Bolsonaro vyhrál

Především má nový parlament solidní většinu krajně pravicových a pravicových plus neideologických populistů, kteří budou v případě vítězství Luly vehementně vystupovat proti němu. Pro Lulu bude obtížné přijmout nové zákony nebo napravit škody způsobené Bolsonarovými zákony namířenými proti životnímu prostředí a lidským právům bez podpory parlamentu. Rozpočet na příští rok je již uzavřen a pokračuje Bolsonarovou likvidací univerzitního výzkumu, zavíráním přírodovědných kateder na školách, koncem ochrany indiánů a Amazonie, zastavením distribuce bezplatných léků proti HIV, privatizací léčby rakoviny, koncem programů na ochranu týraných žen a menšin atp.

Co je však nejdůležitější, Bolsonaro ukázal, že zhruba polovina brazilské populace je naprosto imunní a přijímá jakékoli jeho lži, nelidské výroky, destruktivní činy, urážky žen a homosexuálů i fake news, které šíří. Naopak se ukázalo, že pro tuto polovinu brazilské populace je jakýkoli útok na Bolsonara okamžitě diskvalifikován jako mediální konstrukce, jako pokus establishmentu o jeho sesazení z trůnu. Úspěšně poštval polovinu národa proti etablovaným médiím, proti pedagogům, vědcům, nevládním organizacím, ekologům, dokonce i proti katolickým kněžím.

Na nedávné sváteční akci, při níž se připomínala Panna Maria jako patronka Brazílie, Bolsonarovi fanoušci hecovali arcibiskupa a během mše začali křičet, že je komunista, protože nosí červené sutany. Zřejmě zapomněli, že tuto sutanu oficiálně nosí všichni arcibiskupové. Napodobování útoků krajně pravicových voličů na katolické kněze během mše se opakovalo po celé zemi. Při jednom z nich věřící katolík zastřelil druhého uvnitř kostela, protože oběť měla na sobě odznak s Lulou.

K desítkám úmrtí došlo kvůli tomu, že Bolsonarovi adepti bojují proti tomu, že do Brazílie podle nich přichází komunismus. Prezident úspěšně přesvědčil velkou část obyvatelstva, že Lula, přestože Brazílii již vládl 8 let a jeho věrná bývalá kancléřka Dilma Rousseffová převzala vládu následujících 6 let, než byla parlamentním pučem zbavena funkce, nyní promění zemi v tropický Sovětský svaz.

Bolsonaro také přesvědčil desítky milionů občanů, že Lula zlegalizuje drogy, zavře kostely, zlegalizuje potraty a bude nutit děti, aby se jednou za rok oblékly jako opačné pohlaví, aby se zalíbily transsexuálům. A tito věřící nejsou negramotní nebo špatně informovaní, většinou pocházejí ze vzdělaných středních a vyšších vrstev. A dokonce i z těch nejnižších vrstev, protože morální prudérnost, kterou hájí prezident, se líbí pentekostálním evangelikálům.

Minulý týden sdílel Bolsonaroův nejvěrnější spojenec, poslanec Roberto Jefferson, na sociálních sítích video, v němž uráží nejstarší soudkyni Nejvyššího soudu těmi nejneslušnějšími a nejnižšími urážkami, když ji přirovnává k pouliční prostitutce, která vyjednává cenu análního sexu. Jefferson však nesní komunikovat s veřejností, protože byl v roce 2021 poslán do vězení za podněcování k ozbrojenému převzetí budovy Nejvyššího soudu. Jefferson je krajně pravicový klaun, který byl ve vězení také v 90. letech po úplatkářském skandálu. Posléze mu bylo umožněno být jen v domácím vězení, protože se léčí s rakovinou.

Přesto se Jefferson rozhodl porušit pravidla domácího vězení a Nejvyšší soud se přirozeně rozhodl poslat ho zpět do vězení. Když k němu domů přijeli agenti federální policie, hodil po nich 2 granáty a 51krát vystřelil na jejich auto. Jedna policistka a jeden agent skončili v nemocnici. Bolsonaro řekl policii, aby počkala, až přijede ministr spravedlnosti, který bude jednat o Jeffersonově uvěznění. Přestože je tato série událostí černobílá z hlediska toho, kdo má pravdu a kdo ne, Bolsonarovi spojenci se zuřivě brání, že Jefferson měl pravdu, protože by neměl být poslán zpět do vězení za urážku paní soudkyně. Tvrdí, že je to svoboda projevu.

Bolsonaro se obává, že v neděli prohraje, a proto již úspěšně přesvědčil své fanoušky, že v případě, že nevyhraje, je to proto, že 1) elektronické hlasovací stroje byly připraveny tak, aby bez ohledu na skutečné hlasy přisoudily vítězství Lulovi, 2) Nejvyšší soud mnohokrát potlačil Bolsonarovy falešné zprávy poté, co si soudci vytvořili pro volební období zvláštní pravomoci, které jim umožňují nechat vymazat příspěvky ze sociálních sítí do jedné hodiny od rozhodnutí.





A aby toho nebylo málo, tento týden jeho kampaň prohlásila, že bezplatná předvolební reklama, která má být vysílána v televizi a rádiích, byla podvodná a že mnoho rádií v malých městech jeho díly prostě nevysílalo, což dávalo Lulovi výhodu. Bolsonaro se snažil vytvořit titulky novin tím, že odklonil své letadlo od plánovaného určení, aby se vydal do hlavního města Brasília na mimořádnou schůzku se svými ministry a šéfy ozbrojených sil. Oznámil, že chce zrušit nadcházející volby a odložit je o další měsíc, aby bylo možné rovnoměrně vysílat reklamní spoty. Většina jeho ministrů ho však nepodpořila, stejně jako všichni velitelé ozbrojených sil. Byl to jeho první pokus o legální převrat.





V neděli se očekává, že se s porážkou nesmíří a podobně jako Trump zahájí proces přesvědčování armády a dalších institucí, aby mu umožnily vyhlásit volby za neplatné a výjimečný stav, který by mu umožnil pokračovat ve vládnutí. Do 1. ledna musí využít všech svých prezidentských pravomocí, aby vyvolal občanské nepokoje, a tím mu byl umožněn výjimečný stav a/nebo nějaká akce ozbrojených sil, která by Lulovi neumožnila převzít mandát.





Pokud se mu to všechno nepodaří, určitě stráví příští čtyři roky tím, že bude své stoupence zásobovat podněcujícími falešnými zprávami, aby je udržoval v rozhořčení proti Lulovi a v očekávání triumfálního návratu jejich Mesiáše.





Brazílie bude i nadále žít ve stresu, kterému v současnosti čelí. Průzkum mezi lékaři v zemi ukázal, že od začátku prezidentské kampaně se množství předepsaných antidepresiv a podobných léků proti stresu zvýšilo sedmkrát.





Při rychlé procházce centrem Ria de Janeira jsem si tento týden uvědomil, že na vzdálenosti asi 2 km jsem zaslechl stovky lidí mluvit o Lulovi a Bolsonarovi. Připadal jsem si, jako bych byl vržen do dystopického sci-fi filmu, protože naprosto všichni, nejrůznějšího věku a původu, diskutovali o zápase Lula-Bolsonaro. Na konci tohoto trajektu mě oslovila skupinka asi deseti školáků a školaček v uniformách a zeptala se mě, koho budu volit. Vysvětlili mi, že se jedná o improvizovanou anketu, kterou dělají, aby se přesvědčili, kdo z nich vsadil na správný výsledek. Naopak jsem se jich zeptal já, koho by volili, kdyby jim bylo 16 let (minimální věk pro volby v Brazílii), a nepřekvapilo mě, že to bylo půl na půl. Když jsem se několika z nich zeptal na konkrétní důvod volby, slyšel jsem stejnou propagandu, kterou používala každá strana proti té druhé: Lula promění Brazílii ve Venezuelu a Bolsonaro je fašista.





Osobně se obávám, že Bolsonaro vyhraje. Je známo, že mnoho krajně pravicových voličů odmítá odpovídat na průzkumy, protože je považují za součást establishmentu a za zmanipulované těmi, kdo je platí. Jednoho průzkumníka dokonce zmlátil Bolsonarův volič, kterému se nelíbilo, že na otázky odpovídá jeho soused. Skutečný počet Bolsonarových voličů tak může být tímto jevem ovlivněn. Dalším problémem je, že mnoho lidí, kteří volí Bolsonara, se to stydí otevřeně říci, protože si uvědomují, že prezident je jejich sociálním okolím vnímán negativně. To vše umožňuje, že průzkumy nezachycují správný obraz a Bolsonaro by mohl vyhrát.





Ať už s prezidentstvím, nebo bez něj, Bolsonaro se stal nejsilnější politickou silou v Brazílii. Je to proto, že Lulu nevolí jen levice - volí ho i řada stran a politiků, kteří dříve byli proti němu, dokonce i lidé, kteří žádali jeho uvěznění za korupci: všichni říkají, že Lula respektuje demokratické instituce, takže je jedinou možnou volbou. Lulův viceprezident byl jeho protikandidátem ve volbách v roce 2006. Všichni bývalí odpůrci Luly (který kandidoval v každých volbách od roku 1989 až do svého vítězství v roce 2002) prohlásili, že letos budou hlasovat pro něj. To znamená, že Lula má k dispozici křehkou koalici, která je dohromady založena nikoli na Lulově politice, ale na tom, aby čelila Bolsonarovu nebezpečí. Jakmile Lula zvítězí, tato těsná loajalita se uvolní a Bolsonaro zůstane jako jediná politická síla, která kolem sebe a svých názorů sdružuje asi polovinu obyvatel. V roce 2026 by pak Bolsonaro nebo některý z jeho extremistických spojenců měl mnohem větší šanci převzít moc.





Bolsonarismus je nyní nejpevnějším politickým subjektem v Brazílii. Neexistuje jednotná levice, neexistují středopravicové síly, které by dokázaly porazit magnetismus krajně pravicových politických bodů orientovaných na strach. Naštvaný populismus je stále na vzestupu. Blízká budoucnost Brazílie je bez ohledu na to, kdo tuto neděli vyhraje, chmurná.