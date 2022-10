Rozhovor Britských listů 535. Jak psychoterapeuti pomáhají lidem v iráckém Kurdistánu

10. 10. 2022

čas čtení < 1 minuta









S psychiatryní Kateřinou Duchoňovou hovoří Jan Čulík o její nedávné cesté do iráckého Kurdistánu, kde tam jednala s tamějšími psychiatry o tom, co dělají a jakou potřebují pomoc. Měli bychom se o to zajímat. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi od úterý 11. října 2022.

0