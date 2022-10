Tikající milionové hodinky Daniela Beneše a pan B….

26. 10. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 5 minut

Pochopitelně, že žádné hodinky za 3 až 7 milionů na cizí ruce nepoznám a musel jsem se to dočíst v tisku. Na sociálním odboru se s nimi těžko setkáte, snad jen, že by je klient ukradl, leč on by je stejně potom prodal za několik tisícovek do bazaru….

Nemůže však být větší metafora této doby než ředitel ČEZU v Otázkách Václava Moravce s tímto zbohatlickým ksindlem na ruce, kterým se statusově určuje oligarchie. A tento šikovný muž, který přežil a přežije všechny vlády a prezidenty, v diskusi radí lidem, jak se nemají koupat, případně jen jednou týdně trochu umýt, aby nebyli tolik cítit, zejména když jdou na pobočky ČEZU podepsat skoro ortel smrti v zálohách na elektřinu.

A o čem se v tomto týdnu určitě nebude hovořit, abych parafrázoval dalšího - nepostradatelného může posledních dvaceti let, pana moderátora Václava Moravce?

Třeba o tom, že příspěvek na bydlení je obrovským, nikdy nekončícím peklem, o kterém se stále politiky tak dokonale lže, lže a zase lže, až se z té lži stane snesitelná pravda, které všichni raději věří, co s tím pořád otravovat, že?

Již dlouho jsem zde neuvedl můj "příklad dobré praxe v sociální oblasti" - tady je několikatýdenní neřešitelný problém s banální, systémovou věcí IT služeb MPSV, která rozjede peklo u jedince. Tento vážný problém opravdu, ale opravdu je pod rozlišovací schopnosti politiků a většiny novinářů:

1, Česká pošta je v rozkladu jako vše důležité pro chudé Česko (těžká pracující chudoba). Pan B. proto nedostal pro něj životně důležitou poštovní poukázku na bydlení do označené schránky v bytě, kde žije 30 let. Mezitím někdo z pošty odeslal poukázku nazpátek na Úřad práce. Je to konec pro lidi, se kterými pracuji. Veškeré finance máme propočítané přesně na dny.

2, Mnohaletá věc, kterou nikdy nepochopíte. Poštovní poukázky z Úřadu práce putují z Prahy přes Zlín (tam se prý tisknou) a další města. Ke klientům v Praze se dostanou až minimálně za týden. Zpáteční cesta z České pošty na Úřad práce je ještě delší (u pana B. je to již 11 dní), tak dlouho to trvá, než zásilka přijde z pošty na Praze 10 na ÚP na Praze 4

3, A je zhasnuto. U klienta vznikají opakující se ataky, z obrovské úzkosti, každý den dostávám pět telefonátů psychiatricky nemocného pacienta. Prosíte potravinové banky nic již nikde není), telefonujete, elektronický píšete a i fyzicky jezdíte mezi Úřadem práce a sociálním odborem, leč informační systém za miliardy (OK Systém) a jeho nastavení nikdo a nic z nás referentů nezmění a nikoho z těch nad Vámi to vlastně nezajímá (vědí, že s tím také nic nesvedou).



A když už ze zoufalství se podaří alespoň naskenovat kopii všech údajů pro Českou poštu od vstřícné kolegyně z ÚP a jdete na pobočku České pošty, skončíte jako vždycky…

4, Obejdete s panem B několik kanceláři, kde Vás všude vyhodí (všude jste stále klidní a snažím se jeho ataky a nadávky tlumit), každý Vám tvrdí něco jiného a když už konečně se podaří umluvit, uprosit úředníci za přepážkou, zjistíte, že ji systém k věci nepustí…

5, No a najednou už nedokáže uklidnit pana B nikdo, on, který celou svou nemocnou osobností čeká na peníze a teď mu svitla naděje a hned zase zhasla…Ne, to není stížnost na stejně nešťastné a prekarizované pracovnice pošty jako jsem já, ale to musí trochu ven ta profesní bezmocnost, která Vás takto nechá s nemocným člověkem na holičkách a je příčinou jeho naprosto zbytečného trápeni….

Odcházím, v hlavě mi hučí a to mám ještě jednu podobnou pochůzku před sebou. Pan B. křičí něco o zlodějích a já mu jdu nakoupit základní potraviny ze svého podprůměrného, pražského platu.

Zase jsem selhal, nezajistil včas výplatu dávky, poukázka je někde mimo systém, na poště je totální bezvládí a pan B. mi najednou děkuje: " Takhle se za mne již desítky let nikdo nehádal…" Ale hned dodá: "Co mám dělat, pomůžete mi, dostanu to zítra"?

Neříkám vůbec nic, mlčím, ale vím. že zítra začne další moje anabáze se složenkou…. Sociální práce se stává naprostým masochismem.

Ty hodinky pana Daniela Beneše za 5 milionů tikaji ve společnosti bezmoci jak časovaná bomba….

A na Václaváku si Ti správní a rozumní zazpívají, jaký, že jsme to pašáci, kteří se nedají a vše zvládnou. Loupežníky přemůžeme, hezky s panem Svěrákem.

Kdo tam však bude zastupovat pana B? Já ne, budu shánět složenku….









