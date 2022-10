Dezolát, to zní tvrdě! Nebo (hrdě)?

28. 10. 2022 / Petr Haraším

Není však dezolát jako dezolát. Otázka je, který je který a který z nich je horší. Který je nebezpečnější. Který více škodí a kterému dezolátní kejkle dobře nesou zlatá vejce. Není však dezolát jako dezolát. Otázka je, který je který a který z nich je horší. Který je nebezpečnější. Který více škodí a kterému dezolátní kejkle dobře nesou zlatá vejce.

Pan Jiří X Doležal na Fórum24 nastínil, proč zrovna termín dezolát je tak vhodný a koho můžeme za dezoláta směle bez uzardění označit. Jednoznačně souhlasím s tím, že takto lze popsat celou pochybnou škálu hlásných trub a trubců, kteří pevným hlasem prokremelského vlastence hnali nenávist shromážděného davu proti všem do nepříčetných výšin. Ano, to jsou praví dezoláti z Dezolátova. Jeden vedle druhé, druhá vedle prvního a všichni pospolu nesou prapor lebky s hnátem východního ruského stylu. Slibují podrobeným demonstrantům lepší zítřky s minulým tyranem za kus špinavého plynu a galon páchnoucí ropy. Skála, Rajchl, Hnídek, Ševčík, Konečná a Majerová a další grotesky politické české smaženice z jedovatých mochomůrek.

Já bych však nebyl tak příliš skromný a mezi husté dezoláty zařadil i kandidáty, kteří mají sice plnou hubu krásných zubů, ale pro naši demokracii jsou víc nebezpečí než ménězubí účastníci bezzubých demonstrací poskakující jako ozubené ovce v rytmu Hnídkova zubatého ortelu.

Benda Marek? Můžeme do řad dezolátů odborně řadit vzorného studenta práv a doživotního poslance za homofobii na plný výkon Bendu, Marka Bendu? Ano, můžeme a jistě mu právem vystudovaným v Plzni náleží jedno z prestižních míst v popředí. Dezolátní Bendovo prznění daní pro loterijní lichváře, nebo snaha o zostření nejhorších praktik exekutorské mafie, posílá tohoto pinočeta české politické scény na první místo dezolátních politiků. Panem Doležalem opakovaně uvádění dezoláti kriminálního prostředí jsou jistě společnosti nebezpeční, jako jsou nebezpeční pouliční zloději, lapkové, vyděrači a malí lichváři. Mnohem nebezpečnější jsou ti, co nechávají organizovat strůjce organizující proruské demonstrace. A nad nimi jsou další vrstvy, které dopřály těm demonstrantům od třetí řady až na konec tolik důvodů nenávidět demokracii a Českou republiku, že vyřvávají upřímnou tužbu být znovu podrobeni ruským manýrům krutovlády. Mnohem nebezpečnější jsou politické neoliberální komendy, které pro další zmršenou miliardu do žebříčku nejbohatších oligarchů musí ožebračit do poslední koruny i toho posledního málozubého demonstranta. Mnozí občané pak směřují své kroky na náměstí, kde je léčí politici podobného ražení, leč zatím jen z tribuny.

Patří mezi dezoláty, patří třeba programátor Stanjura a jeho ideový souputník ekonom Skopeček? Ale jistěže patří. Jde o hlavní pachatele zrušení SHM, které už způsobilo černou díru přes 300 miliard, navíc v době bezprecedentní krize. Jde o pověstné krajty státních příjmů, jakožto i o bedlivé osobní strážce obrovské české inflace. A aby se dostali na piedestal českého dezolátství a shodili Marka z trůnu, tak se dnes snaží mermomocí zavést válečnou daň tak, aby fungovala ve prospěch české cesty oligarchů a nepřipravila dobrodince o poctivý zisk.

Kdo je tedy víc dezolát? Soudruh stalinista Skála, skomírající to existence podporovatele invazních sil ruského imperializmu, či děkan Ševčík, nebo odborný programátor Stanjura a rádoby ekonom Skopeček?

Je horší právník Rajchl či Hamplová, nebo nejmenovaný politik, odborník na otázky brněnské bytové politiky? Ministr spravedlnosti, který má odloučené pracoviště v hradní právní kanceláři Mynář & Nejedlý. Tak jak? Kdo je dezolát a kdo ne? Demonstrant Lojza z Neznámé Lhozy, nebo organizátor prokremelské taškařice Rajchl, nebo snad ne známý ministr inklinující k lumpárnám hradních škůdců?

Je snad dezolát sám premiér? Proč je potřeba takto se ptát? Je dezolát ten, který zve veřejně proruskou klikou nejen organizátory protivládních demonstrací? Pak sám ohavně oděn do nitek císařových nových šatů vyrazí se zapálenými lýtky na Zemanovu národní trachtaci? K Zemanovi, který je taťkou i mamkou všech organizátorů prokremelských demonstrací? Ano, toto je dezolát jako Brno. Kázat odvahu, signalizovat morálku a pak vyrazit v předklonu do sídla proruské zmije s poukazem, že státnictví takto velí.

Takže Fiala, nebo Konečná? Oba zvoleni, oba obluzeni funkcí a oba dezoláti.

A co Zahradil? Ryzí demokrat s tváří čínského bůžka nacionalistické totality Si. Přítel dezinformací, stejně jako dezoláti z tribuny. Přítel fašisty čisté maďarské krve Orbána, stejně jako dezoláti z tribuny. Stoupenec křesťanských tradičních hodnot, jako dezoláti, víte odkud, a jako Putin, víte odkud.

Máme očekávat stvoření jednotné Národní fronty Dezolátů? Národní fronty, kde se sejdou dezoláti skoro všech stran, hnutí i neorganizovaní přátelé nového věku? Ti z vlády činí vše, aby demonstrantů bylo nejlíp co nejvíc, aby byli hladoví, bez peněz a smutní a aby státní rozpočet dovedli téměř k dokonalosti. Organizátoři si poté nazlobený dav přeberou ke zpracování a už máme uděláno, už je to hotovo, odkloněno, vyvedeno a začínáme nanovo.

Samet demokracie 2.0 někdy v dalekém budoucnu… a prosím, zkuste to víc důkladněji. Státostrana ANOODS si to zaslouží.

