Deset kacířských otázek k účastníkům té "správné" nedělní demonstrace…

27. 10. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 5 minut

Slušné Česko si rezervuje místenky v kupé na neděli…



"Když se někomu děje křivda. je třeba vzít ho v ochranu - i když je to darebák…"

(Petr Uhl)



Ta velká demonstrace "Milionů chvilek pro demokracii" má pro mne tyto zásadní kritické otázky na přemýšlení: 1. Jak pomoci tomu druhému Česku, který je sociálně, zdravotně, existenčně vyřízené a odkázané na nefunkční a kolabující sociální systém? Zazní nějaký návrh? 2. Jak dokázat vysvětlit rozdílný postoj k této vládě a k té minulé nebo předminulé, pakliže jejich dopady jsou vlastně velmi podobné? 3. Opravdu je pro Vás lepší ministr spravedlnosti pan Pavel Blažek než paní Marie Benešová, kvůli které byla obrovská demonstrace? A je servilní chování pana Petra Fialy k prezidentovi Zemanovi tolik odlišné od chování pana Andreje Babiše k prezidentovi?

4. Jak obhájit vlastně stejný schodek letošního rozpočtu, jaký měla minulá vláda, která řešila covid, zatímco tato vláda řeší válku na Ukrajině? A jsou současné korupční kauzy opravdu o tolik jiné než za minulých vlád?





5. Ztotožňujete se s smířlivým postojem premiéra Fialy k italské "premiérovi" (nejsem la presidentessa - Giorgia Meloniová), která se hrdě hlásí k diktátorovi a vrahovi dvacátého století Mussolinimu?







6. Jak lze vysvětlit občanům naprosto správný odsudek komunální političky Radmily Kleslové, která se na 23. odboru StB pod falešnou identitou připravovala na kariéru rozvědčice ve Francii - dovedete si představit, co by se strhlo, kdyby tato žena ohlásila kandidaturu na prezidentku? A na druhé straně propagovat kandidaturu na prezidenta Petra Pavla s krycím jménem Pávek, který úplně ten samý výcvik absolvoval v armádě? Kdyby nepadl komunistický režim, nejspíše by oba spolupracovali pod krycími jmény na československé ambasádě v Paříži ( pochopitelně jako falešní diplomaté) a společně pronikali třeba do "Tigridova Svědectví", které by mělo za následky další mnohaleté tresty spolupracovníků tohoto exilového časopisu v ČR ( (viz proces se spisovatelem Janem Benešem)?







7. Souhlasíte s řešením současné krize obrovským propadem životní úrovně těch nejzranitelnějších? Byla a je pro Vás přijatelná dohoda ODS a hnutím Ano ohledně stomilionového schodku v rozpočtu zejména pro vysokopříjmové skupiny?







8. Je pro Vás opravdu naprosto nepřijatelná cesta Německa a jeho sociálně/ tržní/zelené ekonomiky a politiky, nebo se přikláníte k cestě Velké Británie s neskutečným propadem nižší střední třídy a současným politickým chaosem? Opravdu je tato neoliberální cesta pro tuto zemi dobrá?





9. Nebylo by v rámci sjednocení rozděleného Česka dát třeba na pódiu hlas lidem v exekucích, důchodcům, kterým nejsou vypláceny příspěvky na bydlení a stojí desítky hodin v dlouhých a ponižujících frontách před nefunkčními Úřady práce ČR, lidem na ulici, kteří před zimou nemají šanci získat bydlení, jelikož již veškeré snesitelné ubytovny bez štěnic (není jich mnoho) obsazují matky samoživitelky a střední třída?





10. A poslední: Opravdu organizace Milion chvilek měří všem politikům a společenským skupinám stejným metrem? Myslím že ne.







Zde nepomůže hudební skupina Zrní ani zdravice skvělého Jiřího Suchého. Tato skupina osob, mezi které také patřím ( 45+) si musí dokázat konečně sebekriticky přiznat, že naše dlouholeté přehlížení zásadních společenských problémů v této zemi - vytvořilo postupně ten "druhý Václavák" a v celé generaci jsme nebyli schopni najít a podpořit ženy a muže, kteří by vystřídali politické duo Klaus/Zeman, které nás v začátku devadesátých let uštklo svým oligarchickým pragmatismem, na který velká většina z nás ráda přistupovala ( teď se k tomu pochopitelně nikdo nehlásí) a díky němu máme určité statusové výhody než Václavák B….







Není ten náš terč kritiky nízko a trochu mimo? Jako vždy v ČR, vždyť na koho si dovolíme! Ti ekonomicko-političtí oligarchové a jejich děti a další vlivové skupiny (pochopitelně dnes velmi kultivovaně vystupující, vše sympatická stvoření, neagresivní, bez emocí, stále pozitivně naladěná) budou možná v neděli stát vedle Vás…







Každým dnem, tydnem a měsícem mám pocit, že moje srdce je vlastně s těmi lidmi na tom Václaváku B (nezaměňovat účastníky s organizátory). Tam totiž stojí Ti, kterým se snažím pomáhat…







A určitý cit pro spravedlnost mi říká, že jsou na tom opravdu zle a potřebují pomoc, podporu a ne souboj. A Vám, moji milí přátelé z rozumové a intelektuální bubliny, vzkazuji, že to bohužel je i naše vina, že jsme dopustili takto totálně rozdělit společnost na ty, kteří jsou pevně usazeni v sedle, a ty zoufalé a zdivočelé, které využívá ruská propaganda.







A soutěžit, kdo má více účastníků, jestli Václavák A nebo B - na to není opravdu čas!







Jediné, s čím se absolutně shodnu s demonstranty "Václaváku A", je podpora Ukrajiny za každou cenu…Snižovat jejich hrdinnou obranu před vrahem Putinem je z hlediska mravního - zločin! Každé zpochybňování humanitární pomoci těmto uprchlíkům je nepřijatelné.







A pro mne to samé platí i o ostatních uprchlících ze zemí, kde nelze žít (Zde budu nejspíš v menšině u obou skupin demonstrantů.)





A přeji příjemné latté v nějaké vymazlené kavárně po splnění občanské povinnosti.





