté, kteří rozhodně a jednomyslně podpořili a hlasovali pro každý balík vojenské, strategické a ekonomické pomoci ukrajinskému lidu, se nějakým způsobem spojili s republikány, kteří se snaží zastavit americkou podporu prezidentu [Volodymyru] Zelenskému a ukrajinským silám.



Nic nemůže být dále od pravdy. Každá válka končí diplomacií a po ukrajinském vítězství skončí i tato. Včera zaslaný dopis, ačkoli opakuje tuto základní zásadu, byl spojen s odporem republikánů vůči podpoře Ukrajinců při spravedlivé obraně jejich národní suverenity. Jako takový v tuto chvíli odvádí pozornost a dopis stahujeme."



Deník Insider však získal informace od bývalého pracovníka předsedkyně Kongresové progresivní frakce (Congressional Progressive Caucus) Pramily Jayapalové, který uvedl, že kongresmanka bedlivě sleduje interakce své kanceláře s médii a nedovolila by, aby byl dopis o ukrajinské politice odeslán bez jejího souhlasu.



"Byl bych v šoku, kdyby ten dopis odeslali bez jejího vědomí," řekl nejmenovaný zaměstnanec podle zprávy Insideru. "Každý, kdo s její kanceláří spolupracoval, ví, že si vztahy s médii drží pevně v rukou. Zdržovala tiskové zprávy kvůli drobným úpravám a odkládala, aby zaměstnanci mohli odeslat zprávu, zatímco ona přepracovávala jazyk - i když zpoždění zprávy o tři měsíce by bylo novým rekordem."



Interakce Jayapalové s jejími zaměstnanci se staly problémem poté, co prohlásila, že chyba jejích zaměstnanců byla důvodem, proč byl dopis rozeslán dva týdny před 8. listopadem, ačkoli poprvé koloval mezi demokraty již v létě. "Dopis byl vypracován před několika měsíci, ale bohužel byl zveřejněn zaměstnanci bez prověření. Jako předsedkyně frakce za to přijímám odpovědnost," uvedla dnes Jayapalová.



Není to poprvé, co je kongresmanka z Washingtonu pod drobnohledem kvůli svému zacházení se zaměstnanci. V loňském roce zveřejnil server Buzzfeed News rozsáhlý článek, v němž několik bývalých zaměstnanců uvedlo, že Jayapalová své zaměstnance buzeruje a špatně s nimi zachází, i když prosazuje politiku, která má pomoci americké pracovní síle.



"Nikdy jsem nepracoval na místě, kde by mi bylo tak mizerně a kde bych nebyl tak nadšený pro veřejnou službu jako v kanceláři Pramily Jayapalové," řekl Buzzfeedu jeden z bývalých zaměstnanců.



Jayapalové personální šéfka na článek reagovala slovy, že anekdoty v něm obsažené jsou "selektivní" a obsahují "ošklivé stereotypy".





