Stát musí zasahovat proti aktivistům, kteří ho chtějí zničit - je toho však schopen?

29. 10. 2022 / Jan Čulík

Foto: Namísto aby ministerstvo vnitra zasahovalo proti dezinformacím a dezinformátorům, neuměle napodobuje Davida Černého. K čemu to je?

Absolutně souhlasím s Karlem Dolejším, a mimo jiné i s Jiřím Pehem, že proti aktivistům s portréty Vladimíra Putina či v uniformě ruských speciálních služeb Specnac, kteří v pátek na Václavském náměstí zorganizovali demonstraci, která nebyla "protivládní", jak ji chybně označila česká média, tedy nebyla proti nějako vládnoucí politické straně, ale byla protistátní, protisystémová, byla proti demokracii, musí stát zasahovat. Je toho však schopen?



Kritika Karla Dolejšího zaměřená proti nějakým "levičákům", kteří tito lidi údajně omlouvají, že jsou sociálně deprivovaní, mi však přijde trochu přehnaná: kde jsou pořád ti hloupí a zrádní levičáci, kteří takto argumentují? Neznám je.







Například Británie zasahuje proti demonstrantům jakéhokoliv druhu nyní značně brutálně. Kdokoliv, kdo demonstrací znepokojí dva lidi (a znepokojit je podle zákonné definice mohou demonstranti i hlukem) dostane na nohu elektronickou policejní visačku a bude jeho pohyb policií kontrolován.









Nejsem si tedy úplně jist, zda např. západní státy opravdu nemají nástroje, jak se proti protisystémových aktivistům ubránit. Ovšem je pravda, že naprosto destruktivní roli hrají sociální sítě - ti antisystémoví šílenci, kteří by kdysi vykřikovali své bláboly například v londýnském Hyde Parku, kde by je bylo slyšet jen tak na dvacet metrů, nyní mají na sociálních sítích publikum milionů lidí. Zuckerberg se nám pěkně pomstil, a nyní hrozí, že proti demokratickým systémům bude tvrdě zasahovat i blázen miliardář Elon Musk , který právě ovládl Twitter.





Je absolutně jasné, že by v Británii nikdy nedošlo k ničivému brexitu, který tam hrubě poškodil nejen ekonomiku, ale i celou politickou kulturu, kdyby voliči před referendem o brexitu r. 2016 nebyli tvrdě manipulováni na sociálních sítích - a to i ruskými trolly.





Tohle je nebezpečné, protože zatímco státy mají asi schopnost zasahovat proti demonstracím, vůči dezinformacím na sociálních sítích jsou bezbranné.







České ministerstvo vnitra sice neuměle napodobuje Davida Černého vyvěšením transparentu, na němž je Putin v pytli na mrtvoly, avšak proti dezinformacím a dezinformátorům na internetu v podstatě nezasahuje, i když by to měla být jeho práce.







Uvítal bych, kdyby vnitro patřičně dělalo svou práci v boji s dezinformátory, místo aby neuměle suplovalo Davida Černého. https://t.co/4BnUlXtsIz — Karel Dolejší (@KarelDolejsi) October 28, 2022 Jak je možné, že se protistátní demonstrace zúčastnili i lidé jako Paroubek? Je to absolutně neodpustitelné. Proč zešíleli? Stát by měl financovat psychologickou analýzu, která by měla zjistit, proč se tolik lidí v ČR dnes chová jako blázni. Zároveň však, a v tom má Karel Dolejší naprostou pravdu, úsilí zlikvidovat demokratický český stát je trestný čin a je nutno ho energicky kriminálně trestat. Jak je možné, že se protistátní demonstrace zúčastnili i lidé jako Paroubek? Je to absolutně neodpustitelné. Proč zešíleli? Stát by měl financovat psychologickou analýzu, která by měla zjistit, proč se tolik lidí v ČR dnes chová jako blázni. Zároveň však, a v tom má Karel Dolejší naprostou pravdu, úsilí zlikvidovat demokratický český stát je trestný čin a je nutno ho energicky kriminálně trestat.





Proč zůstávají dezinformace na sociálních sítích bez korekce? Proč neexistuje státní centrum pro boj proti dezinformacím? Karel Dolejší nedávno poukázal v Rozhovoru Britských listů na nebezpečný jev: je tomu tak proto, protože část vládnoucí ODS šíření dezinformací podporuje.















Proč v ČR stále nerušeně vysílá ruská propagandistická televize?



Fiala chabě varuje, že páteční demonstranti by si měli uvědomit, co dělají. Je to trochu málo:





Rozumím tomu, že mnozí občané mají obavy z budoucnosti. Poslední roky nejsou pro nikoho jednoduché... pic.twitter.com/pJLnNIW2ii — Petr Fiala (@P_Fiala) October 28, 2022



A závěrem ještě připomenutí: I když je nutno energicky zasáhnout proti aktivistům, kteří chtějí zničit český stát pod heslem "Česká republika na prvním místě", nesmíme zapomínat na to, že v české společnosti žije mnoho lidí pod hranicí chudoby a středostavovský stát na ně v podstatě zcela kašle. Tito lidé jsou potenciálně zdrojem nestability státu, i když na páteční demonstraci nebyli. V tom má Pavel Veleman naprostou pravdu.

